Deadly Attack by USA: অলআউট আক্রমণ! মারণ স্থলযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বোমাহামলায় ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! ইরান যদি...

Deadly Attack by USA: অলআউট আক্রমণ! মারণ স্থলযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী বোমাহামলায় ধ্বংস, লক্ষ লক্ষ মৃত্যু! ইরান যদি...
Deadly Attack by USA: ভেনেজুয়েলাকে আমেরিকা পকেটে পুরে ফেলল। গোটা পৃথিবী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল। এদিকে ইরানের সঙ্গে তো ঝামেলা চলছেই মার্কিন মুলুকের। পরিস্থিতি এমন যে, ট্রাম্প যখন-তখন আক্রমণ করতে পারেন ইরান। কী হবে তখন বিশ্বে?
মার্কিন আঘাত
মৃত্যু, ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি
মরণ-যজ্ঞ
মার্কিন-আফগান যুদ্ধ
ইরাকে
ইরানে রক্তপাত?
লাতিন আমেরিকাতেও হামলা চালিয়েছে মার্কিন মুলুক। বিভিন্ন জায়গায় চালিয়েছে বম্বিং ও ড্রোন হামলা। নিকারাগুয়া, গুয়াতেমালা, ইয়েমেন, পাকিস্তান-- কোথায় নয়? অতি সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায়। সেখানে অবশ্য রক্তপাত হয়নি। তবে, ইরান এত সহজে ছাড়বে না। ট্রাম্প ইরান আক্রমণ করলে খোমেইনি হয়তো চোখে চোখ রেখে লড়তে চেষ্টা করবে। আর তাতে বিপুল রক্তপাত ঘটবে সন্দেহ নেই।
