/মহালক্ষ্মী ব্রতের শুভক্ষণে দীপিকা-রণবীরের সংসারে নতুন অতিথি: দ্বিতীয়বার মা হলেন দীপিকা পাড়ুকোন, ছেলে হল না মেয়ে?

Ranveer Singh-Deepika Padukone second baby girl news: বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের ঘরে এসেছে নতুন অতিথি। মহালক্ষ্মী ব্রতের অত্যন্ত পবিত্র দিনে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন দীপিকা। শুভ তিথিতে পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দের জোয়ার বইছে অনুরাগী ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।
সনাতন শাস্ত্র ও জ্যোতিষ মতে, মহালক্ষ্মী ব্রতের দিনে কন্যাসন্তানের জন্ম অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণকর বলে মনে করা হয়।
মা লক্ষ্মীর আরাধনার এই পবিত্র দিনে জন্ম নেওয়া কন্যাকে পরিবারে ‘দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ’ ও সমৃদ্ধির প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়।
বিশ্বাস করা হয়, এমন দিনে জন্ম নেওয়া সন্তান পরিবারের জন্য সৌভাগ্য, শান্তি ও সুখ বয়ে নিয়ে আসে।
দীপিকা ও রণবীরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউড ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে তাঁদের অগণিত ভক্ত।
এর আগে থেকেই পরিবারে নতুন সদস্যের অপেক্ষায় ছিলেন সকলে।
মহালক্ষ্মী ব্রতের মতো পুণ্য লগ্নে তাঁদের এই আনন্দ দ্বিগুণ হয়েছে বলেই মনে করছেন অনুরাগীরা।