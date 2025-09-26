English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja Weather: পঞ্চমীতে গভীর নিম্নচাপের চোখরাঙানি! দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় তছনছ হবে সব মণ্ডপ... জারি সর্তকতা...

Bengal Weather Update: কাল গভীর নিম্নচাপ হয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। দক্ষিণে সব জেলায় মাঝারি বৃষ্টি। ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমী বৃষ্টি চললেও তার পরিমাণ কিছুটা কমবে। নবমীর আগে ফের একটা নিম্নচাপ।

| Sep 26, 2025, 05:14 PM IST
1/7

পঞ্চমী

অয়ন ঘোষাল: সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলে। কাল গভীর নিম্নচাপ হয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। দক্ষিণে সব জেলায় মাঝারি বৃষ্টি। পশ্চিমাঞ্চলের কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টি। পাসিং শাওয়ার বা অল্প ক্ষণের বৃষ্টি। রাজ্যের উপকূলের জেলায় তীব্র দমকা হওয়ায় মণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সতর্ক থাকার পরামর্শ। 

2/7

ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমী:

বৃষ্টি চললেও তার পরিমাণ কিছুটা কমবে। যখন বৃষ্টি হবে তখন মাঝারি থেকে সামান্য ভারী। বৃষ্টি কমলেই ফের মিলতে পারে রোদের দেখা।

3/7

অষ্টমীর রাত থেকে পরিস্থিতি বদল:

নবমীর আগে ফের একটা নিম্নচাপ। ফলে নবমী, দশমী ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাত। উপকূলের এলাকায় ঝোড়ো হওয়ায় পুজো মণ্ডপ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা। 

4/7

উত্তরবঙ্গ:

উত্তরবঙ্গে পঞ্চমী এবং দশমীতে পার্বত্য এলাকায় ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টি। মাঝের দিনগুলিতে উত্তরবঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি নেই।   

5/7

কলকাতা:

পঞ্চমীতে একাধিক দফায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। ষষ্ঠী থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃষ্টি বিহীন পুজো পর্ব থাকছে না। তবে অষ্টমীর বিকেল পর্যন্ত বৃষ্টির বিরতিতে মানুষ ঠাকুর দেখতে পারবেন। অষ্টমীর রাত থেকে পরিস্থিতি পালটাবে। নবমী, দশমী কলকাতায় বৃষ্টি বাড়বে। 

6/7

কলকাতা:

দশমীর দিন ভালরকম বৃষ্টি কলকাতায়। সেই বৃষ্টি চলবে একাদশী এবং দ্বাদশীতে। দশমী থেকে কলকাতায় বাজ পড়ার প্রবণতা বাড়বে। বিসর্জন পর্বে সতর্ক থাকার পরামর্শ। 

7/7

বর্ষা বিদায়

নিম্নচাপের ওপর রাজ্যে বর্ষা বিদায় নির্ভর করবে। সাধারণ নিয়মে ১১ অক্টোবর রাজ্যে বর্ষা বিদায় নেওয়া উচিত। নিম্নচাপ গুলি পরপর দানা বাঁধলে বর্ষার বিদায় বিলম্বিত হতে পারে।

