Debolinaa Nandy: 'অনেক শারীরিক-মানসিক অত্যাচার সয়েছি! শুধু ভালোবাসার জন্য...', সমাজকেই কাঠগড়ায় তুললেন দেবলীনা!

Debolinaa Nandy: 'অনেক শারীরিক-মানসিক অত্যাচার সয়েছি! শুধু ভালোবাসার জন্য...', সমাজকেই কাঠগড়ায় তুললেন দেবলীনা!
Debolina Nandy Divorce: শিক্ষাগত যোগ্যতা বা চাকরি নিয়ে যারা কথা তুলছেন, তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর সাফ কথা, ১২ ক্লাস পাস করেও নামী চাকরি করা সম্ভব। পরিবারের কেউ ভালো চাকরি করলেই রাতারাতি পারিবারিক আভিজাত্য তৈরি হয়ে যায় না, বরং সংগ্রামই আসল পরিচয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলিং বিরুদ্ধে কড়া জবাব দেবলীনার।
