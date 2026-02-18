English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Debolinaa Nandy: অনেক শারীরিক-মানসিক অত্যাচার সয়েছি! শুধু ভালোবাসার জন্য..., সমাজকেই কাঠগড়ায় তুললেন দেবলীনা!

Debolinaa Nandy: 'অনেক শারীরিক-মানসিক অত্যাচার সয়েছি! শুধু ভালোবাসার জন্য...', সমাজকেই কাঠগড়ায় তুললেন দেবলীনা!

| Feb 18, 2026, 08:37 PM IST
1/10

জবাব দেবলীনার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েকদিন ধরে নেটপাড়ার চর্চায় রয়েছেন দেবলীনা নন্দী। তাঁকে নিয়ে ওঠা নানা গুজব এবং তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপট নিয়ে চলা কাটাছেঁড়ার মাঝেই এবার বিস্ফোরক ফেসবুক পোস্ট করলেন তিনি।   

2/10

জবাব দেবলীনার...

দেবলীনা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আভিজাত্য কেবল টাকা বা চাকরিতে থাকে না, আর পরিস্থিতি বদলাতে সময় লাগে না। নিজের যন্ত্রণার কথা শেয়ার করে সমাজের 'ভিক্টিম ব্লেমিং' মানসিকতাকেও ধুয়ে দিলেন তিনি।  

3/10

জবাব দেবলীনার...

অনেকেই দেবলীনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কটাক্ষ করছিলেন। তার জবাবে দেবলীনা লেখেন, "বস্তির মেয়ে নই আমি বা আমার ফ্যামিলি। ভবানীপুরের মতো জায়গায় বাবাদের নিজের বাড়ি।"   

4/10

জবাব দেবলীনার...

তবে তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে পরিস্থিতি সবার সবসময় সমান যায় না— "রাজার ফকির হতে সময় লাগে না।" প্রবল কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁরা যে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, সেই লড়াইয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।  

5/10

জবাব দেবলীনার...

শিক্ষাগত যোগ্যতা বা চাকরি নিয়ে যারা কথা তুলছেন, তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর সাফ কথা, ১২ ক্লাস পাস করেও নামী চাকরি করা সম্ভব। পরিবারের কেউ ভালো চাকরি করলেই রাতারাতি পারিবারিক আভিজাত্য তৈরি হয়ে যায় না, বরং সংগ্রামই আসল পরিচয়।  

6/10

জবাব দেবলীনার...

নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অন্ধকার দিকটি তুলে ধরে দেবলীনা জানান, তিনি জেনেবুঝে ভুল করেছিলেন এবং মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাঁর নিজের বাড়ি নয় বলে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।   

7/10

জবাব দেবলীনার...

দেবলীনা আরও বলেন যে ভালোবাসার টানে প্রায় দু'মাস অপেক্ষা করেছিলেন তিনি, যদি ফিরে আসার ডাক পান। কিন্তু বর্তমান সমাজের বিচারব্যবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, "এখানে ভিক্টিম দোষী আর দোষীরা নিষ্পাপ।"  

8/10

জবাব দেবলীনার...

যারা ক্রমাগত জাত বিচার বা চারিত্রিক হরণ করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে দেবলীনার একটাই বার্তা— "উপরে ভগবান আছে, কে ঠিক কে ভুল সময় তার প্রমাণ দেবে।" দেবলীনার এই পোস্ট বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, যা নেটনাগরিকদের একাংশের সহানুভূতি কুড়িয়েছে।  

9/10

জবাব দেবলীনার...

জানা যাচ্ছে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে স্বামী প্রবাহ নন্দী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দেবলীনা। অভিযোগের মূল বিষয় ছিল ‘বধূ নির্যাতন’। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় (নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা) মামলা দায়ের করে পুলিস প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।    

10/10

জবাব দেবলীনার...

ইতোমধ্যেই পুলিসি সহায়তায় দেবলীনা তাঁর ‘স্ত্রীধন’ অর্থাৎ বিয়ের সময় পাওয়া গয়না, আসবাবপত্র এবং টাকা-পয়সা প্রবাহের বাড়ি থেকে ফেরত পেয়েছেন। 

