Soldiers killed in Deadly Accident: রক্তাক্ত গিরিখাত! পাহাড়ি সড়ক থেকে পিছলে গভীর খাদে সেনার গাড়ি! ঘটনাস্থলেই দুঃসহ মৃত্যু... হাড়হিম...

10 Soldiers Killed Deadly Accident in Jammu Kashmir: জম্মু-কাশ্মীরের ডোডা জেলায় বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি গভীর খাদে পড়ে যাওয়ায় ১০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভদ্রওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়কের খানি টপের কাছে।

| Jan 22, 2026, 04:25 PM IST
1/7

দুর্ঘটনার বিবরণ

গাড়িটিতে মোট ২১ জন জওয়ান ছিলেন। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সড়ক থেকে পিছলে প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় বলে খবর। 

2/7

হতাহত

ঘটনাস্থলেই ১০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত ১১ জনের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের অন্যত্র রেফার করা হয়েছে। অন্য একজন আহত জওয়ানের ওই হাসপাতালেই (ভদ্রওয়াহ হাসপাতালে) চিকিৎসা চলছে। 

3/7

উদ্ধার

এদিকে ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই সেনাবাহিনী এবং পুলিস যৌথ উদ্ধার অভিযান শুরু করে। গুরুতর আহত জওয়ানদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আকাশপথে উধমপুরের সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

4/7

সেনা পোস্টের দিকে

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বুলেটপ্রুফ গাড়িটি উঁচুতে অবস্থিত একটি সেনা পোস্টের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। 

5/7

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঊর্ধ্বতন পুলিস ও সেনা কর্মকর্তারা হাসপাতালে পৌঁছন এবং আহতদের চিকিৎসা ও স্থানান্তর সংক্রান্ত জরুরি সমস্ত কাজের তদারকি করেন। 

6/7

ডোডা থেকে

ডোডা মেডিকেল কলেজ থেকেও ডাক্তার ও প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের একটি দলকে উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য পাঠানো হয়েছে।

7/7

জীবন বাজি রেখে সেবা, আত্মবলিদান

ভারতীয় সেনাদের আত্মবলিদানের কোনও শেষ নেই। যুদ্ধে বা সংঘর্ষে মৃত্যু তো আছেই। শত্রুদেশের সেনার হানায় মৃত্যু-আঘাত -- তা-ও নিয়মিত ঘটে। এর উপর থাকে জঙ্গি হানার শিকার হয়ে মৃত্যু। আর সব কিছুর উপর এই পথ দুর্ঘটনা। পাহাড়ে প্রায়শই কঠিন আবহাওয়া ও দুর্গম ভূপ্রকৃতির জন্য দুর্ঘটনার মুখে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে সেনা জওয়ানদের। সামনেই প্রজাতন্ত্র দিবস। সেদিন সেনার নানা উদযাপন-অনুষ্ঠান থাকে। কিন্তু তার আগেই গোটা দেশের মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। যাঁরা সারা জীবন নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশের সেবা করে যান, তাঁদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের আবহ অনেক জায়গাতেই। 

