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ভোকাল কর্ডে রক্তক্ষরণ, ডাক্তার বলেছিলেন আর কোনওদিন গাইতে পারবেন না: রহমানের সুরে ভাইরাল তিনিই

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 02, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:36 PM IST

ভোকাল কর্ডে রক্তক্ষরণ, চিকিৎসকরা বলেছিলেন আর কোনোদিন গাইতে পারবে না!" ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ৩ থেকে বাদ পড়া, তারপর গলার আওয়াজ হারিয়ে দীর্ঘ লড়াই। কিন্তু প্রতিভা যার রক্তে, তাকে আটকায় কে? 

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১৯ বছর পর পরিচালক ইমতিয়াজ আলি এবং অস্কারজয়ী সুরকার এ আর রহমানের হাত ধরে কামব্যাক করলেন গায়িকা দীপালি সহায়! 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' ছবির ‘তেরে পাস ম্যায়’ গানটি দিয়ে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন তিনি। দীপালির গল্প অবিশ্বাস্য ও অনুপ্রেরণার। 

অনুপ্রেরণার নাম দীপালি1/10

অনুপ্রেরণার নাম দীপালি

সময়টা প্রায় দুই দশক আগের। ‘ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ৩’-এর মঞ্চ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন এক তরুণী। এর ঠিক পরের সিজনেই সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ছিঁড়ে গিয়েছিল গলার পেশি, রক্তক্ষরণ হয়েছিল ভোকাল কর্ডে। 

দীপালির অসুস্থতা2/10

দীপালির অসুস্থতা

চিকিৎসকেরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, “গান গাওয়া ভুলে যাও, কথা বলার ক্ষমতাটুকু টিকে গেলেই ভাগ্য!” কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, দীর্ঘ ১৯ বছরের লড়াই শেষে আজ স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন করলেন দীপালি সহায়। অস্কারজয়ী সুরকার এ আর রহমানের হাত ধরে তাঁর গাওয়া ‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ ছবির ‘তেরে পাস ম্যায়’ গানটি এখন আসমুদ্রহিমাচলের মুখে মুখে।

হারানো কণ্ঠ থেকে সুরের মহাসমুদ্রে3/10

হারানো কণ্ঠ থেকে সুরের মহাসমুদ্রে

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া ইমতিয়াজ আলির ‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ ছবির ‘তেরে পাস ম্যায়’ গানটি নিয়ে এখন সর্বত্র হইচই। হাসপাতালের রিহ্যাব ইউনিট থেকে শুরু করে বাড়ির রান্নাঘর— সবখানেই গুনগুনিয়ে উঠছে এই সুর। অথচ এই সাফল্যের নেপথ্যের গল্পটা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। 

ইন্ডিয়ান আইডলে দীপালি4/10

ইন্ডিয়ান আইডলে দীপালি

২০০৮-২০০৯ সালে ইন্ডিয়ান আইডলের অডিশন ও শ্যুটিংয়ের মারাত্মক চাপে মাত্র ১৮ বছর বয়সে গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন দীপালি। তৎকালীন চিকিৎসকদের পরামর্শে গান গাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তিনি।

দীপালির সুরেলা জার্নি5/10

দীপালির সুরেলা জার্নি

দীপালি জানান, “আমি এতটাই বোকা ছিলাম যে এক বছর পর আমার গলা যে নিজে থেকেই ঠিক হতে শুরু করেছিল, তা বুঝতেই পারিনি।” গান ছেড়ে দিয়ে বাঁচার তাগিদে অভিনয়ে নামেন তিনি। ‘বড়কি মালকাইন’ নামক ভোজপুরি ধারাবাহিক দিয়ে অভিনয় শুরু করে পরবর্তীতে ‘মহারাণা প্রতাপ’, ‘জয় হনুমান’-এর মতো বহু হিন্দি ধারাবাহিকে কাজ করেন। 

সিনেমায় দীপালি6/10

সিনেমায় দীপালি

এফটিআইআই (FTII) থেকে ডিরেকশন বা পরিচালনার কোর্সও করেন ২০১২ সালে। কিন্তু সুর যাঁর রক্তে, তাঁকে কি আর অভিনয় আটকে রাখতে পারে? বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বাবা আজমি এবং পরবর্তীতে নীলেশ মিশ্রর অনুপ্রেরণায় ফের রেওয়াজ শুরু করেন দীপালি। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে খাঁটি ভোজপুরি লোকসংগীত এবং পুরনো হিন্দি গান গেয়ে তরুণ প্রজন্মের মন জয় করতে শুরু করেন তিনি।

রহমানের সেই জাদু-ফোন7/10

রহমানের সেই জাদু-ফোন

১০ বছরের নিরলস ডিজিটাল লড়াইয়ের পর দীপালির সেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর পৌঁছায় খোদ এ আর রহমানের সহকারীর কানে। গত বছর ৬ জানুয়ারি— যা কাকতালীয়ভাবে এ আর রহমান এবং দীপালি দুজনেরই জন্মদিন— সেই বিশেষ দিনেই চেন্নাই যাওয়ার ডাক পান তিনি।

প্রথম সাক্ষাতে রহমান-দীপালি8/10

প্রথম সাক্ষাতে রহমান-দীপালি

রহমানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে দীপালি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “রেকর্ডিংয়ের দু'মাস পর চেন্নাইয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি নিজেই আমার নাম ধরে ডেকে বললেন, 'এসো দীপালি, একটু হেঁটে আসি।' স্যার খুব বেশি কথা বলেন না, কিন্তু সেদিন পিয়ানো বাজিয়ে আমার সঙ্গে লতা দিদি ও আশা দিদির বেশ কিছু পুরনো গানে জ্যামিং (jamming) করেছিলেন।” এমনকি ‘রং দে বাসন্তী’ ছবির ‘তু বিন বাতায়ে’ গানটি দীপালির গলায় শুনে এতটাই মুগ্ধ হন রহমান যে, নিজের ফোনে সেই মুহূর্তটি রেকর্ড করে নেন।

স্বামীর অবদান ও আগামী দিনের স্বপ্ন9/10

স্বামীর অবদান ও আগামী দিনের স্বপ্ন

ইন্ডিয়ান আইডল থেকে ছিটকে যাওয়ার দীর্ঘ ১৯ বছর পর এই রাজকীয় ব্রেক পেলেন দীপালি। এর আগে নিজের স্বামী তথা ‘দাবাং’ ছবির বিখ্যাত ‘মুন্নি বদনাম হুই’ গানের গায়ক ঐশ্বর্য নিগম ছাড়া আর কারও স্টুডিওতে গান রেকর্ড করেননি তিনি। চেন্নাইয়ে রেকর্ডিংয়ের সময় দীপালি যখন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন, তখন স্বামী ঐশ্বর্যই সাহস জুগিয়ে বলেছিলেন, “তুমি পারবে, নিজের সেরাটা দিয়ে এসো।”

দীপালির প্রশংসায়10/10

দীপালির প্রশংসায়

ইতিমধ্যেই সোনু নিগম, বিশাল মিশ্র, সেলিম মার্চেন্টের মতো ইন্ডাস্ট্রির দিকপালরা দীপালির গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ছবির পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ও সংবেদনশীল মানুষ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন গায়িকা। পাটনার মেয়ে দীপালির এই রূপকথার মতো কামব্যাক নতুন প্রজন্মের কাছে এক বিরাট অনুপ্রেরণা। চিকিৎসকদের সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী ভুল প্রমাণ করে দীপালি প্রমাণ করে দিলেন— অধ্যাবসায় আর প্রতিভা থাকলে হারানো সুরকেও ছিনিয়ে আনা যায়।

TAGS:
Deepali Sahay
AR Rahman
Imtiaz Ali

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