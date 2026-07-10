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  • /১লা আগস্ট থেকেই মহিলাদের ফ্রিতে বাসযাত্রার নিয়মে বড় পরিবর্তন: সবাই পাবেন না, কারা পাবেন এই সুবিধা? কী কী নথি দরকার?

১লা আগস্ট থেকেই মহিলাদের ফ্রিতে বাসযাত্রার নিয়মে বড় পরিবর্তন: সবাই পাবেন না, কারা পাবেন এই সুবিধা? কী কী নথি দরকার?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 10, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:37 PM IST

Pink Saheli Card for woman for free travel: ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (DTC) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আগামী ১ আগস্ট থেকে মহিলাদের জন্য প্রচলিত কাগজের ‘গোলাপী টিকিট’ (Pink Ticket) বা স্লিপ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার পরিবর্তে বিনামূল্যে বাস যাত্রা অব্যাহত রাখতে ‘পিঙ্ক সহেলি স্মার্ট কার্ড’ (Pink Saheli Smart Card) সঙ্গে রাখা এবং বাসে ওঠার সময় সেটি পাঞ্চ বা ট্যাপ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোথায় এই সুবিধা পাওয়া যেত? এবার কী চেঞ্জ হতে চলেছে?

 

মহিলাদের বিনামূল্যে ভ্রমণ1/13

মহিলাদের বিনামূল্যে ভ্রমণ

১ আগস্ট থেকে নতুন নিয়ম ও কড়াকড়ি  সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, চলতি বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাসের কন্ডাক্টররা আগের নিয়মেই মহিলাদের বিনামূল্যে ভ্রমণের জন্য কাগজের গোলাপী টিকিট ইস্যু করবেন। 

 

স্মার্ট কার্ড 2/13

স্মার্ট কার্ড

১ আগস্টের পর কোনও মহিলা যাত্রীর কাছে এই স্মার্ট কার্ড না থাকলে, তাঁকে সাধারণ যাত্রী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং টাকা দিয়ে সাধারণ টিকিট কেটেই যাতায়াত করতে হবে।  

 

মহিলাদের সুরক্ষা3/13

মহিলাদের সুরক্ষা

২০১৯ সালে মহিলাদের সুরক্ষায় ও সহায়তায় প্রথম বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করেছিল। তবে কাগজের টিকিটের পরিবর্তে ডিজিটাল ব্যবস্থার দিকে হাঁটার পেছনে মূল লক্ষ্য স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও সঠিক হিসাব রাখা।

স্মার্ট কার্ড 4/13

স্মার্ট কার্ড

ডিটিসি-র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, স্মার্ট কার্ড চালুর ফলে কতজন মহিলা প্রতিদিন বাসে যাতায়াত করছেন তার ডিজিটাল রেকর্ড থাকবে, স্পর্শহীন (Touch-free) সফর নিশ্চিত হবে এবং রাজস্বের হিসাবে স্বচ্ছতা আসবে। 

 

ওয়ান নেশন, ওয়ান কার্ড5/13

ওয়ান নেশন, ওয়ান কার্ড

এছাড়া, এই কার্ডকে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান কার্ড’ বা ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড (NCMC) প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এর সুবিধা হল, ফ্রিতে বাস ভ্রমণের পাশাপাশি এই কার্ডে টাকা রিচার্জ করে দিল্লি মেট্রো বা আরআরটিএস (RRTS)-এও সাধারণ যাত্রী হিসেবে যাতায়াত করা যাবে।  

 

আবেদন প্রক্রিয়া: 6/13

আবেদন প্রক্রিয়া:

বর্তমানে এই পিঙ্ক সহেলি স্মার্ট কার্ডের জন্য কোনও অনলাইন আবেদনের সুবিধা নেই। আবেদনকারী মহিলাদের অফলাইনেই ফর্ম তুলতে হবে।

আবেদনের যোগ্যতা7/13

আবেদনের যোগ্যতা

এই কার্ডের সুবিধা শুধুমাত্র দিল্লির স্থায়ী মহিলা বাসিন্দা এবং রূপান্তরকামী  (Transgender) সম্প্রদায়ের মানুষ পাবেন। 

আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১২ বছর বা তার বেশি হতে হবে। 

আবেদন করার জন্য দিল্লির ঠিকানা সম্বলিত আধার কার্ড এবং আধারের সঙ্গে লিঙ্কযুক্ত সচল মোবাইল নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক।  

প্রয়োজনীয় নথিপত্র8/13

প্রয়োজনীয় নথিপত্র

বিভিন্ন ডিটিসি বাস ডিপো (DTC Depots), পাস কাউন্টার, এসডিএম (SDM) অফিস এবং সরকারের নির্দিষ্ট ৫০টি অনুমোদিত সেন্টারে গিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে এই কার্ড সংগ্রহ করা যাবে।

 

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু9/13

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

বর্তমান পরিস্থিতি ও সচেতনতা প্রচার  চলতি বছরের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই বিশেষ ডিজিটাল কার্ড প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। 

 

প্রশাসনের তথ্য10/13

প্রশাসনের তথ্য

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ইতোমধ্যে প্রায় ১১ লাখেরও বেশি মহিলা এই কার্ড সংগ্রহ করেছেন এবং জুলাই মাসের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা ১৩ লাখে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 

 

কার্ড সংগ্রহ11/13

কার্ড সংগ্রহ

তবে কার্ড সংগ্রহ করলেও মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মহিলাযাত্রী এই কার্ড বাসে ট্যাপ করে ব্যবহার করছেন, বাকিরা এখনও কাগজের টিকিটের ওপর নির্ভরশীল।

 

প্রচার অভিযান12/13

প্রচার অভিযান

এই কারণে, ১ আগস্টের ডেডলাইন সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করতে সরকারের পক্ষ থেকে বাসে বাসে ও টার্মিনালগুলোতে বিশেষ প্রচার অভিযান (Awareness Drive) শুরু করা হয়েছে। 

 

দিল্লি সরকার13/13

দিল্লি সরকার

দিল্লি সরকার বাসের কন্ডাক্টর ও কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা কার্ডবিহীন মহিলা যাত্রীদের অত্যন্ত নম্রভাবে আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে দ্রুত ‘পিঙ্ক সহেলি স্মার্ট কার্ড’ বানিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানান।  

 

TAGS:
Delhi Transport
Pink Saheli Card
DTC Bus

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