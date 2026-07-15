/ধেয়ে আসছে মহাবিপদ: নিম্নচাপের কোপে ওলটপালট আবহাওয়া, রথযাত্রাতেই দুর্যোগের কালো মেঘ? অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বঙ্গে

অয়ন ঘোষাল: রথের আগে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় মানুষ অস্থির। কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি আবার কখনও চড়া রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া অফিস বলছে, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশও শক্তি বাড়াচ্ছে। উত্তর উড়িষ্যা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের এই নিম্নচাপের অবস্থান। এর অভিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে। আগামী দু'দিনে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান।
মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। নিম্নচাপ ও মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে।
তাই আজ থেকে ১৮ জুলাই শনিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের।
দক্ষিণবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের চার জেলাতে।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। কলকাতা দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বেশ কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে।
বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতাও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।
অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া তে। এই জেলাগুলিতে এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা।
ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পাঁচ জেলায়।
কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি।
বাকি সব জেলাতে কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।
শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টি।
কলকাতাতে রথের দিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতাতে।
বৃহস্পতিবার কয়েক দফায় বৃষ্টি হবে। হালকা মাঝারি বৃষ্টি বেশি হলেও সারাদিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
শুক্রবারেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গে আজ দার্জিলিং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
বৃহস্পতিবারেও ভারী বৃষ্টির বিক্ষিপ্তভাবে পার্বত্য এলাকায়।
শুক্রবার ও শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলায়।
দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহারের জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা।
রবিবার অতিবৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।
সোমবারে ও অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলাতেই।
উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।
মঙ্গলবারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতে।