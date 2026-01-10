Debolinaa Nandy Slams Trollers over Suicide Attempt: 'সায়ককে আমি ভাই বলি! আমাকে বাঁচিয়ে যেন ও ভুল করেছে', লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবলীনা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Debolinaa Nandy Facebook Live: দেবলীনা নিজেই জানান ৭৮ নয়, তিনি ৬৮টি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। তাঁকে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ খাওয়ার জন্য প্রেসক্রিপশনে লিখেছিলেন। সেই প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে একাধিক ওষুধের দোকান থেকে তিনি ওষুধ কেনেন। অভিনেত্রী নিজেই বলেন, তিনি কী করে বেঁচে গেলেন? এটা তাঁর কাছেই আশ্চর্য। তিনি বাঁচতে চাননি। তবে এখন ফেসবুকের তরজা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি বেঁচে ভুল করেছেন। 

| Jan 10, 2026, 01:52 PM IST
1/15

লাইভে দেবলীনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত কয়েকদিন ধরে গায়িকা ও জনপ্রিয় ভ্লগার দেবলীনা নন্দীর ব্যক্তিগত জীবন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। কেন আত্মহত্যা করলেন? কোথায় তাঁর স্বামী প্রবাহ? কেন তাঁর রেজিস্ট্রি হয়নি? কেন সায়ককে ফোন করলেন? নানা মুনির নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ সকলেই। সব বিতর্কের অবসান ঘটাতে এবার ফেসবুক লাইভে এসে নিজেই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন দেবলীনা।   

2/15

লাইভে দেবলীনা

সম্প্রতি একটি ফেসবুক লাইভে এসে নিজের বৈবাহিক জীবনের অশান্তি নিয়ে মুখ খোলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এই গায়িকা এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই লড়াই করছেন মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে।  

3/15

লাইভে দেবলীনা

দেবলীনা নিজেই জানান ৭৮ নয়, তিনি ৬৮টি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। তাঁকে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ খাওয়ার জন্য প্রেসক্রিপশনে লিখেছিলেন। সেই প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে একাধিক ওষুধের দোকান থেকে তিনি ওষুধ কেনেন। অভিনেত্রী নিজেই বলেন, তিনি কী করে বেঁচে গেলেন? এটা তাঁর কাছেই আশ্চর্য। তিনি বাঁচতে চাননি। তবে এখন ফেসবুকের তরজা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি বেঁচে ভুল করেছেন।   

4/15

লাইভে দেবলীনা

দেবলীনার মা ও দিদির দাবি, দেবলীনা ও তাঁর স্বামী প্রবাহর সামাজিক বিয়ে হলেও আইনি বিয়ে আজও সম্পন্ন হয়নি। কারণ রেজিস্ট্রির দিন নাকি প্রবাহের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়নি। ওই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে এনেছিলেন প্রবাহের পরিবারই। পরবর্তীতে দেবলীনা রেজিস্ট্রির কথা বললে, তাঁর শাশুড়ি বলেন, রেজিস্ট্রি করাতে হবে না, তাহলে ছেলে মরে গেলে সব টাকা পয়সা ছেলের বউ নিয়ে চলে যাবে।   

5/15

লাইভে দেবলীনা

অগাস্ট মাস থেকে দেবলীনাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। দেবলীনার কথায়, "আমাদের প্রেমের বিয়ে ছিল, ছেড়ে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" তবে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় প্রবাহ ও তাঁর বাবা-মা। প্রবাহের বাবা দেবলীনাকে বলেন, 'এখানে শুধু রাতে ছেলের পাশে শুতে আসা চলবে না'। এই পুরো বিষয়টির ভিডিয়ো করেন দেবলীনা ও তাঁর দিদি। কারণ তাঁদের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল যে, প্রবাহের পরিবার পরবর্তীতে তা অস্বীকার করতে পারে।  

6/15

লাইভে দেবলীনা

গায়িকা আরও জানান, মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং বাবা-মাকে আর্থিক সাহায্য করা নিয়েও তাঁর শ্বশুরবাড়িতে দিনের পর দিন অশান্তি চলেছে। প্রবাহের মা চাইতেন, দেবলীনার মাকে সরিয়ে তিনিই গায়িকাকে ম্যানেজ করবেন। কারণ প্রবাহের পরিবাররে সন্দেহ যে সব টাকাই দেবলীনা বাবা-মাকে দিয়ে দেয়। তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা এই বিষয়টি একেবারেই পছন্দ করতেন না।   

7/15

লাইভে দেবলীনা

অনেকেই দাবি করেছেন দেবলীনাকে নাকি গাড়ি উপহার দিয়েছেন প্রবাহ। গায়িকা বলেন, 'আমি যখন আমার গাড়ি থার কিনি, তখন আমি প্রবাহকে চিনতামও না। ওই গাড়ি আমি অনেক কষ্টে কিনেছি।'  

8/15

লাইভে দেবলীনা

লাইভে দেবলীনা বলেন, তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা বা কতগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন, তা নিয়ে যেভাবে মজা করা হচ্ছে, তাতে তাঁর মনে হচ্ছে— “বেঁচে ফিরে যেন ভুল করেছি। তবে আমি ফিরতে চাইনি। আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে সায়ককে জানিয়েছিলাম। কারণ আমি প্রবাহকে কিছু কথা বলে যেতে চেয়েছিলাম ওর মাধ্যমে"।   

9/15

লাইভে দেবলীনা

গায়িকা আরও বলেন, তিনি অগাস্ট মাস থেকেই আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন। তবে তিনি মরতে ভয় পাচ্ছিলেন। অনেক কিছু ভেবেই তিনি নিজেকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লাইভে এসেই তিনি তাঁর অনুরাগীদের কাছে তাঁর সমস্যার সমাধান চান।   

10/15

লাইভে দেবলীনা

সায়ক প্রসঙ্গে দেবলীনা বলেন, 'ও আমার ভাইয়ের মতো। কাজের বাইরে ওর সঙ্গে দেখাও হত না। কোনওদিন প্রবাহের অনুপস্থিতিতে সায়ক তাঁদের বাড়িও আসেনি। কাজের বাইরে কোনওদিন একসঙ্গে পার্টিও করেননি তাঁরা। তাঁর পরিবার কী ভিডিয়ো করা পছন্দ করে না? দেবলীনার দাবি, তাঁর শাশুড়ি বারংবার তাঁকে নিয়ে ভিডিয়ো করার অনুরোধ করেছে গায়িকাকে। তিনি নাকি নানা অছিলায় দেবলীনার ভিডিয়োতে নিজেই এসেছেন।   

11/15

লাইভে দেবলীনা

কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে গায়িকা বলেন, “আমার টাকা-পয়সা বা খোরপোশ লাগবে না, আমি শুধু প্রবাহর একটা ফোনের অপেক্ষায় আছি।” সম্পর্কে ভাঙন নয়, বরং ভালোবাসার টানেই এখনও স্বামীর ফেরার পথ চেয়ে আছেন তিনি। দেবলীনা বলেন, 'আমি শুধু সংসার চেয়েছি, একটা বাচ্চা চেয়েছি, আমার কোনও টাকা পয়সা লাগবে না"।   

12/15

লাইভে দেবলীনা

হাসপাতালের বেড থেকে করা সাম্প্রতিক ভিডিওতে দেবলীনা অভিযোগ করেন, আত্মহত্যার খবর পাওয়ার পরেও তাঁর স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এমনকি অসুস্থতার সময়েও তাঁর ফোন তোলা হয়নি। তবুও সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাস হারাননি তিনি।   

13/15

লাইভে দেবলীনা

লাইভের ক্যাপশনে গায়িকা লেখেন, "এটা আমার প্রথম আর শেষ বয়ান। অনেকে বলছিলেন যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে কী করে ভিডিও করছি, কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন যে ঘটনার দুদিন পর থেকে সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ভিডিও বানিয়েছে। অনেকেই চেয়েছিলেন আমি যেন মরে যাই, এমনকি কমেন্টে আর মেসেজেও সেটা লিখছেন। আমি মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছি। যাঁরা এসব বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে চাইলে অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি আর পারছি না। তাই আমার পুরো বক্তব্য হিসেবে এই শেষ ভিডিওটি আপলোড করলাম। এরপর যা বলব বা দেখাব, সব প্রমাণসমেত অন্য জায়গায় দেখাব"  

14/15

লাইভে দেবলীনা

দেবলীনা আরও বলেন, "বিয়ে করেছি বলে নিজেকে তো আর বিক্রি করে দিইনি যে পরিবার ছেড়ে দেব! আর হ্যাঁ, দোষ আমি করেছি—নিজের দুঃখ-কষ্ট চেপে সব সময় হেসেছি আর যাঁদের জন্য কষ্ট পেয়েছি, তাঁদেরই ক্যামেরার সামনে ভালো সাজিয়েছি। তাঁদের খারাপ দিকগুলো কখনও তুলে ধরিনি। কিন্তু এবার প্রয়োজন পড়লে সেটাও করব।"  

15/15

লাইভে দেবলীনা

গায়িকা আরও একটি ভিডিয়োতে বলেন, "আমি যে পথটা বেছে নিয়েছিলাম, সেটা কোনো সঠিক পথ নয়। ভুল আমি করেছি, কিন্তু তার সবটাই ভালোবাসার জন্য। একদিকে মা, আর একদিকে ভালোবেসে বিয়ে করা বর— (এই টানাপোড়েনে) আমি একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছি। দয়া করে নোংরা ট্রোলগুলো করে আমার মানসিক পরিস্থিতি আর বিগড়ে দেবেন না। দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। ভেবেছিলাম ওই দিনটাই জীবনের শেষ দিন হবে, কিন্তু ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে একটু সুস্থভাবে বাঁচতে দিন। ভালোবাসার মানুষ আর সংসার হারিয়েছি, যেটা আমার কাছে মরে যাওয়ার সমান। আপনাদের বিষকথায় দয়া করে আমাকে আবার মেরে ফেলবেন না।" আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...  iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)  

