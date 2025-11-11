Delhi Blast WATCH: সামনে এল দিল্লি বিস্ফোরণের ঠিক পরমুহূর্তের হাড়হিম-করা সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল-ভিডিয়ো! ভয়ংকর সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে দু'জন...

Delhi Blast WATCH: সামনে এল দিল্লি বিস্ফোরণের ঠিক পরমুহূর্তের হাড়হিম-করা সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল-ভিডিয়ো! ভয়ংকর সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে দু'জন...
Delhi Blast: লালকেল্লার সামনে সোমবার সন্ধেয় ভয়াবহ বিস্ফোরণের কেন্দ্রে ছিল একটি গাড়ি। সেই গাড়ি নিয়েই প্রবল চর্চা। তবে, যত সময় গড়াচ্ছে, তত নতুন নতুন খবর আসছে। হাড়হিম-করা সেসব পরে খবর, ছবি, ভিডিয়ো।
লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ
পুলওয়ামা-যোগ?
নতুন সিসিটিভি ফুটেজ!
কম্পনের ভয়াল স্রোত!
রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনে
১২/ ৩০
একযোগে ব্যাপক তদন্ত
দু'জন সন্দেহজক
সিসিটিভ ফুটেজের পাশাপাশি বিস্ফোরণের ছবি পাওয়া গিয়েছে একটি মোবাইল ভিডিয়োতেও। দিল্লির চাঁদনী চক এলাকার। কয়েকশো মানুষ ভয়ংকর শব্দে দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটছে এ তো দেখাই গিয়েছে। মোবাইল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে সন্দেহজনক ভাবে কথাবার্তা বলছেন। কী নিয়ে তাঁরা কথা বলছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। আর তার ১ সেকেন্ড পরেই হল বিস্ফোরণ। কারা তাঁরা?
