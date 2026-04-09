  • Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই

Deadly Measles Outbreak: ফের এক ভয়াল মহামারি! বিপুল শিশুমৃত্যুতে আতঙ্ক, ভয়ংকর ফ্যাটালিটি রেট! ৭৫০০ জনই

Deadly Measles Outbreak in Bangladesh: বাংলাদেশে হামের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ১০০-র বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। কেন এরকম ঘটেছে? টিকাদানের হার কমে যাওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি এবং স্বাস্থ্যপরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় এই পরিস্থিতি। কিন্তু আরও নানা কারণ আছে। একটু দেখে নেওয়া যাক।

| Apr 09, 2026, 03:25 PM IST
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি

এই প্রাদুর্ভাবের মূলে রয়েছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা--টিকাদানের হারের ঘাটতি। আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে অনেকেই হয় সম্পূর্ণ টিকাহীন ছিল অথবা তাদের নিয়মিত টিকাদানের ডোজ সময়মতো দেওয়া হয়নি, যা তাদের সংক্রমণের মূল কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, হামের প্রাদুর্ভাব রোধ করতে অন্তত ৯৫ শতাংশ শিশুকে দুই ডোজ টিকার আওতায় আনা প্রয়োজন। টিকাদানের হারে সামান্য হ্রাসও এই ভাইরাসের দ্রুত বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে।

নিয়মিত টিকাদানে বিঘ্ন

বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে এই টিকাদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তবে, সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিকূলতা সেই কৃতিত্ব কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপের কারণে স্থগিত হওয়া বিভিন্ন হেলথ  ক্যাম্পেইন অন্যতম।

শিশুদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়ছে

আক্রান্তদের একটি বড় অংশই পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু, বিশেষ করে নবজাতক। সাধারণত ন'মাস পূর্ণ হলে হামের প্রথম ডোজ টিকাটি দেওয়া হয়। এদিকে এবার যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের অনেকেই ন'মাস পূর্ণই করেনি! 

টিকা-সংকট এবং

টিকার ঘাটতিও এই সংকটের অন্যতম বড় কারণ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও টিকার মজুতের ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণ ব্যবস্থার ত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যপরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে, তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

উচ্চ সংক্রমণ

হাম নিছক সাধারণ কোনো ভাইরাসজনিত সংক্রমণ নয়; এটি বিশ্বের অন্যতম সংক্রামক রোগ হিসেবে পরিচিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, আক্রান্ত ব্যক্তির কাশি বা হাঁচির মাধ্যমে নির্গত ক্ষুদ্র জলকণা, বা যাকে 'রেসপিরেটরি ড্রপলেটস' (respiratory droplets) তার মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা ১০ জনের মধ্যে ৯ জন। এর উপসর্গগুলি হল: তীব্র জ্বর, কাশি এবং নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, শরীরে হামের বিশেষ ধরনের ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ। 

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ

আক্রান্ত অঞ্চলের হাসপাতালগুলি রোগীর চাপে হিমশিম খাচ্ছে। চিকিৎসায় বিলম্ব, দ্রুত রোগনির্ণয়ের অভাব, অপেশাদার চিকিৎসা উৎসের উপর নির্ভরতা পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে।

ভয়ে কাঁপছে বিশ্ব

বাংলাদেশে হামের এই প্রাদুর্ভাব মূলত একটি উদ্বেগজনক বিশ্বপরিস্থিতিরই প্রতিফলন। সাম্প্রতিক তথ্যানুযায়ী, নিম্নলিখিত কারণগুলির ফলেই বিশ্ব জুড়ে হামের প্রকোপ বাড়ছে: টিকাদানের হার হ্রাস, মহামারি-সংক্রান্ত কারণে টিকাদান কর্মসূচিতে বিঘ্ন, টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা বা দ্বিধা। 

