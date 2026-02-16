English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Debolina Nandy: অত্যাচারী পাইলট-বর প্রবাহকে অবশেষে ছুড়ে ফেললেন দেবলীনা! অকথ্য নির্যাতন সয়ে এবার থানায়...

Debolina Nandy: অত্যাচারী পাইলট-বর প্রবাহকে অবশেষে ছুড়ে ফেললেন দেবলীনা! অকথ্য নির্যাতন সয়ে এবার থানায়...

Debolina Nandy Divorce News: টলিউডের চেনা মুখ, মিষ্টি কণ্ঠের গায়িকা দেবলীনা নন্দীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার শেষ নেই। বিশেষ করে ২০২৬ সালের শুরু থেকেই তিনি সংবাদ শিরোনামে। একসময় নিজের ভ্লগিংয়ের মাধ্যমে সুখী দাম্পত্যের ছবি তুলে ধরলেও, পর্দার পিছনের সত্যিটা যে একেবারেই আলাদা ছিল, তা এখন স্পষ্ট। স্বামী প্রবাহ নন্দীর সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব এখন আর কেবল গুঞ্জন নয়, তা গড়িয়েছে সোনারপুর থানার আইনি নথিতে।  

Feb 16, 2026, 06:31 PM IST

টলিউডের গায়িকা ও জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দেবলীনা নন্দী এবং তাঁর স্বামী প্রবাহ নন্দীর সম্পর্কের টানাপোড়েন এখন টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত বিষয়। গত কয়েক মাস ধরে চলা নানা গুঞ্জন ও রহস্যের পর বিষয়টি এখন সরাসরি আইনি লড়াইয়ের পথে। দেবলীনার আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে শুরু করে বধূ নির্যাতনের মামলা— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল।

 

1/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

সূত্রের খবর অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে স্বামী প্রবাহ নন্দী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দেবলীনা। অভিযোগের মূল বিষয় ছিল ‘বধূ নির্যাতন’। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় (নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা) মামলা দায়ের করে পুলিস প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।  

2/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

পুলিসি সহায়তায় দেবলীনা তাঁর ‘স্ত্রীধন’ অর্থাৎ বিয়ের সময় পাওয়া গয়না, আসবাবপত্র এবং টাকা-পয়সা প্রবাহের বাড়ি থেকে ফেরত পেয়েছেন।  

3/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

দেবলীনার জীবনের এই সংকটের সূচনা সাধারণ মানুষের নজরে আসে একটি শোরগোল ফেলে দেওয়া ফেসবুক লাইভ থেকে।   

4/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

২০২৬-এর শুরুতে এক মধ্যরাতে লাইভে এসে নিজের জীবনের যন্ত্রণার কথা শেয়ার করেন তিনি। এরপরই অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন গায়িকা। 

5/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

পরবর্তীতে দেবলীনার বন্ধু অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীর ভ্লগে দেবলীনা জানান, সেই রাতে ঠিক কী ঘটেছিল। জানা যায়, মূলত দেবলীনার মাকে নিয়ে প্রবাহ ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির প্রবল আপত্তি ছিল।   

6/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

অভিযোগ উঠেছে, গায়িকাকে কেবল শারীরিক বা মানসিকভাবেই নির্যাতন করা হতো না, বরং তাঁর ক্যারিয়ারেও বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এমনকি একসময় তাঁকে বাড়ি থেকেও বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে খবর।  

7/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

আইনিভাবে দেবলীনা এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবাহ বিচ্ছেদের (ডিভোর্স) মামলা করেননি। তবে তিনি প্রবাহের থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন   

8/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

নতুন একটি ফ্ল্যাটে নিজের সংসার গুছিয়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি সেই ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশও করেছেন তিনি।   

9/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে সিঁথিতে সিঁদুর না থাকা দেখে নেটিজেনরা বিচ্ছেদের বিষয়ে নিশ্চিত হলেও, দেবলীনা এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।  

10/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

অন্যদিকে, একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, বিচ্ছেদের মামলা না করলেও দেবলীনা ইতিমধ্য়েই প্রবাহের কাছে ‘খোরপোশ’ বা ভরণপোষণের জন্য আবেদন করেছেন।   

11/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।   

12/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

যদিও তাঁর মা একসময় জানিয়েছিলেন যে দেবলীনা প্রবাহকে ভুলতে পারছেন না, কিন্তু বর্তমান তিক্ততা সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার সুযোগ রাখছে না

13/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

এত বড় মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয়ের মাঝেই দেবলীনা নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি এখন নিয়মিত স্টেজ শো করছেন এবং ফ্যাশন শুটেও অংশ নিচ্ছেন। 

14/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে তাঁকে আগরতলায় গান শোনাতে দেখা গিয়েছে।

15/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

জীবনের সবথেকে বড় লড়াইয়ের মাঝেই তিনি তাঁর ক্যারিয়ারের বড় সাফল্য পেয়েছেন— প্রথমবার প্লেব্যাক করার সুযোগ এবং একটি ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব।  

16/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

দেবলীনার ভ্লগ বা সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে এখন আর প্রবাহের কোনো চিহ্ন নেই। তিনি এখন ‘সিঙ্গেল মাদার’ বা একলা চলার লড়াইয়ে অবিচল। 

17/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

নেটিজেনদের একাংশ যেমন তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন, অন্য অংশ আবার ব্যক্তিগত জীবনকে লাইভে আনার জন্য সমালোচনাও করেছেন।

18/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

 তবে সমস্ত বিতর্ককে দূরে সরিয়ে দেবলীনা এখন আগামীর পথে হাঁটছেন।  

19/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

পরিস্থিতি যে দিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে দেবলীনা ও প্রবাহের পুনরায় এক হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

20/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

আইনি প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপেই চূড়ান্ত হবে এই সম্পর্কের ভাগ্য।   

21/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

তবে দেবলীনা এখন নিজের শর্তে বাঁচতে শিখছেন। মধ্যরাতের সেই অন্ধকার লাইভ থেকে আগরতলার গানের মঞ্চ— দেবলীনা নন্দীর এই রূপান্তর অনেক নারীর কাছেই লড়াইয়ের এক নতুন উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।   

22/22

দেবলীনা নন্দীর ডিভোর্স?

আপাতত আইনি রায়ের অপেক্ষা এবং দেবলীনার নতুন সুরে ফেরার প্রতীক্ষায় তাঁর অনুরাগীরা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Silver Price Fall: কমল ১২%! সোনার দামে অস্বাভাবিক পতন... দাম কমে বহুমূল্য ১০ গ্রাম হলুদ ধাতু এখন... আরও কমল রুপোও...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Silver Price Fall: কমল ১২%! সোনার দামে অস্বাভাবিক পতন... দাম কমে বহুমূল্য ১০ গ্রাম হলুদ ধাতু এখন... আরও কমল রুপোও...

Gold Silver Price Fall: কমল ১২%! সোনার দামে অস্বাভাবিক পতন... দাম কমে বহুমূল্য ১০ গ্রাম হলুদ ধাতু এখন... আরও কমল রুপোও...

Gold Silver Price Fall: কমল ১২%! সোনার দামে অস্বাভাবিক পতন... দাম কমে বহুমূল্য ১০ গ্রাম হলুদ ধাতু এখন... আরও কমল রুপোও... 14
Kolkata Metro: বিদ্যুত্‍ বিভ্রাটে টানেলে আর আটকাবে না মেট্রো, ভয়ংকর বিপদ থেকে মুক্ত যাত্রীরা! কী ভাবে...

Kolkata Metro: বিদ্যুত্‍ বিভ্রাটে টানেলে আর আটকাবে না মেট্রো, ভয়ংকর বিপদ থেকে মুক্ত যাত্রীরা! কী ভাবে...

Kolkata Metro: বিদ্যুত্‍ বিভ্রাটে টানেলে আর আটকাবে না মেট্রো, ভয়ংকর বিপদ থেকে মুক্ত যাত্রীরা! কী ভাবে... 6
ICMR antibiotic shield guidelines: দেদার মুঠো মুঠো ওষুধ কোনও কাজে লাগছে না! ভয়ংকর সর্বনাশ ঠেকাতে দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক...

ICMR antibiotic shield guidelines: দেদার মুঠো মুঠো ওষুধ কোনও কাজে লাগছে না! ভয়ংকর সর্বনাশ ঠেকাতে দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক...

ICMR antibiotic shield guidelines: দেদার মুঠো মুঠো ওষুধ কোনও কাজে লাগছে না! ভয়ংকর সর্বনাশ ঠেকাতে দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক... 20
Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...

Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য...

Mysteries of Mount Kailash: এখানেই পৃথিবীর কেন্দ্র? সত্যিই কৈলাস শিবের আবাস? শিবরাত্রির আবহে জানুন অপার রহস্য... 10