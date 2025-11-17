English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sheikh Hasina Verdict: 'খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল', মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা?

Sheikh Hasina Verdict: গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে গত ৫ অগাস্ট দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাকে আগেই পলাতক ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশের আদালত

| Nov 17, 2025, 04:41 PM IST
1/6

৪৫৩ পাতার রায়

টানা আড়াই ঘণ্টা ধরে ৪৫৩ পাতার রায় পাঠ করে শেখ হাসিনা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।। রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিসের প্রাক্তন মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। রায় শোনার পর এনিয়ে সরব হলেন শেখ হাসিনা।

2/6

রাজনৈতিক উদ্দেশ প্রণোদিত

মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনার পর শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে , এটা এক ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ। এর মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।   

3/6

নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অস্বীকার

গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে গত ৫ অগাস্ট দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাকে আগেই পলাতক ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশের আদালত। তাঁর কূটনৈতিক পাসপোর্টও বাতিল করা হয়েছে। রায় শুনে শেখ হাসিনা বলেন, এই মৃত্যুদণ্ডাদেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল। এই রায়ের মধ্যে দিয়ে এক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অস্বীকার করা হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলকে অস্বীকার করা হয়েছে।

4/6

কোর্টের বৈধতা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিলেন শেখ হাসিনা। ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া হয়েছে তাতে একটি মনোনীত সরকার একটি ট্রাইব্য়ুন্যাল গঠন করেছে। ওই ট্রাইবুন্যালের কোনও বৈধতাই নেই। ট্রাইবু্যনাল রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট।

5/6

হাসিনার ভূমিকা

উল্লেখ্য, আজ আদালত কক্ষে রায় পড়ার সময়ে বিচারপতি বলেন, গত বছর জুলাই ও অগাস্টে আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে দমন পীড়ন হয়েছে তার পেছনে হাসিনার ভূমিকা প্রমাণিত। প্রায় এক মাস ধরে চলা আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৪০০ জনের।  

6/6

৫ অভিযোগ

হাসিনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ? মোট ৫ দফায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলি হল, শেখ হাসিনার বিস্ফোরক ও উসকানিমূলক বক্তব্য। তিনি বলেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিরা যদি কাজ না পায় তাহলে কি রাজকারদের নাতি পুতিরা চাকরি পাবে?  ফোনে নাকি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে বলেছিলেন, যারা আন্দোলন করছে তাদের ফাঁসিতে ঝোলান।  ঢাকা মার্চের সময়ে মোট ৬ জনকে গুলি করে মারা হয়।  হেলিকপ্টার, ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। ছাত্র আবু সঈদের খুন-সহ একাধিক খুন করা হয়েছে হাসিনার নির্দেশে।

