Deadly Thunderstorm: ঘনঘোর দুর্যোগ! অতিবৃষ্টির লাল সতর্কতা, কলকাতা-সহ ৯ জেলায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন ঘন বজ্রপাতের রক্তচক্ষু...
Deadly Thunderstorm: ইদানীং বজ্রপাত বেড়েছে। বজ্রপাতে মৃত্যুও ইদানীং বেড়েছে। এদিকে জারি হয়ে গেল অতিবৃষ্টির সতর্কতা।
দক্ষিণ ২৪ পরগনায়
আংশিক মেঘলা আকাশ
সকালের আবহাওয়ায় বলা হয়েছিল, আজ আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। বৃষ্টি না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি মনে হতে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। মহালয়ার সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। মঙ্গলবার বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।
সকাল-সকাল তর্পণ
রবিবার মহালয়ায় সকাল সকাল তর্পণ করে নিন। মহালয়ার দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে সকালের দিকে। বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। রাজ্যের কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বেশিরভাগ জেলার বেশিরভাগ অংশেই আংশিক মেঘলা আকাশ; আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি।
পুজোর মুখেই নিম্নচাপ
পুজোর মুখেই নিম্নচাপ! পুজোর মাঝেও ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হতে পারে। ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। ৩০ সেপ্টেম্বর ফের ঘূর্ণাবর্ত। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে। এর ফলে চতুর্থী থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পুজোয়। নবমীর রাত থেকে ফের ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
