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মণ্ডপসজ্জায় উদ্য়োক্তারাই! দিল্লির কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাটে পুজোয় এবার ‘প্রবাসের সহজ পাঠ’

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 16, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 11:44 PM IST

Durga Puja 2026:   গত ৩ বছর ধরে দুর্গাপুজো করছেন কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। পুজোর জন্য বানিয়ে ফেলেছেন এক ট্রাস্ট্রও।

 

রাজীব চক্রবর্তী:  কাত্যায়নী ট্রাস্টের পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট দিল্লির কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাট চত্বর।

 

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প্রবাসের পুজোর আনন্দ। দিল্লি  কালকাজি ডিডিএ আবাসনের পুজো এবার তৃতীয় বছরে পড়ল। থিম, ‘সহজ পাঠ’। উদ্যোক্তারা নিজেরাই তৈরি করেছেন মণ্ডপ। পুজো ক'দিন চলবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া।

দিল্লিতে আবাসনের পুজো2/6

দিল্লিতে আবাসনের পুজো

দিল্লিতে আবাসনের পুজো। গত ৩ বছর ধরে দুর্গাপুজো করছেন কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। পুজোর জন্য বানিয়ে ফেলেছেন এক ট্রাস্ট্রও।

 

জমজমাট দিল্লির কালকাজি 3/6

জমজমাট দিল্লির কালকাজি

কাত্যায়নী ট্রাস্টের পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট দিল্লির কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাট চত্বর।

 

‘প্রবাসের সহজ পাঠ’4/6

‘প্রবাসের সহজ পাঠ’

‘প্রবাসের সহজ পাঠ’। এই থিমে এবছর মণ্ডপ সাজিয়েছেন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা।

 

যেন এক আনন্দমেলা5/6

যেন এক আনন্দমেলা

 পুজোর ক’দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন পুজো উদ্যোক্তা ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খাবার স্টলে যেন এক আনন্দমেলা।

 

হস্তশিল্প ও গয়নার সম্ভার6/6

হস্তশিল্প ও গয়নার সম্ভার

এই পুজোর বাড়তি আকর্ষণ হস্তশিল্প ও গয়নার সম্ভারও।

 

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