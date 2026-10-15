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জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্য ও বিশ্বকবির ছোঁয়া: ৫১-এ নিউ দিল্লির সিআর পার্ক বি ব্লকের দুর্গাপুজো

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 15, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 09:21 PM IST

Durga Puja: এবার ৫১ বছরে পা দিল সিআর পার্ক বি ব্লকের দুর্গাপুজো। এবারের মূল ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ! গোটা মণ্ডপ গড়ে উঠেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আদলে, আর ভেতরে ফুটে উঠেছে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য। সাবেকি ডাকের সাজে সেজে উঠেছেন মা উমা।

রাজীব চক্রবর্তী: রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লির মহারাজ স্বামী দ্বারকেশানন্দজির হাত ধরে শুভ সূচনা হলো এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর। পঞ্চমীর বিকেল থেকেই জমে উঠেছে আনন্দমেলা ও উৎসবের আমেজ!

সিআর পার্কের পুজো1/6

সিআর পার্কের পুজো

৫১ বছরে পা দিল নিউ দিল্লির সিআর পার্ক বি ব্লকের দুর্গাপুজো। 

 

থিম2/6

থিম

এবছর সিআর পার্কের পুজোর থিম- ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ।

 

মন্ডপ3/6

মন্ডপ

গোটা মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আদলে।

 

প্রতিমা4/6

প্রতিমা

শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পীদের কারুকার্যের প্রতিলিপি তুলে ধরা হয়েছে মন্ডপের ভেতরে। ডাকের সাজে তৈরি প্রতিমা। 

 

পুজোর চমক5/6

পুজোর চমক

পঞ্চমীর দিন থেকেই উত্‍সবে মানুষের ঢল সিআর পার্কে। প্রতিবারের মতো এবছরও আনন্দমেলা বসেছে সিআর পার্কে। 

 

পুজো উদ্বোধন6/6

পুজো উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লির মহারাজ স্বামী দ্বারকেশানন্দ মহারাজ পুজোর উদ্বোধন করলেন। 

TAGS:
Durga puja 2026
Durga puja

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