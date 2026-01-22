English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Govt. Free LPG cylinder scheme: বিনামূল্যে সিলিন্ডার! মধ্যবিত্তের বোঝা কমাতে হোলিতেই ঘরে ঘরে পৌঁছবে ফ্রি LPG...কারা পাবেন? জেনে নিন...

Delhi CM Rekha Gupta's new Scheme:  রঙের উৎসব হোলির আগেই দিল্লির গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য খুশির খবর নিয়ে এল সরকার। রান্নার গ্যাসের ক্রমবর্ধমান দামের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে এবং উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে দিল্লি সরকার বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার ঘোষণা করেছে। সরকারের এই বড় সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার পরিবারের রান্নাঘরের দুশ্চিন্তা কমবে।  

| Jan 22, 2026, 05:19 PM IST
দিল্লিতে বিনামূল্যে সিলিন্ডারের ঘোষণা

সম্প্রতি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা এক বিশেষ বৈঠকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বছরে দুটি বিশেষ উৎসব—হোলি এবং দীপাবলিতে প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে একটি করে গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়া হবে।   

মূলত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য করতেই এই পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের জন্য সরকার ইতিমধ্যে ৩০০ কোটি টাকার একটি বড় বাজেট বরাদ্দ করেছে।  

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তটি বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই সরকার তাদের ক্ষমতায় আসার প্রথম বছর পূর্তিতে এই উপহার দিচ্ছে। এই বছরের হোলিতেই প্রথম বিনামূল্যে সিলিন্ডারের সুবিধা পাওয়া যাবে, যা সাধারণ মানুষের কাছে বড় প্রাপ্তি।

 যে পরিবারগুলোর কাছে বৈধ রেশন কার্ড রয়েছে এবং যারা সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থার (PDS) আওতাভুক্ত, তারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।   

বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ১৭.১৮ লক্ষ রেশন কার্ডধারী পরিবার রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের তালিকা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে।   

রেশন কার্ডের ডেটাবেস অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিদের নাম যাচাই করার কাজ শেষ হয়েছে। তাই যাদের নথিপত্র ঠিক আছে, তাদের নতুন করে কোনো ঝামেলার মুখে পড়তে হবে না।  

সরকার সরাসরি সিলিন্ডার হাতে না দিয়ে এর বদলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 

প্রতিটি সিলিন্ডারের আনুমানিক মূল্য (প্রায় ৮৫০ টাকা) সুবিধাভোগীর আধার-সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একে বলা হয় ডিরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার বা ডিবিটি (DBT)।  

অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসার পর সুবিধাভোগীরা তাদের স্থানীয় গ্যাস এজেন্সি থেকে নিজেরাই সিলিন্ডার কিনে নিতে পারবেন।

 এই পদ্ধতির ফলে মাঝপথে টাকা চুরির ভয় বা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থাকবে না। উত্তরপ্রদেশের আদলেই দিল্লিতে এই মডেল কার্যকর করা হচ্ছে।  

 দিল্লি সরকারের এই মানবিক সিদ্ধান্ত দরিদ্র মানুষের জীবনে খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে।   

হোলি বা রঙের উৎসবের সময় খরচ বেড়ে যায়, সেই সময় রান্নার গ্যাসের জন্য আলাদা করে টাকা গুনতে না হওয়াটা সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তি।   

সরকারের এই পদক্ষেপ সরাসরি ১৭ লক্ষেরও বেশি পরিবারের উৎসবের আনন্দকে দ্বিগুণ করে দেবে।  

