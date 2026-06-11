/Deadliest Plane Crash: ফুটবলবিশ্বে শোকের ছায়া! মুহূর্তে শেষ গোটা টিম! রানওয়ে থেকে বেরিয়ে গিয়ে বীভৎস ধাক্কা

১৯৫৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জার্মানির মিউনিখে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ৮ জন তারকা ফুটবলার।
সেদিন বেলগ্রেড থেকে ইউরোপিয়ান লিগের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ম্যাঞ্চেস্টারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল ম্যান ইউয়ের ফুটবলাররা! মোট ৪৪ জন ছিলেন। অভিশপ্ত সেই বিমান দুর্ঘটনার কথা আজও শিউরে তোলে সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের।
কী ঘটেছিল? বিমানটি জ্বালানি নেওয়ার জন্য বিরতি নিয়েছিল।
তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির মিউনিখে সেদিন দুপুরে বরফ পড়ছিল। আবহাওয়া খুব ভালো ছিল না। খারাপ আবহাওয়ার মাঝে প্রথম দুবার বিমান ওড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন পাইলট। তার পর তৃতীয় বার বিমান ওড়ানোর চেষ্টা করেন তিনি। অসম্ভব তুষারপাতের জন্য এয়ারপোর্টের রানওয়ে থেকেই উঠতে না পেরে বিমানটি রানওয়ে থেকে সোজা বেরিয়ে গিয়ে সামনের বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমানটি। ঘটনাস্থলেই মারা যান বিমানের ২০ যাত্রী। বাকি ৩ জন মারা যান হাসপাতালে।
ফুটবল-ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ববি চার্লটন। এই দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মক ভাবে আহত হন। বরাতজোরে যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই বিশ্রী ভাবে আহত হন। পরবর্তী সময়ে শারীরিক ভাবে সুস্থ হলেও মানসিক ভাবে স্বাভাবিক হতে এঁদের অনেকেরই অনেকটা সময় লেগে গিয়েছিল।
১৯৪৯ সালে টোরিনো এফসি মাউনটেন ক্র্যাশ আর এক মর্মান্তিক ঘটনা। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে লিসবন থেকে ফিরছিলেন একদল খেলোয়াড়। ফিয়াট থ্রি-ইঞ্জিন কমার্শিয়াল এরোপ্লেনটি তুরিনের কাছে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মোট ৩১ জন মারা যান, যার মধ্যে ১৮ জনই ফুটবলার!
১৯৮৭ সালের দুর্ঘটনাও হাড়হিম-করা। পেরুর ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল টিম আলিয়ানজা লিমার ১৬ জন খেলোয়াড়ই মারা যান, যখন ওঁদের নিয়ে ওড়া প্লেনটি সোজা প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়ে।
জাম্বিয়ার গোটা ফুটবল টিম ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলতে ডাকারে যাচ্ছিল। সময়টা ১৯৯৩ সাল। কিন্তু আটলান্টিক মহাসমুদ্রে ঘটে গেল ভয়াল বিপর্যয়। মারা গেলেন সবাই। মোট ২৫ জন ছিলেন উড়ানটিতে।
এবং ব্রাজিলের ফুটবলও এই ধরনের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে। ২০১৬ সালে চ্যাপিকোইনিস নামের ব্রাজিলের একটি টিম আতলেতিকো ন্যাশিওনাল টিমের বিরুদ্ধে কোপা সুদামেরিকানার ফাইনাল ম্যাচে খেলতে যাচ্ছিল। মোট ৭১ জন মারা যান। এর মধ্যে ওই ফুটবলটিমের ছিলেন ১৯ জন। এর মধ্যে ১৪ জনই প্লেয়ার। মাত্র ৩ জন অত্যাশ্চর্য ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন। কেন এই দুর্ঘটনা? তদন্তে বেরিয়ে এসেছিল জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার অভিযোগই।