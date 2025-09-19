Durga Puja 2025 Weather Update: পুজোয় গভীর নিম্নচাপের রোষনেত্র! পঞ্চমী থেকে দশমী ব্যাপক বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা, আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট...

Durga Puja 2025 Weather Update: পুজোয় গভীর নিম্নচাপের রোষনেত্র! পঞ্চমী থেকে দশমী ব্যাপক বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা, আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট...
West Bengal Weather Update: পঞ্চমী থেকে দশমী। নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভবনা। নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা ২৫ তারিখ। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা। পুজোয় রোজ বৃষ্টির সম্ভবনা। আশঙ্কার পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের। কোন দিন কত বৃষ্টি সেটা নির্ভর করবে নিম্নচাপ ফর্মেশন এবং শেষ পর্যন্ত কতটা শক্তি সঞ্চয় করল এবং কোন দিকে এগোবে তার ওপর। দক্ষিণে বেশি বৃষ্টি হবে। উত্তরে তুলনামূলক কম বৃষ্টি হবে। আগামী ২৪ তারিখ বিকেলের মধ্যে নিম্নচাপের গঠন এবং শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পুজোয় ডে বাই ডে নির্দিষ্ট করে কবে কতটা বৃষ্টি সেটা জানিয়ে দেবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
পুজোয় আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট
পুজোয় আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট
পুজোয় আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট
পুজোয় আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট
পুজোয় আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট
উত্তরবঙ্গে আপডেট
পুজোর কদিন কেমন থাকবে আবহাওয়া?
★২১ সেপ্টেম্বর- মহালয়ার দিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি। বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে না। ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ★২২ সেপ্টেম্বর- বৃষ্টির পরিমান বাড়ার সম্ভাবনা। (দক্ষিণবঙ্গে) ★২৩ সেপ্টেম্বর- দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি। ১-২ জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ★২৪ সেপ্টেম্বর- কমবে বৃষ্টি। তবে হতে পারে হালকা বৃষ্টি। ★২৬-২৯ সেপ্টেম্বর - বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি র সম্ভাবনা। ফলত বঙ্গের সব জেলায় হালকা মাঝারি বৃষ্টি। ★৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর - ক্রমশ বাড়বে বৃষ্টি। (দক্ষিণবঙ্গে) উত্তরবঙ্গের- বৃষ্টিপাত কম থাকবে
কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল
