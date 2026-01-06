Debolina Nandy: ছেড়ে যাবে বলেই প্ল্যান করে বিয়ে রেজিস্ট্রি করেনি প্রবাহ, ৬ মাস আগে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বেরও করে দেয় দেবলীনাকে! নরক সংসার...

Debolina Nandy: ছেড়ে যাবে বলেই প্ল্যান করে বিয়ে রেজিস্ট্রি করেনি প্রবাহ, ৬ মাস আগে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বেরও করে দেয় দেবলীনাকে! নরক সংসার...
Debolina Nandy Health Update: লাইভে এসে নিজের যন্ত্রণার কথা জানানোর পর তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা সকলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই ঘটনার সূত্র ধরে সামনে আসছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক, বিশেষ করে স্বামী বিমানচালক প্রবাহ নন্দী-র সঙ্গে সম্পর্কের শুরুটা। নিজের এক জন্মদিনের ভ্লগে দেবলীনা জানিয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয় হয়েছিল ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমেই। ফেসবুকে অনুরাগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় সব মেসেজে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, তবে ইনস্টাগ্রামে জন্মদিনের শুভেচ্ছা এলে তিনি সাধারণত রিপ্লাই দেন। সেই সূত্র ধরেই ২০২৩ সালে এক অনুরাগী হিসেবে প্রবাহ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান, আর তার উত্তরও দেন গায়িকা।
পাইলট স্বামীর সঙ্গে গায়িকা স্ত্রীয়ের সংসারের ছন্দ কিন্তু ছিল পিয়ানোর টুংটাং। মাখো মাখো প্রেমে, মিষ্টি বেবি ডাকে সকাল থেকে রাত কাটত দেবলীনা ও প্রবাহের। দেবলীনার ভিডিয়োতে সেই গদগদ প্রেম দেখতে অভ্যস্ত ছিল দেবলীনার অনুরাগীরাও। এমনকী, সুপুরুষ প্রবাহও নিজের মতো করে সোশাল মিডিয়ায় পরিচিতি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।
