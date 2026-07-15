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ধেয়ে আসছে মহাবিপদ: নিম্নচাপের কোপে ওলটপালট আবহাওয়া, রথযাত্রাতেই দুর্যোগের কালো মেঘ? অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বঙ্গে

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 15, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:22 PM IST

অয়ন ঘোষাল: রথের আগে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় মানুষ অস্থির। কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি আবার কখনও চড়া রোদে পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া অফিস বলছে, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশও শক্তি বাড়াচ্ছে। উত্তর উড়িষ্যা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের এই নিম্নচাপের অবস্থান। এর অভিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে। আগামী দু'দিনে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান।

 

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আবহাওয়ার খবর

মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। নিম্নচাপ ও মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় সমুদ্র উত্তাল থাকবে। 

 

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আবহাওয়ার খবর

তাই আজ থেকে ১৮ জুলাই শনিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের।

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আবহাওয়ার খবর

দক্ষিণবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের চার জেলাতে। 

 

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আবহাওয়ার খবর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। কলকাতা দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

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আবহাওয়ার খবর

বৃহস্পতিবার রথের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বেশ কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে।

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আবহাওয়ার খবর

বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতাও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা।

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আবহাওয়ার খবর

অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া তে। এই জেলাগুলিতে এক জায়গায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। 

 

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আবহাওয়ার খবর

ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা পাঁচ জেলায়। 

 

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আবহাওয়ার খবর

কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি।

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আবহাওয়ার খবর

বাকি সব জেলাতে কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।

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আবহাওয়ার খবর

শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টি।

 

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আবহাওয়ার খবর

কলকাতাতে রথের দিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতাতে। 

 

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আবহাওয়ার খবর

বৃহস্পতিবার কয়েক দফায় বৃষ্টি হবে। হালকা মাঝারি বৃষ্টি বেশি হলেও সারাদিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।  

 

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আবহাওয়ার খবর

শুক্রবারেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

 

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আবহাওয়ার খবর

উত্তরবঙ্গে আজ দার্জিলিং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।

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আবহাওয়ার খবর

বৃহস্পতিবারেও ভারী বৃষ্টির বিক্ষিপ্তভাবে পার্বত্য এলাকায়।

 

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আবহাওয়ার খবর

শুক্রবার ও শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলায়। 

 

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আবহাওয়ার খবর

দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহারের জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা।

 

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আবহাওয়ার খবর

রবিবার অতিবৃষ্টির কমলা সতর্কতা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।

 

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আবহাওয়ার খবর

সোমবারে ও অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলাতেই। 

 

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আবহাওয়ার খবর

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।

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আবহাওয়ার খবর

মঙ্গলবারে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতে।

 

TAGS:
Bengal Weather
monsoon
heavy rain
THUNDERSTORM
Orange alert

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