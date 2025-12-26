English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Deadliest Tsunami: ৯.৩ মাত্রার ভয়াল ভূমিকম্প আর ১০০ ফুট উঁচু দানব-ঢেউ বদলে দিল পৃথিবীর মানচিত্র, ধুয়েমুছে দিল আস্ত দেশ, মৃত্যুমিছিল...

Deadliest Tsunami: ৯.৩ মাত্রার ভয়াল ভূমিকম্প আর ১০০ ফুট উঁচু দানব-ঢেউ বদলে দিল পৃথিবীর মানচিত্র, ধুয়েমুছে দিল আস্ত দেশ, মৃত্যুমিছিল...

World’s Worst Tsunami: শুক্রবার ভোর চারটের সময়ে কচ্ছে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি দুটি জিনিস মনে করিয়ে দিয়েছে-- ২০০১ সালের ভুজের ভূমিকম্প, ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের ভূমিকম্প ও তার জেরে ঘটা মারাত্মক সুনামি।

| Dec 26, 2025, 04:31 PM IST
ভয়

দিনটি এলেই আজও কেঁপে ওঠে সকলে। সে এক ভয়াবহ দিন। প্রথমে এক ভয়ংকর ভূমিকম্প। পরে তার জেরে ঘটা ততোধিক ভয়ংকর সুনামি। ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরের সুনামি। তারিখটা ২৬ ডিসেম্বর বলে যাকে বক্সিং ডে সুনামিও বলে। আন্দামানের সুনামি, কিংবা ভারত মহাসাগরের সুনামি নামেও পরিচিত এটি। এর ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যুর পরিমাণ স্মরণ করলে আজও শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যায় ঠান্ডা স্রোত। 

লাখ লাখ মৃত্যু

কত মৃত্যু হয়েছিল সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে? প্রায় আড়াই লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। মোটামুটি হিসেব মেলে ২.৩ লক্ষের। 

১৭ লাখ

আরও ১৭ লাখ মানুষ এর জন্যে ভুগেছেন। কোনও না কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

দুঃসহ

যাঁরা কোনও ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁরা আহত হয়েছিলেন। এমন বহু জন ছিলেন, যাঁরা আহতও হননি, কেনও ক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। সারাজীবন এই ভয়ংকর কাণ্ডের দুঃসহ স্মৃতি বহন করে চলেছেন তাঁরা।

৯.৩ মাত্রার ভূকম্প

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরে ৯.৩ মাত্রার (মতান্তরে ৯.১ মাত্রার) এক সাংঘাতিক ভূকম্প অনুভূত হয়েছিল ভারত মহাসাগরের নীচে। সেই ভূকম্প থেকে তৈরি হওয়া ঢেউই ভয়াবহতম সুনামি হয়ে আছড়ে পড়ে বহু দেশের বিস্তীর্ণ উপকূলে,কয়েক হাজার কিমি জুড়ে। 

মোট ১৪টি দেশ!

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড মিলিয়ে মোট ১৪টি দেশ ভুগেছিল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলেন-- সরকারি ভাবে ঘোষিত সংখ্যাটা অবশ্য ছিল-- দু লাখ ২৭ লক্ষ ৮৯৮ জন!   

বক্সিং ডে ট্র্যাজেডি

প্রতিবার ২৬ ডিসেম্বর এলেই কেঁপে ওঠে মন। কু গায় মন। ফের কি কোনও বিপর্যয় ওত পেতে বসে আছে? ফের কি কেঁপে উঠবে সমুদ্রের তলদেশ? আবার কি কোনও মারণ সুনামিতে ধুয়েমুছে যাবে মানবসভ্যতা? ২১ বছর আগের সেই ভয়ংকর দিনটি, ২০০৪ সালের সেই ২৬ ডিসেম্বর দিনটিকে মানুষ হয়তো কেনও দিনই ভুলতে পারেব না।  

