  • Delhi airspace closure: বড় ব্রেকিং! ২১ জানুয়ারি থেকে লকডাউনে দিল্লির আকাশপথ, স্তব্ধ এয়ারপোর্ট! উড়বে না কোনও বিমান, কেন? কত দিন?

Delhi Airport Shutdown News: ২১ জানুয়ারি থেকে টানা ৬ দিন দিল্লির আকাশপথ বন্ধ, ব্যাহত হবে

Jan 13, 2026, 06:39 PM IST
২১ জানুয়ারি থেকে কেন দিল্লির আকাশপথ বন্ধ থাকবে?

নিরাপত্তার খাতিরেই এই কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে 'কর্তব্য পথ'-এ যে সমস্ত ভিভিআইপি ও বিদেশি অভ্যাগতরা উপস্থিত থাকবেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। 

এছাড়া, ফ্লাইপাস্ট বা কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়া বিভিন্ন যুদ্ধবিমান ও সামরিক কপ্টারের নিরাপদ চলাচলের জন্য সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের চলাচল বন্ধ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তবে কর্তৃপক্ষ এটিও স্পষ্ট করেছে যে, ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের এই বিরতির অর্থ এই নয় যে সব ফ্লাইট বাতিল হবে। এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ফ্লাইটের সময় কিছুটা পরিবর্তন করবে এবং অনেক যাত্রীকে অন্য সময়ের ফ্লাইটে জায়গা করে দেওয়া হবে।

বিমান চলাচলের ওপর এই সিদ্ধান্তের প্রভাব কেমন হবে?

সকাল ১০:২০ থেকে দুপুর ১২:৪৫ পর্যন্ত সময়টি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অন্যতম ব্যস্ত সময়। এই নির্দিষ্ট সময়ে আকাশপথ বন্ধ থাকার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

আন্তর্জাতিক সংযোগে ব্যাঘাত:

এই সময়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলো মূলত দুপুর ও বিকেলের ইউরোপগামী বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। ফলে এই সময়ে কোনো বিঘ্ন ঘটলে পুরো নেটওয়ার্ক জুড়ে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বের হিড়িক পড়ে যাবে।

পরিচালনগত জটিলতা:

ঘন কুয়াশার কারণে শীতকালে এমনিতেই ভারতের বিমান পরিষেবা চ্যালেঞ্জের মুখে থাকে।

পরিচালনগত জটিলতা:

তার ওপর এই আকাশপথ বন্ধের সিদ্ধান্তের ফলে এয়ারলাইন্সগুলোকে খুব অল্প সময়ের নোটিশে ফ্লাইটের সময়সূচী পুনর্গঠন করতে হবে।

পরিচালনগত জটিলতা:

বিমানগুলোকে অন্য পথে ঘুরিয়ে নেওয়া এবং ট্রানজিট যাত্রীদের সামলানো এয়ারলাইন্সগুলোর জন্য বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।  

দেশ জুড়ে প্রভাব:

এই সমস্যার প্রভাব কেবল দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। একটি বিমান সাধারণত দিনে একাধিক রুটে যাতায়াত করে। ফলে দিল্লি বিমানবন্দরে কোনো ফ্লাইটের দেরি হলে তার প্রভাব চেন্নাই, মুম্বাই বা কলকাতার মতো অন্য শহরগুলোর ফ্লাইটেও পড়বে।

যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও পরামর্শ

আগামী ২১ থেকে ২৬ জানুয়ারির মধ্যে যাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

যোগাযোগ তথ্য আপডেট রাখা:

সকাল ১০:২০ থেকে দুপুর ১২:৪৫-এর মধ্যে যাদের ফ্লাইট রয়েছে, তারা যেন অবশ্যই এয়ারলাইন্সের কাছে নিজেদের সঠিক ফোন নম্বর এবং ইমেল প্রদান করেন। এতে ফ্লাইট পরিবর্তন সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য দ্রুত পাওয়া সম্ভব হবে।  

বিকল্প ব্যবস্থা ও ভাড়া:

ফ্লাইট বাতিল হলে এয়ারলাইন্সগুলো সাধারণত বিনামূল্যে পুনরায় বুকিং করার সুযোগ দেয় বা টিকিটের পুরো টাকা ফেরত দেয়।  

বিকল্প ব্যবস্থা ও ভাড়া:

তবে শেষ মুহূর্তে অন্য কোনো ফ্লাইটে টিকিট কাটতে গেলে ভাড়ার পরিমাণ অনেক বেশি হতে পারে, যা যাত্রীদের বাজেটে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

বিকল্প ব্যবস্থা ও ভাড়া:

সব মিলিয়ে, প্রজাতন্ত্র দিবসের এই মহড়া ও উদযাপনের দিনগুলোতে দিল্লির আকাশপথে বড় ধরনের ট্রাফিক জ্যাম বা অচলাবস্থা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। 

বিকল্প ব্যবস্থা ও ভাড়া:

যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভ্রমণের আগে নিয়মিত ফ্লাইটের স্ট্যাটাস পরীক্ষা করেন।

