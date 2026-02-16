Debolina Nandy: অত্যাচারী পাইলট-বর প্রবাহকে অবশেষে ছুড়ে ফেললেন দেবলীনা! অকথ্য নির্যাতন সয়ে এবার থানায়...

Debolina Nandy: অত্যাচারী পাইলট-বর প্রবাহকে অবশেষে ছুড়ে ফেললেন দেবলীনা! অকথ্য নির্যাতন সয়ে এবার থানায়...
Debolina Nandy Divorce News: টলিউডের চেনা মুখ, মিষ্টি কণ্ঠের গায়িকা দেবলীনা নন্দীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার শেষ নেই। বিশেষ করে ২০২৬ সালের শুরু থেকেই তিনি সংবাদ শিরোনামে। একসময় নিজের ভ্লগিংয়ের মাধ্যমে সুখী দাম্পত্যের ছবি তুলে ধরলেও, পর্দার পিছনের সত্যিটা যে একেবারেই আলাদা ছিল, তা এখন স্পষ্ট। স্বামী প্রবাহ নন্দীর সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব এখন আর কেবল গুঞ্জন নয়, তা গড়িয়েছে সোনারপুর থানার আইনি নথিতে।
টলিউডের গায়িকা ও জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দেবলীনা নন্দী এবং তাঁর স্বামী প্রবাহ নন্দীর সম্পর্কের টানাপোড়েন এখন টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত বিষয়। গত কয়েক মাস ধরে চলা নানা গুঞ্জন ও রহস্যের পর বিষয়টি এখন সরাসরি আইনি লড়াইয়ের পথে। দেবলীনার আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে শুরু করে বধূ নির্যাতনের মামলা— সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল।