Major blasts in India: ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে প্রেসার কুকারে পর পর ফাটল বোমা! বাজারে গাড়িতে! মুহূর্তে লাশের সারি... বার বার রক্তাক্ত ভারত, কান্না, হাহাকার...
Delhi Red Fort blast, major blasts in India: সোমবার সন্ধ্যায় লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের বাইরে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্য়ু হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মৃতদেহ। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে দেহাংশ। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। কেঁপে ওঠে আশপাশের ভবনগুলি। লালকেল্লার সামনে রাজধানীর রাস্তায় তখন রক্তের স্রোত। তবে ভারতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। একটু পিছনে তাকালে দেখা যায় গত ১১ বছরে অন্তত ৮টি ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ভারতে।
২০০৬ মুম্বই ট্রেনে বিস্ফোরণ
২০০৮ দিল্লি সিরিয়াল ব্লাস্ট
২০১১ মুম্বই ট্রিপল ব্লাস্ট
২০১৩ হায়দরাবাদ জোড়া বিস্ফোরণ
২০১৩ বোধগয়া বিস্ফোরণ
২০১৭ ভোপাল-উজ্জ্বয়িন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিস্ফোরণ
২০২৪ রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ
