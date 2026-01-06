Debolinaa Nandy: প্রবাহ কি একবারও সাড়া দেবে না? ৭৮টা ঘুমের বড়ি, হাসপাতালেও তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা দেবলীনার!
Debolinaa Nandy Suicide Attempt: শনিবার রাতে ৭৮ টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দেবলীনা। হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই প্রবাহের নাম নিয়ে যাচ্ছেন গায়িকা। দেবলীনার দিদির বিস্ফোরক লাইভে...
লাইভে দেবলীনা মা-দিদি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাইলট স্বামীর নির্মমতায় আত্মহত্যার চেষ্টা টলিউডের সংগীতশিল্পী দেবলীনা নন্দীর। এখন গায়িকা অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। যদিও এখনও প্রবাহ এবং তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও যোগাযোগ করেনি দেবলীনার সঙ্গে। গত শনিবার রাত ফেসবুক লাইভ আসার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন দেবলীনা। শনিবারের পর ফের দেবলীনার প্রোফাইলে লাইভ। কিন্তু এবারে সামনে আসেননি গায়িকা। লাইভে ছিলেন দেবলীনার দিদি এবং মা।
দেবলীনার করা শেষ লাইভে অনেক নেটিজেনই তাঁকে কটূক্তি করে। তারই উত্তর দিলেন গায়িকার দিদি ও মা। জানালেন, কতটা মানসিক যন্ত্রণায় ছিল দেবলীনার যে সে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। দেবলীনার বলেন, 'কেউ অ্যাক্টিং করলে ৪-৫ ঘুমের ওষুধ খাবে। আমার বোন ৭৮টা ট্যাবলেট খেয়েছে। আমাদের কাছে প্রেসক্রিপশন সমেত প্রমাণ রয়েছে তার।'
অনেকেই দেবলীনার লাইভে কমেন্টে লিখেছে যে, তাঁর নাকি এইসব পাবলিসিটি স্টান্ট। পাইলট দেখে বিয়ে করেছে, খোরপোশের জন্যয় এইসব করছে। সেই উত্তরে গায়িকার দিদি বলেন, 'প্রবাহের নিজের ইনারওয়ারের কেনারও ক্ষমতা নেই। আমার বোনকে ফোন করে বলে, বেবি আমার এটা লাগবে। আমার বোন সব কিনে দেয়, তবে সে পরে। প্রবাহের বাড়ির জিনিসপত্রও আমার বোন কিনে দেয়। প্রবাহ যা মাইনে পায়, তার থেকে ডবল খরচ আমার বোন ওর উপরে করত। দেবলীনা নন্দীর খোরপোশের দরকার পড়ে না।'
'দেবলীনা এখনও বলছে, আমি প্রবাহর সঙ্গে থাকতে চাই। এখনও পর্যন্ত শকে রয়েছে যে প্রবাহ একটা ফোন করল না।' আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
