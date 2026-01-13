Nipah Virus: নিপা ত্রাসের গ্রাসে বাংলা, প্রশাসনের বড় পদক্ষেপ! হাসপাতালে হাসপাতালে যুদ্ধকালীন তত্পরতা, জারি জরুরি গাইডলাইন...
Nipah Virus Outbreak In Bengal: করোনার খেকেও ভয়ংকর নিপা ভাইরাস ক্রমশ গ্রাস করছে বাংলাকে। এর ভয়াবহতা এতটাই যে, সরাসরি ব্রেনে আক্রমণ করছে এই ভাইরাস। রাজ্যে আপাতত আক্রান্ত ২জন নার্স। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ২ নার্সের ৩ জন রুমমেটও নার্স, তাঁদের ডিউটিতে আসতে নিষেধ। ৩ জনের শরীরে এখনও কোনও উপসর্গ না থাকলেও ডিউটিতে নিষেধ। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,অসুস্থ ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা ৫০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককেই বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ।
নিপা ভাইরাস
নিপা ভাইরাস
নিপা ভাইরাস
নিপা ভাইরাস
নিপা ভাইরাস
নিপা ভাইরাস
