/জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্য ও বিশ্বকবির ছোঁয়া: ৫১-এ নিউ দিল্লির সিআর পার্ক বি ব্লকের দুর্গাপুজো

Durga Puja: এবার ৫১ বছরে পা দিল সিআর পার্ক বি ব্লকের দুর্গাপুজো। এবারের মূল ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ! গোটা মণ্ডপ গড়ে উঠেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আদলে, আর ভেতরে ফুটে উঠেছে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য। সাবেকি ডাকের সাজে সেজে উঠেছেন মা উমা।
রাজীব চক্রবর্তী: রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লির মহারাজ স্বামী দ্বারকেশানন্দজির হাত ধরে শুভ সূচনা হলো এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর। পঞ্চমীর বিকেল থেকেই জমে উঠেছে আনন্দমেলা ও উৎসবের আমেজ!
৫১ বছরে পা দিল নিউ দিল্লির সিআর পার্ক বি ব্লকের দুর্গাপুজো।
এবছর সিআর পার্কের পুজোর থিম- ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ।
গোটা মন্ডপ তৈরি করা হয়েছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আদলে।
শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পীদের কারুকার্যের প্রতিলিপি তুলে ধরা হয়েছে মন্ডপের ভেতরে। ডাকের সাজে তৈরি প্রতিমা।
পঞ্চমীর দিন থেকেই উত্সবে মানুষের ঢল সিআর পার্কে। প্রতিবারের মতো এবছরও আনন্দমেলা বসেছে সিআর পার্কে।
রামকৃষ্ণ মিশন নিউ দিল্লির মহারাজ স্বামী দ্বারকেশানন্দ মহারাজ পুজোর উদ্বোধন করলেন।