Major blasts in India: ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে প্রেসার কুকারে পর পর ফাটল বোমা! বাজারে গাড়িতে! মুহূর্তে লাশের সারি... বার বার রক্তাক্ত ভারত, কান্না, হাহাকার...

Delhi Red Fort blast, major blasts in India: সোমবার সন্ধ্যায় লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের বাইরে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্য়ু হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মৃতদেহ। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে দেহাংশ। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। কেঁপে ওঠে আশপাশের ভবনগুলি। লালকেল্লার সামনে রাজধানীর রাস্তায় তখন রক্তের স্রোত। তবে ভারতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। একটু পিছনে তাকালে দেখা যায় গত ১১ বছরে অন্তত ৮টি ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ভারতে।

| Nov 11, 2025, 05:17 PM IST
২০০৬ মুম্বই ট্রেনে বিস্ফোরণ

২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বই লোকাল ট্রেনের সাতটি কোচে ধারাবাহিক বোমা হামলায় ১৮৯ জন নিহত এবং ৮২৪ জন আহত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের ৭টি কোচে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছিল। বোমাগুলি প্রেসার কুকারের ভিতরে রাখাছিল।

২০০৮ দিল্লি সিরিয়াল ব্লাস্ট

২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর, রাজধানী দিল্লির একাধিক জায়গায়- করোলবাগ, কনটপ্লেস ও গ্রেটার কৈলাসে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ধারাবাহিক বিস্ফোরণের জেরে ২৬ জন নিহত এবং ১৩৫ জন আহত হন।

২০১১ মুম্বই ট্রিপল ব্লাস্ট

ফের 'জুলাই হামলা' মুম্বইতে!  ২০১১-র ১৩ জুলাই মুম্বইয়ের দাদর, জাভেরি বাজার এবং অপেরা হাউসে পর পর তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। ২৭ জন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এই বিস্ফোরণ ঘটায় নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম)। 

২০১৩ হায়দরাবাদ জোড়া বিস্ফোরণ

২০১৩-র ২১ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের দিলসুখনগর এলাকায় বিস্ফোরণে ১৮ জন নিহত এবং ১৩১ জন আহত হন। এর কয়েক সেকেন্ড পরই ওই একই এলাকায় একটি মুদি দোকানের কাছে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে।

২০১৩ বোধগয়া বিস্ফোরণ

২০১৩-র ৭ জুলাই বিহারের তীর্থস্থান বোধগয়ার অন্যতম পবিত্র বৌদ্ধ মন্দিরে হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় স্থান পাওয়া মহাবোধি মন্দির কমপ্লেক্সে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটে। বিস্ফোরণে ২ ভিক্ষু আহত হন। এই বিস্ফোরণের পিছনেও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম)।

২০১৭ ভোপাল-উজ্জ্বয়িন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিস্ফোরণ

২০১৭ সালের মার্চ মাসে, মধ্যপ্রদেশের শাজাপুর জেলায় ভোপাল-উজ্জ্বয়িন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে ট্রেনটি ভোপাল থেকে উজ্জ্বয়িন যাওয়ার পথে জাবদি স্টেশনের কাছে একটি জেনারেল কোচে বিস্ফোরণ ঘটে। বহু যাত্রী আহত হন। 

২০২৪ রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ

২০২৪-এর ১ মার্চ বেঙ্গালুরুর ব্রুকফিল্ডে অবস্থিত রামেশ্বরম ক্যাফেতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ১০ জন আহত হন। পরবর্তী তদন্তে জানা যায়, এই বিস্ফোরণ ঘটাতে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ব্যবহার করা হয়েছিল।

