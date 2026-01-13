English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nipah Virus: নিপা ত্রাসের গ্রাসে বাংলা, প্রশাসনের বড় পদক্ষেপ! হাসপাতালে হাসপাতালে যুদ্ধকালীন তত্‍পরতা, জারি জরুরি গাইডলাইন...

Nipah Virus Outbreak In Bengal: করোনার খেকেও ভয়ংকর নিপা ভাইরাস ক্রমশ গ্রাস করছে বাংলাকে। এর ভয়াবহতা এতটাই যে, সরাসরি ব্রেনে আক্রমণ করছে এই ভাইরাস। রাজ্যে আপাতত আক্রান্ত ২জন নার্স। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ২ নার্সের ৩ জন রুমমেটও নার্স, তাঁদের ডিউটিতে আসতে নিষেধ। ৩ জনের শরীরে এখনও কোনও উপসর্গ না থাকলেও ডিউটিতে নিষেধ। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,অসুস্থ ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা ৫০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককেই বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ।

Jan 13, 2026, 05:33 PM IST
নিপা ভাইরাসের সম্ভাব্য শিকার হিসেবে জেলায় ৪৮ জনকে নিবিড়ভাবে নজরে রেখেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এদের মধ্যে অনেকে রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন। এখন তাঁরা সবাই সুস্থ আছেন। কোয়ারিনন্টিনে আছেন তারা।

হৃদয়পুরে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতেন নিপা আক্রান্ত ২ নার্স। ২ নার্সের ৩ জন রুমমেটও নার্স, তাঁদের ডিউটিতে আসতে নিষেধ।

৩ জনের শরীরে এখনও কোনও উপসর্গ না থাকলেও ডিউটিতে নিষেধ', ২ নার্সের পরিবারকেই আপাতত আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্রে। 

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,অসুস্থ ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা ৫০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২ নার্সের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককেই বাড়িতে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ।

জোর কদমে বৈঠক চলছে, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির প্রিন্সিপালরা বৈঠকে বসেছেন। জয়েন্ট আউট ব্রেক টিমের সঙ্গে বৈঠক।

নিপা আক্রান্তদের চিকিৎসার পরিকাঠামো কেমন হবে। 

  কী ভাবে আইসোলেশন, কি ধরনের ওষুধ দেওয়া হবে কোন পর্যায়ে রোগীকে।

 অতি সংকটজনক হলে কি ব্যবস্থা? কি ধরনের বিধি-নিষেধ মানতে হবে?   

আক্রান্তদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা রোগীদের নজরদারি কিভাবে?  

ম্যারাথন বৈঠকের পরই আজ অথবা আগামিকালের মধ্যেই গাইডলাইন জারি হবে। নিপা আক্রান্তদের চিকিৎসা কী ভাবে হবে সেই নিয়ে।  

করোনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগে ব্যবস্থার বেলেঘাটা আইডির প্রস্তুত করছে নিজেদের। 

Nipa ভাইরাসের মোকাবিলায় আগেভাগে ওয়ার্ড কর্তৃক রাখা হয়েছে।

জরুরী পরিস্থিতি সামাল দিতে ১০ বেড রাখা হয়েছে

এছাড়াও আলাদা করে ৬৮ টি বেড তৈরি রাখা হয়েছে

যদি ভয়াবহ পরিস্থিতি আকার নেয় তাহলে আলাদা করার আইসোলেশনের ব্যবস্থার থাকছে।  

