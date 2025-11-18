Delhi Blast Updates: আতঙ্কের তথ্য ফাঁস! রেড ফোর্ট হামলার প্রস্তুতি চলছিল কমপক্ষে ৩ বছর ধরে!! ২৫ জায়গায় তন্নতন্ন তল্লাশির পরেই...

Delhi Blast Updates: আতঙ্কের তথ্য ফাঁস! রেড ফোর্ট হামলার প্রস্তুতি চলছিল কমপক্ষে ৩ বছর ধরে!! ২৫ জায়গায় তন্নতন্ন তল্লাশির পরেই...
Delhi Red Fort Blast Updates: দিল্লি বিস্ফোরণের ভয়ংকর সব তথ্য সামনে আসছে। এবার যা জানা গেল, তাতে আরও ভয় পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।
৩ বছর ধরে
২৫ জায়গায় অভিযান
আমির রশিদ আলি
গাড়ি কেনার কাজে
আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটি-যোগ
সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হোমওয়ার্ক
২ এফআইআর, জাওয়াদকে জিজ্ঞাসাবাদ
দিল্লি পুলিস ক্রাইম ব্রাঞ্চ আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে: একটি এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের ওয়েবসাইটে ভুলভাবে UGC 12B সার্টিফিকেট দাবি করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করেছিল। দ্বিতীয় এফআইআরটি হল ২০১৮ সালে NAAC অ্যাক্রেডিটেশন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া নিয়ে।
