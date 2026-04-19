Deepika Padukone Pregnancy: দূরত্ব-ডিভোর্স: সব জল্পনা উড়িয়ে ফের মা হতে চলেছেন দীপিকা, নিজেই দিলেন সুখবর

Deepika Padukone 2nd Pregnancy: ডিভোর্সের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন দীপিকা। বিচ্ছেদ নয়, ঘরে আসছে নতুন অতিথি। রবিবার সকালে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এক দারুণ সুখবর দিলেন দীপিকা নিজেই। জানালেন, তিনি ফের মা হতে চলেছেন।

| Apr 19, 2026, 12:00 PM IST
দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন দীপিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েকদিন ধরে বলি পাড়ায় একটাই আলোচনা ছিল- দীপিকা পাডুকোন ও রণবীর সিংয়ের সম্পর্ক কি ভেঙে যাচ্ছে? চারিদিকে উড়ছিল বলিউডের পাওয়ার কাপলের ডিভোর্সের গুঞ্জন। সেই সব জল্পনা-গুঞ্জনে জল ঢেলে দিলেন খোদ অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন।  

ফের মা হতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন। সোশ্যাল মিডিয়ায় রবিবার সকালে তিনি নিজে এই সুখবর ভাগ করে নেন। 

সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী দুয়ার ছবি পোস্ট করেন। সেখানে ছোট্ট দুয়ার হাতে ছিল প্রেগন্যান্সি কিট। আর সেটি পজিটিভ।    

দীপিকার এই সুখবরের পরই 'দীপবীর' ভক্তদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। যারা তাদের বিচ্ছেদের শঙ্কায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তারা এখন খুশিতে মাতোয়ারা।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ‘রেডিট’-এর একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে দীপবীরের ডিভোর্সের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দাবি করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যাবে।

এমনকী সেই আগুনে ঘি ঢালার কাজ করে যখন রণবীরের নতুন সিনেমা 'ধুরন্ধর-২' এর আকাশছোঁয়া সাফল্যেও দীপিকাকে নীরব থাকতে দেখা যায়। পুরো দেশ যখন রণবীরকে নিয়ে উল্লাসে মেতেছিল, তখন দীপিকার পক্ষ থেকে কোনো শুভেচ্ছাবার্তা না আসায় অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে বিচ্ছেদের খবরটি সত্যি।

যদিও দীপিকা পাড়ুকোন চুপ করে থাকার পাত্রী নন। তাঁর নীরবতা নিয়ে যখন নেটপাড়ায় রোষানল তৈরি হয়, তখন তিনি কড়া ভাষায় সমালোচকদের জবাব দেন। অভিনেত্রী এক সাক্ষাৎকারে সাফ জানান, 'তোমাদের সবার দেখার অনেক আগেই আমি ‘ধুরন্ধর’ দেখে ফেলেছি। তাহলে বলো, এবার হাসির পাত্রটা কে হল?' 

তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন যে, সব সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁর এই মন্তব্যে রণবীরের কাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিষয়টি পরিষ্কার হলেও, বিচ্ছেদের গুঞ্জন পুরোপুরি থামেনি।  

কিন্তু দীপিকা আজ প্রমাণ করলেন যে, তার এই নীরবতা আসলে কোনো বিবাদের কারণে নয়, বরং জীবনের এক সুন্দর মুহূর্তকে আড়ালে রাখার জন্যই ছিল।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বন্ধুত্বে মিটবে দূরত্ব মিথুনের, গোপন বিষয় সামনে আসতে পারে বৃশ্চিকের

