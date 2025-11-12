English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Blasts Turkiye Link: স্বাধীন কাশ্মীর চায় উমর-মুজাম্মিল? বিরাট এই চক্রের সঙ্গে অবিশ্বাস্য তুর্কিয়ে-যোগে দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নয়া মোড়...

Umar Mohammed Muzammil Shakeel Went to Turkiye: লালকেল্লার সামনে সোমবারের ভয়াবহ বিস্ফোরণের কাশ্মীরের যোগ রয়েছে? রয়েছে তুর্কিয়ে-যোগও? অবিশ্বাস্য সব তথ্য সামনে আসছে।

| Nov 12, 2025, 06:31 PM IST
1/7

তুর্কিয়ে-যোগ

দিল্লি ব্লাস্টের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন দুই সন্ত্রাসবাদীর কার্যকলাপের সঙ্গে তুর্কিয়ের যোগের প্রমাণ মিলল। 

2/7

কাশ্মীরের জন্য

গোয়েন্দার গোপন সূত্র বলছে, উমর মহম্মদ এবং মুজাম্মিল শাকীল তুর্কিয়ে গিয়েছিল।  

3/7

জৈশ-এ-মোহাম্মেদ-যোগ

বেড়াতে নয়। তারা সেখানে এক জৈশ-এ-মোহাম্মেদ হ্যান্ডলারের সঙ্গে দেখাও করে। উমর মহম্মদ এবং মুজাম্মিল শাকীলের পাসপোর্টে তুর্কিয়ের স্ট্যাম্প মিলেছে!

4/7

এনআইএ

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তথা এনআইএ দিল্লি-বিস্ফোরণ বিষয়ক তদন্তে বিস্ফোরক সব তথ্য ও ঘটনা একে একে জানতে পারছে।

5/7

বিস্ফোরণের দিন সকালে

দিল্লি বিস্ফোরণের দিন সকালে হরিয়ানা ও জম্মু কাশ্মীর পুলিসের একটি দল একযোগে আদিল আহমেদের সঙ্গে এই মুজাম্মিল ও উমরকেও  অ্যারেস্ট করে। 

6/7

হোয়াইট কলার টেরর

এই হোয়াইট কলার টেরর মডিউলের অংশ হিসেবেই পুলিস প্রায় ৩০০০ কেজি বিস্ফোরক ও অ্যাসল্ট রাইফেল ও পিস্তল-সহ বিভিন্ন অস্ত্রশত্র্র বাজেয়াপ্ত করেছিল সেদিন। পরে জানা যায়, এই উমরেরই অপারেশনটা চালাবার কথা ছিল।

7/7

জিহাদ ও প্রতিশোধ

তবে শোনা যাচ্ছে, এই মডিউলকে আরও জোরদার করেছিল সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এই তুর্কিয়ে-যোগই। এদের একটা চ্যাটও সামনে এসেছে। তাতে শোনা যাচ্ছে, তারা কাশ্মীরের উপর ঘটা অবিচার নিয়ে কথা বলছে। তার প্রতিবিধান চাইছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা চায় তারা। কাশ্মীরের মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে, এমনটাই মত তাদের। তারা জিহাদ ও প্রতিশোধ নিয়ে আলোচনা করছে। 

