Delhi Blasts Turkiye Link: স্বাধীন কাশ্মীর চায় উমর-মুজাম্মিল? বিরাট এই চক্রের সঙ্গে অবিশ্বাস্য তুর্কিয়ে-যোগে দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নয়া মোড়...

Delhi Blasts Turkiye Link: স্বাধীন কাশ্মীর চায় উমর-মুজাম্মিল? বিরাট এই চক্রের সঙ্গে অবিশ্বাস্য তুর্কিয়ে-যোগে দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নয়া মোড়...
Umar Mohammed Muzammil Shakeel Went to Turkiye: লালকেল্লার সামনে সোমবারের ভয়াবহ বিস্ফোরণের কাশ্মীরের যোগ রয়েছে? রয়েছে তুর্কিয়ে-যোগও? অবিশ্বাস্য সব তথ্য সামনে আসছে।
তুর্কিয়ে-যোগ
জৈশ-এ-মোহাম্মেদ-যোগ
এনআইএ
বিস্ফোরণের দিন সকালে
হোয়াইট কলার টেরর
জিহাদ ও প্রতিশোধ
তবে শোনা যাচ্ছে, এই মডিউলকে আরও জোরদার করেছিল সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এই তুর্কিয়ে-যোগই। এদের একটা চ্যাটও সামনে এসেছে। তাতে শোনা যাচ্ছে, তারা কাশ্মীরের উপর ঘটা অবিচার নিয়ে কথা বলছে। তার প্রতিবিধান চাইছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা চায় তারা। কাশ্মীরের মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে, এমনটাই মত তাদের। তারা জিহাদ ও প্রতিশোধ নিয়ে আলোচনা করছে।
