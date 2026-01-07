Debolinaa Nandy Controversy with Friend Sayak: ভালোবাসার হলে দেবলীনার বিয়েতে গিয়ে নাচতাম না, আগেই সম্পর্ক ভাঙিয়ে দিতাম! মুখ খুললেন সায়ক...

Debolinaa Nandy Controversy with Friend Sayak: ভালোবাসার হলে দেবলীনার বিয়েতে গিয়ে নাচতাম না, আগেই সম্পর্ক ভাঙিয়ে দিতাম! মুখ খুললেন সায়ক...
Debolinaa Nandy Suicide Attempt: সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্টেজের জনপ্রিয় মুখ, গায়িকা তথা ইনফ্লুয়েন্সার দেবলীনা নন্দীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই মুহূর্তে সরগরম নেটপাড়া। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর বৈবাহিক সমস্যা এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করার খবর সামনে আসতেই উত্তাল হয়ে উঠেছে অনুরাগী মহল। সায়কের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এবার সাফাই দিলেন সায়ক।
এদিন সায়ক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাঁর বা অন্য বন্ধুর তরফ থেকে কী প্রবাহের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে? উত্তরে সায়ক বলেন, 'আমার কাছে প্রবাহের নম্বর নেই। ওর সঙ্গে কখনই সেরকম বন্ধুত্ব তৈরি হয়নি। দেবলীনা যখনই বিয়েতে অশান্তির কথা বলত। আমি বলেছি, মিটিয়ে নেওয়ার হলে মিটিয়ে নে নইলে বেরিয়ে আয়। দেবলীনার মাও যোগাযোগ করেন প্রবাহের সঙ্গে। কিন্তু ও ফোন ধরেনি।'
এতগুলো ওষুধ কীভাবে সংগ্রহ করল? দেবলীনার বন্ধু সায়ক ও প্রেরণা বলেন, 'আমরাও প্রথমে ভাবছিলাম, এত ওষুধ কোথায় পেল দেবলীনা? তারপর জানলাম, অনেকদিন ধরেই এই ওষুধগুলো সংগ্রহ করছিল ও। তার মানে অনেকদিন ধরেই আত্মহত্যা করার প্ল্যান ওর মাথায় ছিল।' সায়ক আরও বলেন, 'আমায় কোনও সমস্যার কথা বললেও আমি দেবলীনাকে বোঝাতাম। শুধু মাকে নিয়ে নয়, দেবলীনার শোয়ের সময়, বাড়ি ফেরার সময় নিয়েও সমস্যা ছিল'।
সায়ক আরও জানান যে এখনও প্রবাহর কাছেই ফিরতে চাইছে দেবলীনা। অভিনেতা বলেন 'এখনও ফোন ধরে বসে আছে, কখন প্রবাহর মেসেজ আসবে। এমনকী প্রবাহর ফুড ডেলিভারির কলটাও দেবলীনার ফোনে আসছে। ওর নম্বর থেকেই অর্ডার করছে, খাচ্ছে। অবাক কাণ্ড! শত্রুরও কিছু হলে মানুষ খোঁজখবর নেই। একটা মেয়ে ভালোবেসে ওর জন্য পড়ে আছে, একজন কী করছে আমি জানি না'।
দেবলীনা নন্দী এবং তাঁর স্বামী প্রবাহ নন্দীর সাজানো সংসার সোশ্যাল মিডিয়ায় সবসময়ই আদর্শ বলে মনে হত। কিন্তু সম্প্রতি একটি লাইভ সেশনে দেবলীনা স্বীকার করেন যে, তাঁর দাম্পত্য জীবনে প্রবল অশান্তি চলছে। পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে যায় যে, একটি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে গাড়িতেই তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সেই সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তীকে ফোন করে বিষয়টি জানান দেবলীনা। সায়কের তৎপরতাতেই তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তিনি সুস্থ হয়ে ফেরেন।
