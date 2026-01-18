Debolina Nandy: মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেই দেবলীনার জীবনে বড় ঘটনা! জুড়ে গেলেন মহুয়া রায় চৌধুরীর অভিশপ্ত জীবনেও...

Debolina Nandy: মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেই দেবলীনার জীবনে বড় ঘটনা! জুড়ে গেলেন মহুয়া রায় চৌধুরীর অভিশপ্ত জীবনেও...
Debolina Nandy as playback singer in Mahua Roy Chowdhury's biopic: বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কিছু নক্ষত্র থাকে যারা খুব অল্প সময়ের জন্য উদিত হয়, কিন্তু তাদের আলোর তীব্রতা দশকের পর দশক ধরে দর্শকদের মনে অম্লান থাকে। মহুয়া রায়চৌধুরী (Mahua Roychowdhury) তেমনই এক নাম। সত্তর ও আশির দশকের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবন আবর্তিত হয়েছিল এক রহস্যময় ট্র্যাজেডির আড়ালে। এবার সেই কিংবদন্তি অভিনেত্রীর জীবনকাহিনি বড়পর্দায় নিয়ে আসছেন প্রযোজক রানা সরকার। ছবির নাম— ‘গুন গুন করে মহুয়া’। তবে ছবিটিকে ঘিরে সাম্প্রতিকতম
মহুয়া রায়চৌধুরী: এক অসমাপ্ত রূপকথা
মহুয়া রায়চৌধুরী কেবল একজন অভিনেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আবেগের নাম। ১৯৮৫ সালের ২২ জুলাই, মাত্র ২৭ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তথ্য অনুযায়ী, মৃত্যুর আগে তাঁর হাতে ছিল ২২টি ছবির কাজ। যার মধ্যে মাত্র ৪টি তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন। সাতটি ছবি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং ১১টি ছবিতে তিনি কেবল সই করেছিলেন। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় টলিউডে তাঁর চাহিদা কতটা আকাশছোঁয়া ছিল।
কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় জীবনের প্রদীপ নিভে যায় আগুনের লেলিহান শিখায়। ৮০ শতাংশ দগ্ধ শরীর নিয়ে তাঁর মৃত্যু আজও এক অমীমাংসিত রহস্য। এটি কি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে ছিল অন্য কোনো অন্ধকার সত্য— দীর্ঘ ৪০ বছর পার করেও সেই ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রযোজক রানা সরকার এবং পরিচালক রাজদীপ ঘোষ এই বায়োপিকের মাধ্যমে মহুয়ার সেই ব্যক্তিগত জীবন, সংগ্রাম, গ্ল্যামার এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের বিষাদকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেছেন।
রূপালি পর্দায় অঙ্কিতা মল্লিক: এক বিশাল দায়িত্ব
বহুদিন ধরেই টলিপাড়ায় জল্পনা ছিল মহুয়ার চরিত্রে কাকে দেখা যাবে। অবশেষে পর্দা উন্মোচিত হয়েছে। জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক ‘জগদ্ধাত্রী’ খ্যাত অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিক পর্দায় মহুয়া হয়ে ধরা দেবেন। এটিই অঙ্কিতার প্রথম সিনেমা। প্রথম ছবিতেই মহুয়ার মতো একজন কিংবদন্তির চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত অঙ্কিতা। তিনি বলেন, “এত বড় একটা চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ সত্যিই সকলে পায় না। মহুয়া রায়চৌধুরীকে মানুষ আজও মনে রেখেছেন। তাঁর সেই জনপ্রিয়তা আর অভিনয় সত্তাকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা আমার কাছে এক অনবদ্য অনুভূতি।”
দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ
বিতর্ক ও সমালোচনার ঝাপটা
মহুয়ার বায়োপিক
এই অভিযোগের উত্তরে দেবলীনা শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলেন, “নাটক করিনি। এত নাটক করতে পারি না! করলে গানের দুনিয়ায় নয়, অভিনয় দুনিয়ায় থাকতাম।” তিনি বর্তমানে মনোবিদের পরামর্শে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে প্রযোজক রানা সরকার সমালোচকদের জবাব দিয়ে বলেন, “দেবলীনার জনপ্রিয়তাকে যদি পজিটিভভাবে ব্যবহার করেই থাকি, তাতে ক্ষতি কী? আর যদি তিনি নাটকই করে থাকেন, তবে কথা দিচ্ছি আগামী দিনে তাঁকে নিয়েই সিনেমা বানাব।”
