Zee News Bengali
Debolinaa Nandy: 'চরিত্রহনন বন্ধ করুন, সায়ককে বিয়ে করতে চাইলে কেউ আটকাত না', ট্রোলারদের কড়া জবাব দেবলীনার...

Debalina Nandy Clarifies Suicide Attempt: সোশ্যাল মিডিয়া লাইভে এসে চাঞ্চল্যকর কাণ্ড ঘটানোর পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন গায়িকা দেবলীনা নন্দী। বাড়ি ফিরেই এক দীর্ঘ ভিডিও বার্তায় নিজের ভুল স্বীকার করলেন তিনি। দেবলীনা স্পষ্ট জানান, সেই মুহূর্তে তিনি প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যস্ত ছিলেন এবং আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজের আয়ের উৎস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে দেবলীনা জানান, তিনি ভ্লগ বানানো বন্ধ করবেন না, কারণ এটি তাঁর উপার্জনের একটি বড় অংশ। বর্তমানে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকলেও, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবারও কাজে ফেরার অঙ্গীকার করেছেন।

| Jan 14, 2026, 06:26 PM IST
1/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন দেবলীনা নন্দী। বাড়ি ফিরেই এক দীর্ঘ ভিডিও বার্তায় নিজের ভুল স্বীকার করলেন তিনি। দেবলীনা স্পষ্ট জানান, সেই মুহূর্তে তিনি প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যস্ত ছিলেন এবং আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে যে ট্রোলিং চলছে, যেভাবে তাঁর চরিত্র হনন চলছে, তা নিয়েও মুখ খোলেন দেবলীনা। 

2/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, আমি যা করেছিলাম, সেটা ঠিক করিনি। সেই সময়ে আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে ভালোবাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। যেটা করেছি, সেটা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। অনেকেই ভেবেছে আমি প্রচার করছি, কিন্তু সেটা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যখন কোলাঘাট থেকে লাইভ করছিলাম, আমি জানতাম না যে এরপরে কী হবে? আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। আমি বারংবার বলছি, আমি ভুল করেছি, এইভাবে আমি সবার কাছে পৌঁছতে চাইনি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্ত, আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি হাসপাতালে থেকে এটা বুঝেছি যে তোমার বাবা-মা, ভাই-বোন ছাড়া কেউ তোমায় ভালোবাসবে না। 

3/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, অনেকেই বলছে, আমি নাটক করেছি। আমি কেন বন্ধুকে মেসেজ করেছি? কারণ আমি জানতাম ওকে ওই কথাগুলো বললে ও সবার কাছে পৌঁছে দেবে। আমার তখন মনে হচ্ছিল, এবার সব শেষ। কিন্তু ও আমার কোনও কথা না শুনেই সবাইকে ফোন করেছে। মা ওকে বলে যে আমি ঘুমাচ্ছি। একমাত্র মধুমিতা ভালোভাবে আমায় দেখে আর তারপর আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। তখন আমাকে গাড়ি থেকে নামানো যাচ্ছিল না। আমাকে তিনজনে টেনে হেঁচড়ে নামানো হয়। 

4/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, ওষুধের সংখ্যা নিয়ে অনেকেই আমায় ট্রোল করছ? ডাক্তারকে কিন্তু এটা আমরা বলিনি। ওটা ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে লিখেছে। অনেকে আমার জন্য কেঁদেওছে, আমার নাম পুজো দিয়েছে। হয়তো ভগবান চাইছিল, আমার প্রথম ভালোবাসা গানের জন্য আমি বেঁচে গিয়েছি। কোনও নাটক আমি করিনি। আমার বাড়িতে কী সমস্যা, এ নিয়ে আমি এখন আর কিছু বলব না, তোমরা পরে জানতেই পারবে। 

5/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, আমি কোনও নাটক করিনি। ট্রোল করছো, করো। আমি জানি, আমাকে নিয়ে রিল বানিয়ে অনেকের অনেক ফলোয়ার বেড়েছে, ভিউ বেড়েছে। সত্যি বলতে, আমার কোনও নেগেটিভ পাবলিসিটি ভালো লাগেনি। অনেকেই আমার সাজগোজ নিয়ে কথা বলছ, আমার নাকি পোশাকের সেন্স ভালো নেই! কী বেসিসে তোমরা এসব বলছ? আমি তো এথনিক ছাড়া বিশেষ কিছু পরি না। অনেকেই বলছে, পাইলটের সঙ্গে আমার নাকি স্টেটাস মেলে না। স্টেটাসের কথা যদি বলি, হ্যাঁ ও ভালো কাজ করে। আমার জগতে আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। আমি ক্লাস এইট থেকে সংসার টানছি। আমার টাকায় আমি নিজে পড়েছি, ভাইকে পড়িয়েছি। আমার ভাই আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে। একেবারে নেট ক্লিয়ার করেছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টপার, এখন সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। আমার কাছে এটাই স্টেটাস। সবার বাবা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে, কিন্তু আমার বাবা একসময় খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, জীবন মরণ পরিস্থিতি তৈরি হয়, আবার বাবা ঘুরে দাঁড়ায়। বাবা কিন্তু গরিব ছিল না। 

6/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, আমার দিদিভাই হঠাত্‍ করে উদয় হয়নি। দিদিভাই হচ্ছে আমার বাবার আগের পক্ষের মেয়ে। দিদিভাইয়ের মাকে আমি বড় মা বলি। সেই বড়মা মারা যান ক্যানসারে, তখন দিদিভাইয়ের বয়স ছিল ১১ বছর। পরবর্তীতে আমার মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখে বাবার বিয়ে হয়। আমরা কখনও দিদিভাইকে আলাদা ভাবি না। কিন্তু এখন এত কথা হচ্ছে দিদিভাইকে নিয়ে, তাই এই কথাগুলো বলা জরুরি ভাবলাম। আমার মা আমার থেকেও বেশি দিদিভাইকে ভালোবাসে। 

7/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, আমার বিয়ের পর প্রথম থেকে সমস্যা ছিল। আমি শুধু ভাবতাম, সব সহ্য করে ঠিক টেনে নিয়ে যাব। কিন্তু পারলাম না। বিয়ের আগের কমিটমেন্ট এক ছিল, বিয়ের পর কমিটমেন্ট বদলে গেল। অনেকেই দেখলাম লিখেছে, মাকে ছেড়ে দিলে না কেন? এটা কী করে বলছেন আপনারা? আমার সন্তান এলে আমি তাকে কী শেখাতাম? অনেকেই দেখি বডি শেমিং করেন, কিন্তু আমি কখনই এগুলো করিনি। আমি আমার দুটো পরিবারকে সমান চোখে দেখেছি। দুই মায়ের জন্য একই পোশাক কিনতাম। আমি ভেবেছিলাম, এভাবেই সারাজীবন কেটে যাবে। মা আর দিদিভাই ছাড়া কেউ কখনও জিজ্ঞেস করেনি, আমি ভালো আছি কিনা! আমি সবসময় হাসি মুখে থাকতাম। 

8/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, বছর দেড়েক আগে, দুজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে, আমার প্রোফাইল হ্য়ান্ডেল করতে চায়, কিন্তু টাকা পয়সার পরিবর্তে তারা আমার থেকে অন্যদের যোগাযোগ চায়। সেই সময় প্রোফাইল থেকে আমার আয় ছিল না। আমি মিথ্যে বলব না, খুব ভালো কাজ করেছে তখন। যখনই টাকার কথা বলতাম, নিতে চাইত না। তাই আমি হেডফোন, ঘড়ি এসব গিফট করতাম। ওই আমায় ইনস্টায় রিল বানাতে বলে, সেখান থেকেই আমার রিল করা শুরু। বিভিন্ন সময় ৩০০০,২৫০০ টাকা অল্প অল্প করে পাঠিয়েছি। আমরা সবটাই কোল্যাবে করেছি। মন্দারমণিতে আমরা প্রথমবার পেমেন্ট দিয়ে শ্যুট করি। দুটো গানের শ্যুট করার কথা ছিল, কিন্তু ওদের কারণে হয়নি। কোনওরকমে একটা গান শ্যুট হয়। আরেকটা গান হয়ইনি। তখন হোটেলে দাঁড়িয়ে আমার থেকে ওরা কিছু পেমেন্ট চায়। দেড় বছর আগে আমার যখন স্লিপ ডিস্ক হয়, তখন ওরা ফোন করে। কিন্তু আমার শরীরে অবস্থা খুব খারাপ ছিল। কিন্তু তারপর আর ফোন করেনি, দেখা হয়েছে পরে, তাও টাকা পাওয়ার কথা বলেনি। এখন যখন দেবলীনা নন্দীকে নিয়ে টানা হিঁচড়া চলছে, আমি ট্রমায় আছি, ঠিক তখনই তাদের মনে হল, আমি ওদের টাকা মেরেছি, এটার একটা ভিডিয়ো করা উচিত। সেখানে আবার মিমও হয়েছে, দেবলীনা নন্দী নাকি হাসপাতালেই থাকে। আমার বাবার হাসপাতাল নাকি! যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সবাই জানে, আসলে কী ঘটনা। 

9/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, আমাকে কে দেখতে এসেছে, তা নিয়েও সমস্যা। তারা কিন্তু অন্য আরো অনেককে দেখতে যায়, কিন্তু আমাকে দোষ তো দিতেই হবে, কারণ আমি মেয়ে, আমার চরিত্রহনন করাই যায়। আমি মেয়ে, আমাকে দেখতে এসেছে, মানে আমি তার নেক্সট শয্যাসঙ্গী, এটাই বলছে অনেকে কমেন্টে। মেয়ে বলেই তার চরিত্র খারাপ? অনেক মহিলাও তো আমায় দেখতে এসেছে। অনেক মহিলা আমায় মেসেজ করেছে, তোমার কাহিনীর সঙ্গে আমার কাহিনীর মিল রয়েছে। চরিত্র নিয়ে কথা বলা বন্ধ করো। 

10/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাবো, যারা এই সময়ে আমার পাশে ছিল। সবার শুভকামনার জোরে আমি উঠে দাঁড়াতে পেরেছি। আমি দাম্পত্য জীবনে কী ঘটছে, তার আর কোনও অপডেট দেব না, কোনও কথা বলব না। একটা সময়ে পরে, সব জানা যাবে।

11/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন, অনেকেই আমার ভ্লগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু আমি ভ্লগ করা ছাড়ব না। কারণ ওটা আমার আয়ের একটা বড় অংশ। তাই বন্ধ করব না। এখন একটু সমস্যায় রয়েছি। একটু সময় নিই, আমি একটু ঠিক হই, নিজেকে গুছিয়ে আবার সব শুরু করব। 

12/12

দেবলীনা নন্দীর বয়ান

দেবলীনা বলেন,সায়ককে নিয়ে আমার শ্বশুর বাড়ি বা বরের কোনও সমস্যা ছিল না। আমি, সায়ক ও প্রবাহ একসঙ্গে ঘুরতেও গেছি। কে বলেছে, মেয়েদের ছেলে বন্ধু থাকে না? ওকে টেনে আমার চরিত্রে দাগ লাগানোর চেষ্টা কোরো না। আমার কোনওদিন কোনও ভালো বন্ধু ছিল না। সায়ক একমাত্র আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, আমরা ভীষণ ভালো বন্ধু। আমি ওকে ভাই বলি। অনেকেই আমার পুরনো ভিডিয়োতে কমেন্ট করছে, 'এসব দেখলে বর কী করবে?' এই ভিডিয়োগুলো বর আগেও দেখেছে, ভিডিয়োগুলো বছর তিন চার আগের। আমার আর সায়কের যদি একে অপরকে বিয়ে করার হত, কে আমাদের আটাকাত? আমরা দুজনেই তো অ্যাডল্ট। কিন্তু আমরা একে অপরকে ওভাবে দেখিইনি। বন্ধুত্বের সম্পর্কে নোংরামো হয় না। মেয়েদের ভালো ছেলে বন্ধু থাকতেই পারে। আমার ওই সময়ে মনে হয়েছে, আমি যদি সায়ককে বলি, তাহলে ও ঠিক জায়গায় কথাগুলো পৌঁছে দিতে পারবে। আর ওকে টেনে এনো না। যাদের যাদের কনটেন্ট বানানোর ছিল, হয়ে গেছে, এবার অন্য টপিক খোঁজো। আমার দাম্পত্য জীবন নিয়ে আর কোনও কথা বলব না।   

