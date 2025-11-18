English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi Blast Updates: আতঙ্কের তথ্য ফাঁস! রেড ফোর্ট হামলার প্রস্তুতি চলছিল কমপক্ষে ৩ বছর ধরে!! ২৫ জায়গায় তন্নতন্ন তল্লাশির পরেই...

Delhi Red Fort Blast Updates: দিল্লি বিস্ফোরণের ভয়ংকর সব তথ্য সামনে আসছে। এবার যা জানা গেল, তাতে আরও ভয় পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

| Nov 18, 2025, 03:01 PM IST
1/7

৩ বছর ধরে

জানা গিয়েছে, রেড ফোর্ট হামলার প্রস্তুতি চলছিল ৩ বছর ধরে। দিল্লিতে বিস্ফোরণের ছয় দিন পর, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) সন্দেহভাজন দিল্লি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর এক সহযোগী উমর উন্নবিকে রাজধানী থেকে আটক করেছে।

2/7

২৫ জায়গায় অভিযান

সূত্রের খবর অনুযায়ী, ভোর ৫টা থেকে দিল্লি এবং অন্যান্য স্থান মিলিয়ে মোট ২৫টি জায়গায় অভিযান চালানো হচ্ছে, যার মধ্যে ফরিদাবাদে অবস্থিত আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির ওখলা অফিসও রয়েছে। এই অভিযান বর্তমানে চলছে, এবং পরবর্তী বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

3/7

আমির রশিদ আলি

আটককরা ব্যক্তি হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের পাম্পোরের বাসিন্দা আমির রশিদ আলি। তদন্তকারীদের দাবি, রশিদ আলি অভিযুক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন। 

4/7

গাড়ি কেনার কাজে

আমির অভিশপ্ত সেই গাড়িটির কেনা-সংক্রান্ত কাজ সহজ করতে দিল্লিতে এসেছিলেন। এটিকে যানবাহিত ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (IED) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এতেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণে মোট তেরো জনের মৃত্যু হয় এবং অনেকে আহত হয়েছিলেন।

5/7

আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটি-যোগ

অভিযুক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ও তার সঙ্গে থাকা অভিযুক্ত আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী হল কাশ্মীরি চিকিৎসক উমর মোহাম্মদ, যে উমর নবী নামেও পরিচিত। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটিতে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করত সে। আল-ফালাহর সঙ্গে যুক্ত আরও দুই চিকিৎসক, মোজাম্মিল গানাই এবং শাহিন সাঈদকেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। 

6/7

সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হোমওয়ার্ক

ড. উমর বিন নবীর সহযোগীদের জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গিয়েছে, এই পুলওয়ামা-ফরিদাবাদ স্ব-উগ্রপন্থী ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটি কমপক্ষে তিন বছর ধরে ভারতে একটি হামলার পরিকল্পনা করছিল।

7/7

২ এফআইআর, জাওয়াদকে জিজ্ঞাসাবাদ

দিল্লি পুলিস ক্রাইম ব্রাঞ্চ আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে: একটি এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের ওয়েবসাইটে ভুলভাবে UGC 12B সার্টিফিকেট দাবি করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করেছিল। দ্বিতীয় এফআইআরটি হল ২০১৮ সালে NAAC অ্যাক্রেডিটেশন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে।

