Deadliest Heatwave: রেকর্ডব্রেকিং তাপমাত্রায় মারণ হিটওয়েভ! ইতিহাসে এত মৃত্যু এর আগে কখনও হয়নি! ৪৬ হাজার মানুষ..

Deadliest Heatwave: রেকর্ডব্রেকিং তাপমাত্রায় মারণ হিটওয়েভ! ইতিহাসে এত মৃত্যু এর আগে কখনও হয়নি! ৪৬ হাজার মানুষ..
Deadliest Heatwave in Europe 2003: ২০০৩ সালের ইউরোপীয় তাপপ্রবাহে ১৫৪০ সালের পর থেকে ইউরোপে রেকর্ড করা সবচেয়ে উষ্ণ গ্রীষ্মকাল দেখা দেয়। স্পেন , ফ্রান্স এবং ইতালি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
জলবায়ু পরিবর্তন
২০০৩ সালে
৪৬ হাজার মৃত্যু!
দেশের পর দেশে মৃত্যুছায়া
খরা, শস্যহীনতা
বিপর্যয়
২০২৫ অগাস্ট
প্রসঙ্গত, ফ্রান্স এই বছর দ্বিতীয় তীব্র তাপপ্রবাহের মুখোমুখি হয়েছে ক'দিন আগেই! দক্ষিণাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলি সর্বকালের তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বোর্দোতে গত সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই এখানে ৪১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল। সেই রেকর্ড ভেঙে গেল! জুনের প্রথম হিটওয়েভের পরে এটা দ্বিতীয় হিটওয়েভ! সরকারের তরফে জনগণকে সতর্ক করা হয়েছে। বেশি করে জলীয় পদার্থ গ্রহণ থেকে তীব্র গরমে বাইরের কাজকর্ম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
