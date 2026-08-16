/সিজেপি আন্দোলনকারী কর্মীর বাবার হত্যার বিচার চাই’, বর্ধমানে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বামেদের

Cockroach Movement: ককরোচ আন্দোলনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের যুবক শেখ আব্দুল হাফিজ। অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পরই তাঁকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর ১৩ অগাস্ট বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর। ছেলেকে বাঁচাতে আক্রান্ত হন বাবাও। স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের।
পার্থ চৌধুরী: দিল্লিতে 'ককরোচ' যোগ দেওয়ার বাড়িতে হামলা, বাবাকে পিটিয়ে খুন! চাঞ্চল্য বাঁকুড়ার ইন্দাসে।
ভয়ংকর কাণ্ড। ছেলে দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। বেঘোরে প্রাণ গেল বাবার! বাড়িতে হামলা, পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। বর্ধমানে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করল SFI ও DYFI। দাবি উঠল, ‘দিল্লি সিজেপি আন্দোলনকারী কর্মীর বাবার হত্যার বিচার চাই’।
দিল্লির 'ককরোচ' আন্দোলনের আঁচ বাংলাতেও। বাঁকুড়ার ইন্দাসে করিশুণ্ডা গ্রামের যন্তরমন্তরে শেখ আব্দুল হাফিজ।
পরিবারের দাবি, ১৯ জুলাই দিল্লিতে যান হাফিজ। পরের দিন অর্থাত্ ২০ জুন রাজীব চক এলাকায় নাকি তাঁকে আটকও করা হয়!
২৭ জুলাই দিল্লিতে থেকে ফেরেন হাফিজ। অভিযোগ, তারপর থেকে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা হুমকি দিচ্ছিলেন। এরপর ১৩ অগাস্ট রাতে বাড়িতে চড়াও হয়ে ওই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়।
ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন হাফিজের বাবা শেখ মহম্মদ মাফিক। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে।
গতকাল, শনিবার স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্য়ায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। এরপর আজ, রবিবার তাঁর মৃতদেহ নিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বাবুরবাগ মোড় মিছিল করল SFI ও DYFI।
এই ঘটনার কড়া ব্য়বস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পাঁচজনের বিরুদ্ধে FIR করেছিল, সবাই গ্রেফতার হয়েছে। আইনের শাসন আছে তো। দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সরকার কড়া ব্য়বস্থা নেবে'। জানান, FIR-এ বিজেপির নাম নেই, দুষ্কৃতী বলেছে। পুলিস আমাকে FIR-র কপি পাঠিয়েছে'।