  • Debolina Nandy: মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেই দেবলীনার জীবনে বড় ঘটনা! জুড়ে গেলেন মহুয়া রায় চৌধুরীর অভিশপ্ত জীবনেও...

Debolina Nandy: মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেই দেবলীনার জীবনে বড় ঘটনা! জুড়ে গেলেন মহুয়া রায় চৌধুরীর অভিশপ্ত জীবনেও...

Debolina Nandy as playback singer in Mahua Roy Chowdhury's biopic: বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কিছু নক্ষত্র থাকে যারা খুব অল্প সময়ের জন্য উদিত হয়, কিন্তু তাদের আলোর তীব্রতা দশকের পর দশক ধরে দর্শকদের মনে অম্লান থাকে। মহুয়া রায়চৌধুরী (Mahua Roychowdhury) তেমনই এক নাম। সত্তর ও আশির দশকের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবন আবর্তিত হয়েছিল এক রহস্যময় ট্র্যাজেডির আড়ালে। এবার সেই কিংবদন্তি অভিনেত্রীর জীবনকাহিনি বড়পর্দায় নিয়ে আসছেন প্রযোজক রানা সরকার। ছবির নাম— ‘গুন গুন করে মহুয়া’। তবে ছবিটিকে ঘিরে সাম্প্রতিকতম

| Jan 18, 2026, 02:39 PM IST
1/14

মহুয়া রায়চৌধুরী: এক অসমাপ্ত রূপকথা

মহুয়া রায়চৌধুরী কেবল একজন অভিনেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আবেগের নাম। ১৯৮৫ সালের ২২ জুলাই, মাত্র ২৭ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তথ্য অনুযায়ী, মৃত্যুর আগে তাঁর হাতে ছিল ২২টি ছবির কাজ। যার মধ্যে মাত্র ৪টি তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন। সাতটি ছবি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং ১১টি ছবিতে তিনি কেবল সই করেছিলেন। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় টলিউডে তাঁর চাহিদা কতটা আকাশছোঁয়া ছিল।

2/14

মহুয়া রায়চৌধুরী: এক অসমাপ্ত রূপকথা

কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় জীবনের প্রদীপ নিভে যায় আগুনের লেলিহান শিখায়। ৮০ শতাংশ দগ্ধ শরীর নিয়ে তাঁর মৃত্যু আজও এক অমীমাংসিত রহস্য। এটি কি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে ছিল অন্য কোনো অন্ধকার সত্য— দীর্ঘ ৪০ বছর পার করেও সেই ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রযোজক রানা সরকার এবং পরিচালক রাজদীপ ঘোষ এই বায়োপিকের মাধ্যমে মহুয়ার সেই ব্যক্তিগত জীবন, সংগ্রাম, গ্ল্যামার এবং তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের বিষাদকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেছেন।

3/14

রূপালি পর্দায় অঙ্কিতা মল্লিক: এক বিশাল দায়িত্ব

বহুদিন ধরেই টলিপাড়ায় জল্পনা ছিল মহুয়ার চরিত্রে কাকে দেখা যাবে। অবশেষে পর্দা উন্মোচিত হয়েছে। জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক ‘জগদ্ধাত্রী’ খ্যাত অভিনেত্রী অঙ্কিতা মল্লিক পর্দায় মহুয়া হয়ে ধরা দেবেন। এটিই অঙ্কিতার প্রথম সিনেমা। প্রথম ছবিতেই মহুয়ার মতো একজন কিংবদন্তির চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত অঙ্কিতা। তিনি বলেন, “এত বড় একটা চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ সত্যিই সকলে পায় না। মহুয়া রায়চৌধুরীকে মানুষ আজও মনে রেখেছেন। তাঁর সেই জনপ্রিয়তা আর অভিনয় সত্তাকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা আমার কাছে এক অনবদ্য অনুভূতি।”

4/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

ছবির ঘোষণার সাথে সাথে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি শিরোনামে এসেছে, তা হলো গায়িকা দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ। একেই বলে জীবনের অদ্ভুত মোড়।

5/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

কিছুদিন আগেই ব্যক্তিগত জীবন এবং দাম্পত্য কলহের জেরে ৭৮টি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন দেবলীনা।

6/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ঘটনা নিয়ে কম কাঁটাছেঁড়া হয়নি। কিন্তু যমজমের দুয়ার থেকে ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর ভাগ্য ৯০০ ডিগ্রি ঘুরে গেল।

7/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

শনিবার প্রযোজক রানা সরকারের অফিসে দেখা গেল হাসিভরা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দেবলীনা, পাশে পর্দার ‘মহুয়া’ অঙ্কিতা মল্লিক। রানা সরকারের কথায়, মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনের যন্ত্রণার সাথে দেবলীনার সাম্প্রতিক লড়াইয়ের এক অদ্ভুত সমিল রয়েছে। 

8/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

প্রযোজক স্পষ্ট জানান, “মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনের ট্র্যাজেডির কথা আমরা জানি। দেবলীনার লড়াইও আমরা দেখছি। মহুয়াও নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। সেই যন্ত্রণা দেবলীনাই গানে সবচেয়ে ভালো ফোটাতে পারবেন, তাই তাঁকে নেওয়া।”

9/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন সপ্তক সানাই দাস। পরিচালক ও প্রযোজকের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, মহুয়া অভিনীত বিখ্যাত গান ‘এ মন আমার হারিয়ে যায় কোনখানে, কেউ জানে না শুধু আমার মন জানে...’— গানটি দেবলীনার কণ্ঠে নতুন রূপে শোনা যাবে।

10/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

দেবলীনা জানান, তিনি এই সুযোগে একদিকে যেমন ভীষণ খুশি, তেমনই খানিকটা নার্ভাস। তাঁর মতে, “খারাপ সময়ের মধ্যে এই একটাই ভালো কিছু ঘটল। সব শিল্পীরই স্বপ্ন থাকে প্লেব্যাক করার। রেকর্ডিং এখনো শুরু হয়নি, কিন্তু এই সুযোগকে আমি খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চাইছি।”

11/14

বিতর্ক ও সমালোচনার ঝাপটা

তবে গ্ল্যামার দুনিয়ায় সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কও ছায়ার মতো চলে। দেবলীনার এই দ্রুত প্রত্যাবর্তন এবং সুযোগ পাওয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশ কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য এটি কি ‘নাটক’ ছিল?

12/14

মহুয়ার বায়োপিক

এই অভিযোগের উত্তরে দেবলীনা শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলেন, “নাটক করিনি। এত নাটক করতে পারি না! করলে গানের দুনিয়ায় নয়, অভিনয় দুনিয়ায় থাকতাম।” তিনি বর্তমানে মনোবিদের পরামর্শে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে প্রযোজক রানা সরকার সমালোচকদের জবাব দিয়ে বলেন, “দেবলীনার জনপ্রিয়তাকে যদি পজিটিভভাবে ব্যবহার করেই থাকি, তাতে ক্ষতি কী? আর যদি তিনি নাটকই করে থাকেন, তবে কথা দিচ্ছি আগামী দিনে তাঁকে নিয়েই সিনেমা বানাব।”

13/14

মহুয়ার বায়োপিক

ছবির নাম - গুন গুন করে মহুয়া পরিচালক- রাজদীপ ঘোষ প্রযোজক-  রানা সরকার প্রধান চরিত্র (মহুয়া)-  অঙ্কিতা মল্লিক সঙ্গীত শিল্পী-  দেবলীনা নন্দী (প্লেব্যাক ডেবিউ) সঙ্গীত পরিচালক-  সপ্তক সানাই দাস

14/14

দেবলীনা নন্দীর প্লেব্যাক ডেবিউ

দেবলীনার কণ্ঠে সেই চিরচেনা গানগুলো নতুন করে শোনার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শকরা। ‘গুন গুন করে মহুয়া’ কেবল একটি বায়োপিক নয়, এটি হয়তো এক শিল্পীর প্রতি অন্য এক লড়াকু শিল্পীর শ্রদ্ধার্ঘ্য হতে চলেছে।

