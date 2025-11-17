Sheikh Hasina Verdict: 'খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল', মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা?

Sheikh Hasina Verdict: 'খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল', মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা?
Sheikh Hasina Verdict: গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে গত ৫ অগাস্ট দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাকে আগেই পলাতক ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশের আদালত
1/6
৪৫৩ পাতার রায়
2/6
রাজনৈতিক উদ্দেশ প্রণোদিত
photos
TRENDING NOW
3/6
নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অস্বীকার
গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে গত ৫ অগাস্ট দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাকে আগেই পলাতক ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশের আদালত। তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্টও বাতিল করা হয়েছে। রায় শুনে শেখ হাসিনা বলেন, এই মৃত্যুদণ্ডাদেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল। এই রায়ের মধ্যে দিয়ে এক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অস্বীকার করা হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলকে অস্বীকার করা হয়েছে।
4/6
কোর্টের বৈধতা
5/6
হাসিনার ভূমিকা
6/6
৫ অভিযোগ
হাসিনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ? মোট ৫ দফায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলি হল, শেখ হাসিনার বিস্ফোরক ও উসকানিমূলক বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিরা যদি কাজ না পায় তাহলে কি রাজকারদের নাতি পুতিরা চাকরি পাবে? ফোনে নাকি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে বলেছিলেন, যারা আন্দোলন করছে তাদের ফাঁসিতে ঝোলান। ঢাকা মার্চের সময়ে মোট ৬ জনকে গুলি করে মারা হয়। হেলিকপ্টার, ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। ছাত্র আবু সঈদের খুন-সহ একাধিক খুন করা হয়েছে হাসিনার নির্দেশে।
photos