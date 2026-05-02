Deadly Weather Update: আবহাওয়ার বিরাট আপডেট: দৈত্য মেঘের নিদারুণ বজ্রপাত-মুখর ধারাবর্ষণে জারি রেড অ্যালার্ট, ভোটগণনায় দুর্যোগ হানা?

  Deadly Weather Update: আবহাওয়ার বিরাট আপডেট: দৈত্য মেঘের নিদারুণ বজ্রপাত-মুখর ধারাবর্ষণে জারি রেড অ্যালার্ট, ভোটগণনায় দুর্যোগ হানা?

Bengal Weather Update: আজ থেকে ৪ দিন টানা বঙ্গে ভয়ানক দুর্যোগ। সারা রাজ্যে রেড অ্যালার্ট জারি, ভেস্তে যাবে গণনা? আজ থেকেই ভয়ংকর বৃষ্টিতে তিনদিন ভাসবে বাংলা

| May 02, 2026, 04:14 PM IST
রাজ্যে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে জারি থাকবে হাওয়ার গতি।

রাজ্যে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

কাল থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। 

রবিবার এবং সোমবার দুদিন কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি তীব্র ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। 

বিঘ্নিত হতে পারে গোটা রাজ্যের গণনা পর্ব।

সবথেকে বেশি অসুবিধায় পড়তে পারেন মালদহ জেলার গণনা কর্মীরা।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি পার্বত্য এলাকায়। উপরের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টি।   

বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে ঝড় বৃষ্টি কমবে রাজ্যে। শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা।  

আজ শনিবার সন্ধ্যার পর পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি।   

বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ঝড়ের গতিবেগ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হতে পারে।  

কাল রবিবার থেকে ফের বাড়বে ঝড়-বৃষ্টি। ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা বাড়বে।   

বাঁকুড়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই চার জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা।

৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সতর্কবার্তা।   

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

গণনার দিন সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে ঝড় বৃষ্টির প্রভাব ব্যাপকতা এবং পরিমাণ আরও বাড়বে।   

কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান হাওড়া হুগলি বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে কালবৈশাখীর সর্তকতা।   

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কবার্তা।   

মঙ্গলবারেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে প্রভাব ও ব্যাপকতা সোমবারের তুলনায় কিছুটা কমবে।   

ধবার ও বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ঝোড়ো বাতাসের প্রবণতা কম থাকবে।   

উত্তরবঙ্গে আজ শনিবারে ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।   

বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।  

কাল রবিবারে জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দমকা ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।   

পরশু গণনার দিন সোমবার ও পরের দিন মঙ্গলবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সেদিন সবথেকে বেশি বৃষ্টি হতে পারে মালদায়। 

মালদায় দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতি কখনও ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।    

বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টি কমবে ক্রমশ শুষ্ক আবহাওয়া।

কলকাতায় কাল রবিবার থেকে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বাড়বে।  

বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে।   

আজ কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও কাল রবিবার এবং গণনার দিন সোমবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।   

সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কলকাতায়।   

দুপুরের পর থেকে রাতের মধ্যে দুর্যোগের সম্ভাবনা বেশি। গণনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটতে পারে।  

Gold Price: ভোট মিটতেই ফের স্বমহিমায় সোনা, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু?

