/মুখোমুখি ২ দানবীয় বোয়িংয়ের ভয়াল সংঘর্ষ! মুহূর্তে সব শেষ... মৃত্যুসুনামি কাড়ল ৫৮৩ প্রাণ

Deadliest Plane Crashes: অ্যাভিয়েশনের ইতিহাস বদলে দিয়েছে এই ৫ দুর্ঘটনা! একবার জেনে নিন ছবিতে দেখে...
বিমান চলাচলের ইতিহাসে এরকম ৫ প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ইতিহাস রয়েছে, যা জানলে আপনি শিউরে উঠবেন। দেখুন স্লাইড বদলে...
২৭ মার্চ ১৯৭৭। ঘন কুয়াশায় সঙ্গেই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে গুরুতর ভুল বোঝাবুঝির কারণে কুয়াশাচ্ছন্ন রানওয়েতে দু'টি বোয়িং ৭৪৭ বিমানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল ৫৮৩ জনের। টেনেরিফ বিমানবন্দর দুর্ঘটনা নামেই যা অ্য়াভিয়েশন ইতিহাসে রয়েছে।
১২ অগাস্ট ১৯৮৫। যান্ত্রিক মেরামতের ত্রুটির কারণে পিছনের প্রেশার বাল্কহেডটি ফেটে যায়, ফলে বিমানের লেজের অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক বিকলতা দেখা দেয়। যার ফলে ভয়াল বিস্ফোরণে বিমান ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ গিয়েছিল ৫২০ যাত্রীর। আজও যা ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী একক বিমান দুর্ঘটনা।
১২ নভেম্বর ১৯৯৬। ভারতের চরখি দাদরি গ্রামের আকাশে সৌদির বোয়িং ৭৪৭ বিমানের (যা নয়াদিল্লি থেকে উড়েছিল) এবং কাজাখস্তানে এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ১৯০৭ (একটি ইলুশিন ইল-৭৬ বিমান) -এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। ইংরেজিতে নির্দেশ ভুল বুঝেছিলেন কাজাখ পাইলট। ফলে নির্ধারিত উচ্চতার নীচেই বিমান চালাতে থাকেন। দুই বিমানের মোট ৩৪৯ জন আরোহীরই মৃত্যু হয়।
৩ মার্চ ১৯৭৪। মাঝ আকাশে কার্গোর একটি দরজা ঠিক মতো আটকানো না থাকায় সেটি সজোরে খুলে যায়, যার ফলে সৃষ্ট বিস্ফোরক চাপ হ্রাসে ফ্লাইট কন্ট্রোল কেবলগুলি ছিঁড়ে যেতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাণ যায় ৩৪৬ আরোহীর।
মন্ট্রিয়ল থেকে লন্ডন যাচ্ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৪৭। ৩১ হাজার ফুট উচ্চতায় লাগেজে লুকনো বোমা বিস্ফোরণে সব শেষ হয়ে যায়। আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কাছে আটলান্টি সাগরে বিমান ভেঙে পড়ে। প্রাণ যায় ৩২৯ আরোহীরই। ৯/১১ হামলার বাইরে এটি বিমান সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ঘটনা।