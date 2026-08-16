Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সিজেপি আন্দোলনকারী কর্মীর বাবার হত্যার বিচার চাই’, বর্ধমানে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বামেদের

'সিজেপি আন্দোলনকারী কর্মীর বাবার হত্যার বিচার চাই’, বর্ধমানে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বামেদের

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 16, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:26 PM IST

Cockroach Movement:  ককরোচ আন্দোলনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের যুবক শেখ আব্দুল হাফিজ। অভিযোগ, বাড়ি  ফেরার পরই তাঁকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর ১৩ অগাস্ট বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর। ছেলেকে বাঁচাতে আক্রান্ত হন বাবাও। স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের।

পার্থ চৌধুরী: দিল্লিতে 'ককরোচ' যোগ দেওয়ার বাড়িতে হামলা, বাবাকে পিটিয়ে খুন! চাঞ্চল্য বাঁকুড়ার ইন্দাসে।

আন্দোলনকারীর বাবাকে পিটিয়ে খুন!1/7

আন্দোলনকারীর বাবাকে পিটিয়ে খুন!

ভয়ংকর কাণ্ড। ছেলে দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। বেঘোরে প্রাণ গেল বাবার! বাড়িতে হামলা, পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। বর্ধমানে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করল SFI ও DYFI। দাবি উঠল, ‘দিল্লি সিজেপি আন্দোলনকারী কর্মীর বাবার হত্যার বিচার চাই’।

 

'ককরোচ' আন্দোলনের আঁচ বাংলাতেও2/7

'ককরোচ' আন্দোলনের আঁচ বাংলাতেও

দিল্লির 'ককরোচ' আন্দোলনের আঁচ বাংলাতেও। বাঁকুড়ার ইন্দাসে করিশুণ্ডা গ্রামের যন্তরমন্তরে শেখ আব্দুল হাফিজ।

 

যন্তরমন্তরে বাঁকুড়ার যুবক3/7

যন্তরমন্তরে বাঁকুড়ার যুবক

পরিবারের দাবি,  ১৯ জুলাই দিল্লিতে যান হাফিজ। পরের দিন অর্থাত্‍ ২০ জুন রাজীব চক এলাকায় নাকি তাঁকে আটকও করা হয়!

 

লাগাতার হুমকি 4/7

লাগাতার হুমকি

২৭ জুলাই দিল্লিতে থেকে ফেরেন হাফিজ। অভিযোগ, তারপর থেকে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা হুমকি দিচ্ছিলেন। এরপর ১৩ অগাস্ট রাতে বাড়িতে চড়াও হয়ে ওই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়।

 

বাড়িতে হামলা5/7

বাড়িতে হামলা

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন হাফিজের বাবা  শেখ মহম্মদ মাফিক। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে।

 

বেঘোরে মৃত্যু বাবার6/7

বেঘোরে মৃত্যু বাবার

 গতকাল, শনিবার স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্য়ায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। এরপর আজ, রবিবার তাঁর মৃতদেহ নিয়ে  বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বাবুরবাগ মোড় মিছিল করল SFI ও DYFI।

 

কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর7/7

কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

এই ঘটনার কড়া ব্য়বস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পাঁচজনের বিরুদ্ধে FIR করেছিল, সবাই গ্রেফতার হয়েছে। আইনের শাসন আছে তো। দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সরকার কড়া ব্য়বস্থা নেবে'। জানান, FIR-এ বিজেপির নাম নেই, দুষ্কৃতী বলেছে। পুলিস আমাকে FIR-র কপি পাঠিয়েছে'।

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ফাঁকা মাঠে কোনও মতে সেনাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
2
3
4
5