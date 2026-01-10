Debolinaa Nandy Slams Trollers over Suicide Attempt: 'সায়ককে আমি ভাই বলি! আমাকে বাঁচিয়ে যেন ও ভুল করেছে', লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবলীনা...

Debolinaa Nandy Slams Trollers over Suicide Attempt: 'সায়ককে আমি ভাই বলি! আমাকে বাঁচিয়ে যেন ও ভুল করেছে', লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবলীনা...
Debolinaa Nandy Facebook Live: দেবলীনা নিজেই জানান ৭৮ নয়, তিনি ৬৮টি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। তাঁকে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ খাওয়ার জন্য প্রেসক্রিপশনে লিখেছিলেন। সেই প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে একাধিক ওষুধের দোকান থেকে তিনি ওষুধ কেনেন। অভিনেত্রী নিজেই বলেন, তিনি কী করে বেঁচে গেলেন? এটা তাঁর কাছেই আশ্চর্য। তিনি বাঁচতে চাননি। তবে এখন ফেসবুকের তরজা দেখে তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি বেঁচে ভুল করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগত কয়েকদিন ধরে গায়িকা ও জনপ্রিয় ভ্লগার দেবলীনা নন্দীর ব্যক্তিগত জীবন চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। কেন আত্মহত্যা করলেন? কোথায় তাঁর স্বামী প্রবাহ? কেন তাঁর রেজিস্ট্রি হয়নি? কেন সায়ককে ফোন করলেন? নানা মুনির নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ সকলেই। সব বিতর্কের অবসান ঘটাতে এবার ফেসবুক লাইভে এসে নিজেই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন দেবলীনা।
দেবলীনার মা ও দিদির দাবি, দেবলীনা ও তাঁর স্বামী প্রবাহর সামাজিক বিয়ে হলেও আইনি বিয়ে আজও সম্পন্ন হয়নি। কারণ রেজিস্ট্রির দিন নাকি প্রবাহের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়নি। ওই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে এনেছিলেন প্রবাহের পরিবারই। পরবর্তীতে দেবলীনা রেজিস্ট্রির কথা বললে, তাঁর শাশুড়ি বলেন, রেজিস্ট্রি করাতে হবে না, তাহলে ছেলে মরে গেলে সব টাকা পয়সা ছেলের বউ নিয়ে চলে যাবে।
অগাস্ট মাস থেকে দেবলীনাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে। দেবলীনার কথায়, "আমাদের প্রেমের বিয়ে ছিল, ছেড়ে বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" তবে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় প্রবাহ ও তাঁর বাবা-মা। প্রবাহের বাবা দেবলীনাকে বলেন, 'এখানে শুধু রাতে ছেলের পাশে শুতে আসা চলবে না'। এই পুরো বিষয়টির ভিডিয়ো করেন দেবলীনা ও তাঁর দিদি। কারণ তাঁদের প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল যে, প্রবাহের পরিবার পরবর্তীতে তা অস্বীকার করতে পারে।
গায়িকা আরও জানান, মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং বাবা-মাকে আর্থিক সাহায্য করা নিয়েও তাঁর শ্বশুরবাড়িতে দিনের পর দিন অশান্তি চলেছে। প্রবাহের মা চাইতেন, দেবলীনার মাকে সরিয়ে তিনিই গায়িকাকে ম্যানেজ করবেন। কারণ প্রবাহের পরিবাররে সন্দেহ যে সব টাকাই দেবলীনা বাবা-মাকে দিয়ে দেয়। তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা এই বিষয়টি একেবারেই পছন্দ করতেন না।
সায়ক প্রসঙ্গে দেবলীনা বলেন, 'ও আমার ভাইয়ের মতো। কাজের বাইরে ওর সঙ্গে দেখাও হত না। কোনওদিন প্রবাহের অনুপস্থিতিতে সায়ক তাঁদের বাড়িও আসেনি। কাজের বাইরে কোনওদিন একসঙ্গে পার্টিও করেননি তাঁরা। তাঁর পরিবার কী ভিডিয়ো করা পছন্দ করে না? দেবলীনার দাবি, তাঁর শাশুড়ি বারংবার তাঁকে নিয়ে ভিডিয়ো করার অনুরোধ করেছে গায়িকাকে। তিনি নাকি নানা অছিলায় দেবলীনার ভিডিয়োতে নিজেই এসেছেন।
লাইভের ক্যাপশনে গায়িকা লেখেন, "এটা আমার প্রথম আর শেষ বয়ান। অনেকে বলছিলেন যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে কী করে ভিডিও করছি, কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন যে ঘটনার দুদিন পর থেকে সবাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ভিডিও বানিয়েছে। অনেকেই চেয়েছিলেন আমি যেন মরে যাই, এমনকি কমেন্টে আর মেসেজেও সেটা লিখছেন। আমি মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছি। যাঁরা এসব বলছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে চাইলে অনেক কিছুই করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি আর পারছি না। তাই আমার পুরো বক্তব্য হিসেবে এই শেষ ভিডিওটি আপলোড করলাম। এরপর যা বলব বা দেখাব, সব প্রমাণসমেত অন্য জায়গায় দেখাব"
গায়িকা আরও একটি ভিডিয়োতে বলেন, "আমি যে পথটা বেছে নিয়েছিলাম, সেটা কোনো সঠিক পথ নয়। ভুল আমি করেছি, কিন্তু তার সবটাই ভালোবাসার জন্য। একদিকে মা, আর একদিকে ভালোবেসে বিয়ে করা বর— (এই টানাপোড়েনে) আমি একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছি। দয়া করে নোংরা ট্রোলগুলো করে আমার মানসিক পরিস্থিতি আর বিগড়ে দেবেন না। দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। ভেবেছিলাম ওই দিনটাই জীবনের শেষ দিন হবে, কিন্তু ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে একটু সুস্থভাবে বাঁচতে দিন। ভালোবাসার মানুষ আর সংসার হারিয়েছি, যেটা আমার কাছে মরে যাওয়ার সমান। আপনাদের বিষকথায় দয়া করে আমাকে আবার মেরে ফেলবেন না।" আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১ কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭ ২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
