Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি...

Suicide Bombing Attack in Mosque: জুম্মার নমাজের সময়ে ভয়ংকর আত্মঘাতী বোমা-হামলা! প্রার্থনাস্থল লহমায় নরক! আগুন, শব্দ, রক্তে সন্ত্রাসের হাড়হিম ছবি...
Suicide Bombing Attack At Shrine In Islamabad: পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, দুপুরবেলা এক আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী শিয়া উপাসনালয়ের প্রধান ফটকে বিস্ফোরণ ঘটে।
1/7
৬৯ মৃত্যু
2/7
নমাজের সময়ে
photos
TRENDING NOW
3/7
এই নিয়ে দ্বিতীয়
4/7
৬ কিমি দূর থেকেও
5/7
আফগানিস্তান?
6/7
পাকিস্তানই
7/7
পাক পুলিস কী বলছে?
পাক পুলিস কী বলছে? তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কারা এই ঘটনার পিছনে জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে বিস্ফোরণের জেরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার জেরে ওই এলাকা জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি। এর পিছনে কোনও জঙ্গি সংগঠন রয়েছে কি না, থাকলে কারা-- তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও জঙ্গি সংগঠন অবশ্য এখনও এর দায় স্বীকার করেনি।
photos