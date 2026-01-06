English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Debolina Nandy: ছেড়ে যাবে বলেই প্ল্যান করে বিয়ে রেজিস্ট্রি করেনি প্রবাহ, ৬ মাস আগে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বেরও করে দেয় দেবলীনাকে! নরক সংসার...

Debolina Nandy: ছেড়ে যাবে বলেই প্ল্যান করে বিয়ে রেজিস্ট্রি করেনি প্রবাহ, ৬ মাস আগে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বেরও করে দেয় দেবলীনাকে! নরক সংসার...

Debolina Nandy Health Update: লাইভে এসে নিজের যন্ত্রণার কথা জানানোর পর তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা সকলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই ঘটনার সূত্র ধরে সামনে আসছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক, বিশেষ করে স্বামী বিমানচালক প্রবাহ নন্দী-র সঙ্গে সম্পর্কের শুরুটা। নিজের এক জন্মদিনের ভ্লগে দেবলীনা জানিয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয় হয়েছিল ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমেই। ফেসবুকে অনুরাগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় সব মেসেজে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, তবে ইনস্টাগ্রামে জন্মদিনের শুভেচ্ছা এলে তিনি সাধারণত রিপ্লাই দেন। সেই সূত্র ধরেই ২০২৩ সালে এক অনুরাগী হিসেবে প্রবাহ তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান, আর তার উত্তরও দেন গায়িকা।

| Jan 06, 2026, 06:54 PM IST
1/10

কথায় আছে ‘অপজিট অ্য়াট্রকস’ অর্থাৎ বিপরীত দুই জিনিসের মধ্য়েই আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। দেবলীনা নন্দী ও তাঁর স্বামী প্রবাহ নন্দীর মধ্যে যেন সম্পর্কটা তেমনই ছিল। একজন উড়ান ভরেন আকাশে। আর একজন গানের কেরিয়ারকে আকশচুম্বী করে তুলছিলেন ধীরে ধীরে।

2/10

 এই আকাশ ছোঁয়াটাই একমাত্র মিল, আর এই মিলই এতদিন বেঁধে রেখেছিল তাঁদের। না হলে, গান, সুর এসব থেকে শতহস্তে দূরে থাকেন প্রবাহ, আর অন্যদিকে, সরগমকেই জীবনের মূল ছন্দ বানিয়ে ফেলেছিলেন দেবলীনা। 

3/10

পাইলট স্বামীর সঙ্গে গায়িকা স্ত্রীয়ের সংসারের ছন্দ কিন্তু ছিল পিয়ানোর টুংটাং। মাখো মাখো প্রেমে, মিষ্টি বেবি ডাকে সকাল থেকে রাত কাটত দেবলীনা ও প্রবাহের। দেবলীনার ভিডিয়োতে সেই গদগদ প্রেম দেখতে অভ্যস্ত ছিল দেবলীনার অনুরাগীরাও। এমনকী, সুপুরুষ প্রবাহও নিজের মতো করে সোশাল মিডিয়ায় পরিচিতি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

4/10

প্রবাহর মা-বাবা ৬ মাস আগে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল দেবলীনাকে। কোন খোঁজখবর নেয়নি প্রবাহ তখন। নিজেই আবার ভালোবাসার টানে ফিরে

5/10

চন্দননগরের ছেলে, দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী সেন্ট পলস স্কুল থেকে পড়াশুনো করেছেন প্রবাহ। পড়াশুনোয় ছিলেন একনম্বর। ছোট থেকেই ইচ্ছা ছিল আকাশে ওড়ার। পাইলট হওয়ার। নিজেকে প্রথম থেকে সেভাবেই তৈরি করেছিলেন প্রবাহ। তবে পড়াশুনোর পাশাপাশি ফুটবল ও ক্রিকেটও খেলতেন দারুণ।

6/10

স্কুলের খেলার টিমে ছিলেন পাক্কা মোটিভেটর। স্কুলের গণ্ডিতে প্রচুর রেকর্ডও হাঁকিয়েছেন প্রবাহ। এই মুহূর্তে এয়ার ইন্ডিয়া বিমান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত পাইলট প্রবাহ নন্দী কেরিয়ারের শুরুতে মুম্বইয়ে কাটিয়েছেন। তারপর কলকাতা।

7/10

দেবলীনার ভ্লগে মাঝে মধ্যে ফুটে উঠত দুজনের মাখো মাখো প্রেমে, দাম্পত্যের নানা ছবি। রাজারহাটের এক আবাসনেই থাকতেন দুজনে। মাঝে মধ্যেই আসতেন দেবলীনা ও প্রবাহের অভিভাবকরা। সে ছবিও ফুটে উঠত দেবলীনার ফেসবুকে।

8/10

এই নীরবতার আড়ালেই শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও সামনে এসেছে। একাধিকবার মারধর, বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে পরিবারের দাবি। কাজের সূত্রে দেরিতে ফেরা নিয়েও তৈরি হতো অশান্তি। সংসার আর পেশার টানাপড়েনে দেবলীনা ভেঙে পড়লেও পুলিসের দ্বারস্থ হননি।  

9/10

বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতাল-এ তাঁর চিকিৎসা চলছে। শারীরিক ঝুঁকি কাটলেও মানসিকভাবে তিনি গভীরভাবে বিপর্যস্ত। মা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ দেবলীনার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

10/10

এখনও পর্যন্ত স্বামী প্রবাহ নন্দী বা তাঁর পরিবারের তরফে কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ। এই ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তোলে—সমাজের ভয়ে কত নারীর কষ্ট আজও নীরবেই রয়ে যায়।  

