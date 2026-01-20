English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Deadly Attack by USA: অলআউট আক্রমণ! মারণ স্থলযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বোমাহামলায় ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! ইরান যদি...

Deadly Attack by USA: ভেনেজুয়েলাকে আমেরিকা পকেটে পুরে ফেলল। গোটা পৃথিবী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল। এদিকে ইরানের সঙ্গে তো ঝামেলা চলছেই মার্কিন মুলুকের। পরিস্থিতি এমন যে, ট্রাম্প যখন-তখন আক্রমণ করতে পারেন ইরান। কী হবে তখন বিশ্বে?

| Jan 20, 2026, 02:36 PM IST
1/7

মার্কিন আঘাত

পৃথিবীর আঁতকে থাকার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা, আমেরিকা যা খুশি তাই করতে পারে। অতীতে তার বহু নজির আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরমাণু বোমা ফেলে জাপানকে জ্বালিয়ে দেওয়ার দগদগে ঘা ছাড়াও বিশ্বের বহু ভূমিতে মার্কিন হাতের কালো ছাপ পড়েছে। ঘটেছে বহু মৃত্যু।

2/7

মৃত্যু, ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি

১৯৭৫ সালের মহা ঘটনা। ভিয়েতনামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমেরিকা। আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিপুল মৃত্যু, ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

3/7

মরণ-যজ্ঞ

উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলিয়ে ভিয়েতনামি সৈন্য মারা যান ১০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষের কাছাকাছি। কম্বোডিয়ায় মৃত্যু হয় প্রায় ৩ লক্ষ, লাওসে মৃত্যু প্রায় ৬০ হাজার। 

4/7

মার্কিনি মৃত্যু

মার্কিন সার্ভিস মেম্বার মারা যান ৫৮ হাজার ২২০।

5/7

মার্কিন-আফগান যুদ্ধ

আফগানিস্তানে মার্কিন মুলুক চালায় 'ওয়ার অন টেরর'। বহুদিন ধরে চলে এই সেদিন এসে থামে মার্কিন-আফগান ওয়ার। ২০২১ সালে। বহু মৃত্যু সেখানে। 

6/7

ইরাকে

তার আগেও অবশ্য ঘটেছে ম্যাসাকার। আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে ২০০৩ সালে। প্রচুর মৃত্যু ঘটে। ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংসের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ইরাকের সেই অস্থিরতা হয়তো আজও পুরোপুরি কাটেনি।

7/7

ইরানে রক্তপাত?

লাতিন আমেরিকাতেও হামলা চালিয়েছে মার্কিন মুলুক। বিভিন্ন জায়গায় চালিয়েছে বম্বিং ও ড্রোন হামলা। নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, ইয়েমেন, পাকিস্তান-- কোথায় নয়? অতি সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায়। সেখানে অবশ্য রক্তপাত হয়নি। তবে, ইরান এত সহজে ছাড়বে না। ট্রাম্প ইরান আক্রমণ করলে খোমেইনি হয়তো চোখে চোখ রেখে লড়তে চেষ্টা করবে। আর তাতে বিপুল রক্তপাত ঘটবে সন্দেহ নেই।   

