Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /মহালক্ষ্মী ব্রতের শুভক্ষণে দীপিকা-রণবীরের সংসারে নতুন অতিথি: দ্বিতীয়বার মা হলেন দীপিকা পাড়ুকোন, ছেলে হল না মেয়ে?

মহালক্ষ্মী ব্রতের শুভক্ষণে দীপিকা-রণবীরের সংসারে নতুন অতিথি: দ্বিতীয়বার মা হলেন দীপিকা পাড়ুকোন, ছেলে হল না মেয়ে?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:49 PM IST

Ranveer Singh-Deepika Padukone second baby girl news: বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের ঘরে এসেছে নতুন অতিথি। মহালক্ষ্মী ব্রতের অত্যন্ত পবিত্র দিনে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন দীপিকা। শুভ তিথিতে পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দের জোয়ার বইছে অনুরাগী ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

 

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন1/6

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন

সনাতন শাস্ত্র ও জ্যোতিষ মতে, মহালক্ষ্মী ব্রতের দিনে কন্যাসন্তানের জন্ম অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণকর বলে মনে করা হয়। 

 

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন2/6

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন

মা লক্ষ্মীর আরাধনার এই পবিত্র দিনে জন্ম নেওয়া কন্যাকে পরিবারে ‘দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ’ ও সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়। 

 

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন3/6

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন

বিশ্বাস করা হয়, এমন দিনে জন্ম নেওয়া সন্তান পরিবারের জন্য সৌভাগ্য, শান্তি ও সুখ বয়ে নিয়ে আসে।

 

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন4/6

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন

দীপিকা ও রণবীরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউড ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে তাঁদের অগণিত ভক্ত।

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন5/6

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন

এর আগে থেকেই পরিবারে নতুন সদস্যের অপেক্ষায় ছিলেন সকলে। 

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন6/6

দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং-এর দ্বিতীয় সন্তানের আগমন

মহালক্ষ্মী ব্রতের মতো পুণ্য লগ্নে তাঁদের এই আনন্দ দ্বিগুণ হয়েছে বলেই মনে করছেন অনুরাগীরা।

 

TAGS:
Deepika Padukone second child
Deepika Padukone and Ranveer Singh

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রেল গেট থেকে এবার মুক্তি? কাটোয়ায় ওভারব্রিজের জন্য শুরু জমি জরিপের কাজ
2
3
4
5