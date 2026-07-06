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রক্তাক্ত ফুটবল ম্যাচ! স্টেডিয়াম যেন বধ্যভূমি, মাঠে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু বহু, আহতের সংখ্যা অপরিমেয়

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 06, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:09 PM IST

Deadly Football Match: বিষাদের বর্ষা। স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন। ফুটবলপ্রেমীদের মন খারাপের দিন, বিষণ্ণ হওয়ার দিন। ১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট। রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল ইডেন গার্ডেন্সের মেগা ডার্বি। ম্যাচকে কেন্দ্র করে সেদিন ঘটেছিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

কলঙ্কিত ফুটবল1/10

কলঙ্কিত ফুটবল

১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট ইডেন গার্ডেন্সে ছিল মেগা ডার্বি। সবে মাত্র স্বাধীনতা দিবস গিয়েছে। কিন্তু দিন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। 

বিষাদের অগস্ট2/10

বিষাদের অগস্ট

দিনটা কালিম্পং থেকে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে মন খারাপের দিন, বিষাদের দিন। মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগের এই ডার্বিকে কেন্দ্র করে সেদিন ঘটেছিল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। 

ঝরেছিল তাজা প্রাণ3/10

ঝরেছিল তাজা প্রাণ

কেন? সেদিন অকালে ঝরে গিয়েছিল ১৬টি তাজা প্রাণ। আহতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

আগ্নেয়গিরি4/10

আগ্নেয়গিরি

তখন বড় ম্যাচ ইডেনে আয়োজিত হত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তখন সেখানে ছিল না। অথচ, ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে ফুটবলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাঙালি আবেগও ছিল আগ্নেয়গিরির মতো। অপরিমেয় তার তরঙ্গ।

তীব্র বিরূপতা5/10

তীব্র বিরূপতা

নিজের পছন্দের ও প্রিয় দলের প্রতি সমর্থনে ও বিপক্ষ দলের প্রতি বিরূপতায় তাঁরা কখনও কখনও সীমা অতিক্রমও করতেন। তবে সেটা ওই খেলার সময়টুকু জুড়েই। পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যেত।

আগ্রাসী ময়দান6/10

আগ্রাসী ময়দান

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিক থেকেই ফুটবল মাঠের পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত ও আগ্রাসী হয়ে উঠছিল। এর পিছনে আর্থ-সামাজিক নানা কারণও ছিল। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচকে কেন্দ্র এর আগেও সেখানে এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির সাক্ষী থেকেছিল এ শহরের চেনা ময়দান।

সবুজ-মেরুনে বনাম লাল-হলুদ 7/10

সবুজ-মেরুনে বনাম লাল-হলুদ

কুখ্যাত এই ডার্বিতেও ঘটে গিয়েছিল তেমনই এক অপ্রীতিকর ঘটনা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটে সবুজ-মেরুনের বিদেশ বসু ও লাল-হলুদের দিলীপ পালিত একে অন্যের সঙ্গে রীতিমতো শারীরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। মাঠের সেই ঝামেলার রেশ ছড়িয়ে যায় গ্যালারিতেও। সেই আগুনে-পরিস্থিতি আর সামলানো যায়নি।

রোষের নৃশংসতা 8/10

রোষের নৃশংসতা

যদিও রেফারি বিদেশ ও দিলীপ-- দু’জনকেই লাল কার্ড দেখান। কিন্তু দুই দলের কিছু উন্মত্ত সমর্থকদের জন্য গ্যালারির উত্তেজনা ততক্ষণে চরম আকার নিয়েছে। রোষ এতই নৃশংসতার রূপ নিয়েছে যে, বিপক্ষ দলের সমর্থককে গ্যালারি থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ হয়নি সেদিন তাঁদের!

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু, আহত9/10

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু, আহত

কিন্তু ইডেনে তো বাইরে বেরনোর পথ অনেক সংকীর্ণ। তা ছাড়া কলকাতা পুলিসও সেদিন এই উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। আতঙ্কিত দর্শনার্থীর একটা বড় অংশ একসঙ্গে সেই সরু পথ দিয়ে বেরোতে গেলে অনেকেই পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান। এই দুর্ঘটনায় সেদিন মোট ১৬ জন মারা গিয়েছিলেন, গুরুতরভাবে আহত হন আরও বহু মানুষ।

হতভাগ্য ফুটবলশহিদ10/10

হতভাগ্য ফুটবলশহিদ

আসুন জেনে নেওয়া যাক ১৯৮০-র সেই অভিশপ্ত ১৬ আগস্টে ইডেনের হতভাগ্য ১৬ জন ফুটবলশহিদের নাম:১) হিমাংশুশেখর দাস, ২) উত্তম ছাউলে, ৩) কার্তিক মাইতি, ৪) সমীর দাস, ৫) অলোক দাস, ৬) সনত বসু, ৭) বিশ্বজিৎ কর, ৮) নবীন নস্কর, ৯) কার্তিক মাঝি, ১০) ধনঞ্জয় দাস, ১১) প্রশান্তকুমার দত্ত, ১২) শ্যামল বিশ্বাস, ১৩) অসীম চ্যাটার্জী, ১৪) রবিন আদক, ১৫) মদনমোহন বাগলি, ১৬) কল্যাণ সামন্ত।

TAGS:
Deadly Football Match
16 Deaths in Stadium

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