/লেভেল ক্রসিং খোলা, পার হচ্ছিল স্কুলের পুলকার! যমদূতের মতো ট্রেন এসে উড়িয়ে দিল সব! হাড়হিম দুর্ঘটনায় কত মৃত্যু?

সোমা মাইতি, অয়ন ঘোষাল: খোলা ছিল লেভেল ক্রসিংয়ের গেট, ট্রেন এসে পিষে দিল পুলকার, সাইকেল আরোহীকে! কত মৃত্যু
ট্রেনের ধাক্কায় লেভেল ক্রসিংয়ে অন্তত দুজনের মৃত্যু ঘটেছে। আহত বেশ কয়েকজন।
ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার কর্ণসুবর্ণ গোবিন্দপুরের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ে। একটি এক্সপ্রেস ট্রেন আসছিল। এদিকে লাইনে তখন গাড়ি! গাড়িটি দ্রুত পিছিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি চলে আসে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লেভেল ক্রসিং খোলা থাকায় নিমতিতা কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি পুলকার ও সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। আহতদের কর্ণসুবর্ণ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আশঙ্কাজনকদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের রেফার করা হয়।
ওই শাখার ADRM ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। সঙ্গে রেল ট্র্যাফিক সিগন্যাল বিশেষজ্ঞদের একটি টিম গেছে। গোটা বিষয়টা কি হয়েছে বিশদে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এক্সপ্রেস বা প্যাসেঞ্জার ট্রেন বলে আলাদা কোনো সিগন্যাল ব্যবস্থা রেলের পরিভাষায় নেই। যেকোনো ট্রেন লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করলে পয়েন্ট ম্যান কে লেভেল ক্রসিং বন্ধ রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রে কার গাফিলতি সেটা খতিয়ে দেখা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। জীবনের থেকে মূল্যবান আর কিছু নেই। জানিয়েছেন, পূর্ব রেলের মুখ্য জন সংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি।