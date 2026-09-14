/চিনের প্রাচীরের মতো বিশাল ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল যাত্রীভরা ট্রেন! সুনামিদৈত্যের হিংস্র থাবায় ১৭০০ মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সমুদ্রের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল যাত্রীবোঝাই ট্রেনের কামরা। মৃত্যু ১৭০০ জনের। ট্রেনটির নাম 'মাতারা এক্সপ্রেস, যেটিকে 'ক্যুইন অফ দ্য সি'ও বলা হয়! রেল দুর্ঘটনা বিশ্বে কম হয়নি। কিন্তু তাই বলে এমন?
সমুদ্রের জলের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ট্রেনের কামরা। মৃত্যু হয়েছিল ১৭০০ জনের। ট্রেনটির নাম 'মাতারা এক্সপ্রেস যেটিকে 'ক্যুইন অফ দ্য সি'ও বলা হয়!
গ্রামটির নাম পেরালিয়া। সেখানে দুর্ঘটনায় মৃতদের স্মরণে একটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হয়।
সুনামির কারণে এই ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। এবং বিশ্বে এটিই প্রথম কোনও ট্রেন দুর্ঘটনা, যেটি সুনামির জন্য ঘটেছিল।
আশ্চর্য! ক্যুইন অফ দ্য সি'র ভবলীলা সাঙ্গ হল সমুদ্রের জলেই!
তখন ক্রিসমাস। একটা পূর্ণিমা পড়েছিল। এই সময়টায় বৌদ্ধরা প্রার্থনা করে থাকেন। সপ্তাহান্তে সেটাই ঘটতে যাচ্ছিল। বৌদ্ধরা তাঁদের মাসিক প্রার্থনা সেরে সকলের সঙ্গে দেখা করতেন। ছুটির সপ্তাহ। তাই ওই ট্রেনে থাকা বেশিরভাগ যাত্রীই তাঁদের পরিবার, বন্ধু-আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন।
পেরালিয়া গ্রামের কাছে এসে ট্রেনটি সিগন্যালে থেমে যায়। আর ঠিক ওই সময়েই ৬০ ফুট উঁচু হয়ে আসা সুনামির একটি ঢেউ ঢুকে পড়ে ট্রেনের ভেতর। দৈত্যাকার ঢেউটি গাছের ভেতর দিয়ে গর্জন করে ট্রেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
ট্রেনটিকে রেললাইন থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় সেই ঢেউ। ঢেউয়ের ধাক্কায় ট্রেনটি ঘুরতে থাকে। সুনামি ট্রেনটির পাশাপাশি ওই অঞ্চলের ঘরবাড়ি ও গাছপালাও গ্রাস করে ফেলে। এলাকার কয়েকশো মানুষ জলে ডুবে যান, তাঁদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সে এক বিভীষিকা! বিপুল মৃত্যু।