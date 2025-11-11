English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Delhi Blast WATCH: সামনে এল দিল্লি বিস্ফোরণের ঠিক পরমুহূর্তের হাড়হিম-করা সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল-ভিডিয়ো! ভয়ংকর সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে দু'জন...

Delhi Blast: লালকেল্লার সামনে সোমবার সন্ধেয় ভয়াবহ বিস্ফোরণের কেন্দ্রে ছিল একটি গাড়ি। সেই গাড়ি নিয়েই প্রবল চর্চা। তবে, যত সময় গড়াচ্ছে, তত নতুন নতুন খবর আসছে। হাড়হিম-করা সেসব পরে খবর, ছবি, ভিডিয়ো।

| Nov 11, 2025, 01:02 PM IST
1/8

লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ

দিল্লির লালকেল্লার সামনে সোমবার সন্ধেয় ভয়াবহ বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি গাড়ি। আর সেই গাড়ি নিয়েই এখন জোর চর্চা। সূত্রের খবর, গাড়িটি সম্ভবত হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশন করা (Haryana Registration) একটি হুন্ডাই আই১০ (Hyundai i20)। 

2/8

পুলওয়ামা-যোগ?

গাড়িটির মালিক নাদিম। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই বলছেন, সেটি মারুতি সুজুকির (Maruti Suzuki) কোনও গাড়ি ছিল। পুলওয়ামা হামলার দিন এই গাড়ি বিক্রি করা হয়েছিল। অর্থাত্‍, এই দিল্লি-বিস্ফোরণে পুলওয়ামা-যোগ? জাল নথি ব্যাবহার করা হয়েছিল এই গাড়ি কিনতে। 

3/8

নতুন সিসিটিভি ফুটেজ!

সামনে এল দিল্লি বিস্ফোরণের ঠিক পরমুহূর্তের হাড়হিম-করা সিসিটিভি ফুটেজ! কী দেখা গেল সেই ফুটেজে?

4/8

কম্পনের ভয়াল স্রোত!‌

ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, লোকজন কোনও আড়াল বা আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়চ্ছেন! আশপাশের দোকানপাট সব কেঁপে উঠেছে। গোটা এলাকায় ভেসে বেড়াচ্ছিল কম্পনের সাংঘাতিক স্রোত!‌

5/8

রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনে

রেড ফোর্ট মেট্রো স্টেশনের চারিদিকে তখন প্যানিক, টেনশন, উদ্বেগ, উত্তেজনা। ভয়াবহ বিস্ফোরণের তরঙ্গ গাড়ির পর গাড়ির ভিতর দিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা!

6/8

১২/ ৩০

এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে জানা গিয়েছে, ওই হুন্ডাই আই টোয়েন্টি গাড়ির বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন। অকুস্থলের সন্নিহিত এলাকায় বহু গাড়ি পার্ক করা ছিল। সেগুলিও বিস্ফোরণের আগুনে পুড়েছে। 

7/8

একযোগে ব্যাপক তদন্ত

এতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আহতদের। এনআইএ এনএসজি-র টিম একযোগে এর তদন্তে নেমেছে। কাজ করছে দিল্লি পুলিস ও ফরেন্সিক টিম।

8/8

দু'জন সন্দেহজক

সিসিটিভ ফুটেজের পাশাপাশি বিস্ফোরণের ছবি পাওয়া গিয়েছে একটি মোবাইল ভিডিয়োতেও। দিল্লির চাঁদনী চক এলাকার। কয়েকশো মানুষ ভয়ংকর শব্দে দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটছে এ তো দেখাই গিয়েছে। মোবাইল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, দু'জন লোক নিজেদের মধ্যে সন্দেহজনক ভাবে কথাবার্তা বলছেন। কী নিয়ে তাঁরা কথা বলছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। আর তার ১ সেকেন্ড পরেই হল বিস্ফোরণ। কারা তাঁরা?

পরবর্তী
অ্যালবাম

Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে? ভয়েই ঘটায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া &#039;ফিদায়েঁ&#039; ড.উমর কে? ভয়েই ঘটান আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট...

Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে? ভয়েই ঘটায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট...

Delhi Red Fort blast: দিল্লিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া 'ফিদায়েঁ' ড.উমর কে? ভয়েই ঘটায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ! ভয়ংকর রিপোর্ট... 8
Delhi Red Fort Blast: গাড়ির জানলায় হাত দিয়ে বসে হামলাকারী! দিল্লি বিস্ফোরণে &#039;ফিদায়েঁ&#039; ডঃ উমর মহম্মদের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে...

Delhi Red Fort Blast: গাড়ির জানলায় হাত দিয়ে বসে হামলাকারী! দিল্লি বিস্ফোরণে 'ফিদায়েঁ' ডঃ উমর মহম্মদের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে...

Delhi Red Fort Blast: গাড়ির জানলায় হাত দিয়ে বসে হামলাকারী! দিল্লি বিস্ফোরণে 'ফিদায়েঁ' ডঃ উমর মহম্মদের প্রথম ছবি প্রকাশ্যে... 11
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কাছের মানুষকে অবহেলা করলেই বিপদ সিংহের, আটকে থাকা টাকা পেতে পারেন কন্যা...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কাছের মানুষকে অবহেলা করলেই বিপদ সিংহের, আটকে থাকা টাকা পেতে পারেন কন্যা...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কাছের মানুষকে অবহেলা করলেই বিপদ সিংহের, আটকে থাকা টাকা পেতে পারেন কন্যা... 12
Bengal Weather Update: ১৫ ডিগ্রির নীচে নামবে তাপমাত্রা! বাংলা জুড়ে পশ্চিমী হাওয়ার দাপট, তবে বেলা বাড়লেই...

Bengal Weather Update: ১৫ ডিগ্রির নীচে নামবে তাপমাত্রা! বাংলা জুড়ে পশ্চিমী হাওয়ার দাপট, তবে বেলা বাড়লেই...

Bengal Weather Update: ১৫ ডিগ্রির নীচে নামবে তাপমাত্রা! বাংলা জুড়ে পশ্চিমী হাওয়ার দাপট, তবে বেলা বাড়লেই... 8