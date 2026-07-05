/এবার পুরোপুরি SIT-এর হাতেই দেবরাজ! সম্পত্তি-বহির্ভূত মামলায় মুখোমুখি বসানো হবে অদিতি-দেবরাজকে?

সৌমেন ভট্টাচার্য: দেবরাজ চক্রবর্তী মামলায় বিধাননগর পুলিস কমিশনারেট পক্ষ থেকে সিটের দায়িত্ব আরও বাড়ানো হল। দেবরাজ চক্রবর্তী মামলায় এখনও পর্যন্ত দশটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বাগুআটি থানায়। দশটি অভিযোগের মধ্যে আটটি অভিযোগে এখনও পর্যন্ত পুলিস মামলা দায়ের করেছে।
সিটের পক্ষ থেকে এবার শুধু তোলাবাজির মামলা নয়, সবকটি মামলাই দেখবে সিটের আধিকারিকরা। দেবরাজ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে সমস্ত মামলাই গেল সিটের হাতে। প্রয়োজনে সিটের আধিকারিকের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে।
দেবরাজ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে তোলাবাজির মামলার হেফাজত শেষ হলেই দেবরাজ-অদিতির সম্পত্তি বহির্ভূত মামলার তদন্ত শুরু করবে সিট।
দেবরাজ চক্রবর্তীকে পরবর্তী ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষের পরে আদালতে পেশ করে বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারির মামলায় হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বারাসাত আদালত। যে মামলায় ভোটের আগে ফাইল করেছিল দেবরাজ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে।
সেই মামলায় হেফাজতে নেওয়ার পরে দেবরাজ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে অদিতি মুন্সিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
প্রয়োজনে সেই মামলায় মুখোমুখি বসানো হতে পারে অদিতি-দেবরাজকে। সম্পত্তি-বহির্ভূত মামলায় দুজনের বয়ান মিলিয়ে দেখার পরবর্তী ক্ষেত্রে মুখোমুখি বসানোর সিদ্ধান্ত নেবে বলে খবর।
তৃণমূলের অন্দরের 'অভিষেকের লোক' হিসেবে পরিচিত ছিলেন দেবরাজ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পরে কার্যত রকেটের গতিতে উত্থান দেবরাজের। প্রথম তৃণমূলের সরকারে মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করতে শুরু করে দেবরাজ। সেই সূ্ত্রে অল্প সময়েই রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি।
২০১৫ সালে বিধাননগর পুরভোট টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছাড়েন দেবরাজ। তত্কালীন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ও তৃণমূলের রাজ্য়সভার সাংসদ দোলা সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ চরমে পৌঁছেছিল। শোনা যায়, সেই কারণে দেবরাজকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল। দেবরাজ চলে যান কংগ্রেসে। কংগ্রেসের টিকিটে জিতেই বিধাননগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরও হন।
ভোটে জিতে ফের তৃণমূলে। ২০১৫ সালেই দলের তত্কালীন যুব সভাপতি অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায় হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে। ২০২২ সালে দ্বিতীয় বার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন দেবরাজ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সভাপতি থাকাকালীন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি করা হয় দেবরাজকে।
প্রসঙ্গত, তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সী কীর্তনশিল্পী হিসেবে পরিচিত মুখ। তবে, সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। বড় পরিচয়ও হয়তো নয়। কেননা, তৃণমূল করেই তিনি যেন বেশি 'নোন ফেস' হয়ে উঠেছেন বলে মত একাংশের। একুশের বিধানসভা ভোটে রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রে দেবরাজের স্ত্রী অদিতি মুন্সীকে প্রার্থী করে তৃণমূল। জিতে বিধায়ক হন অদিতি।