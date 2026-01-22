Soldiers killed in Deadly Accident: রক্তাক্ত গিরিখাত! পাহাড়ি সড়ক থেকে পিছলে গভীর খাদে সেনার গাড়ি! ঘটনাস্থলেই দুঃসহ মৃত্যু... হাড়হিম...

Soldiers killed in Deadly Accident: রক্তাক্ত গিরিখাত! পাহাড়ি সড়ক থেকে পিছলে গভীর খাদে সেনার গাড়ি! ঘটনাস্থলেই দুঃসহ মৃত্যু... হাড়হিম...
10 Soldiers Killed Deadly Accident in Jammu Kashmir: জম্মু-কাশ্মীরের ডোডা জেলায় বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে যাওয়ায় ১০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভদ্রওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়কের খানি টপের কাছে।
দুর্ঘটনার বিবরণ
হতাহত
উদ্ধার
সেনা পোস্টের দিকে
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট
ডোডা থেকে
জীবন বাজি রেখে সেবা, আত্মবলিদান
ভারতীয় সেনাদের আত্মবলিদানের কোনও শেষ নেই। যুদ্ধে বা সংঘর্ষে মৃত্যু তো আছেই। শত্রুদেশের সেনার হানায় মৃত্যু-আঘাত -- তা-ও নিয়মিত ঘটে। এর উপর থাকে জঙ্গি হানার শিকার হয়ে মৃত্যু। আর সব কিছুর উপর এই পথ দুর্ঘটনা। পাহাড়ে প্রায়শই কঠিন আবহাওয়া ও দুর্গম ভূপ্রকৃতির জন্য দুর্ঘটনার মুখে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে সেনা জওয়ানদের। সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস। সেদিন সেনার নানা উদযাপন-অনুষ্ঠান থাকে। কিন্তু তার আগেই গোটা দেশের মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। যাঁরা সারা জীবন নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশের সেবা করে যান, তাঁদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের আবহ অনেক জায়গাতেই।
