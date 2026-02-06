English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি...

Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি...

Suicide Bombing Attack At Shrine In Islamabad: পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, দুপুরবেলা এক আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী শিয়া উপাসনালয়ের প্রধান ফটকে বিস্ফোরণ ঘটে।

| Feb 06, 2026, 05:41 PM IST
1/7

৬৯ মৃত্যু

শুক্রবার নমাজ চলাকালীন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এক মসজিদে এই ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই ৬৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহতের সংখ্যা ১৬৯ পার করেছে। আরও কত হবে, কে জানে?

2/7

নমাজের সময়ে

মসজিদে জুম্মার নমাজ চলছিল। সেখানে হঠাৎই এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে, ঘটনাস্থলেই মারা যান ১৫ জন! মসজিদের সামনে একটি গাড়ি পার্ক করে রাখা ছিল। সেই গাড়িতে করেই এসেছিল জঙ্গিরা।

3/7

এই নিয়ে দ্বিতীয়

ঘটনার পরে প্রতিটি গাড়িতে চলে তল্লাশি অভিযান। গত ছ'মাসের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা পাকিস্তানে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘটল। আগের বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু ঘটেছিল। ২৫ জন আহত হয়েছিলেন। 

4/7

৬ কিমি দূর থেকেও

এই বিস্ফোরণের ঘটনার পরেই গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক। ভয়ে মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা প্রায় ৬ কিলোমিটার দূর থেকেই বোঝা যায় বলে জানা গিয়েছে। 

5/7

আফগানিস্তান?

ঘটনার পরে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ জানিয়েছেন, এর পিছনে আফগানিস্তানের হাত রয়েছে।

6/7

পাকিস্তানই

তবে, আন্তর্জাতিক মহল মনে করছে, এই ধরনের বিস্ফোরণের পিছনে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনই যুক্ত রয়েছে। পাক সরকার শুধু শুধু এই কথা বলছে।

7/7

পাক পুলিস কী বলছে?

পাক পুলিস কী বলছে? তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কারা এই ঘটনার পিছনে জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে বিস্ফোরণের জেরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার জেরে ওই এলাকা জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি। এর পিছনে কোনও জঙ্গি সংগঠন রয়েছে কি না, থাকলে কারা-- তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও জঙ্গি সংগঠন অবশ্য এখনও এর দায় স্বীকার করেনি। 

