/মণ্ডপসজ্জায় উদ্য়োক্তারাই! দিল্লির কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাটে পুজোয় এবার ‘প্রবাসের সহজ পাঠ’

Durga Puja 2026: গত ৩ বছর ধরে দুর্গাপুজো করছেন কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। পুজোর জন্য বানিয়ে ফেলেছেন এক ট্রাস্ট্রও।
রাজীব চক্রবর্তী: কাত্যায়নী ট্রাস্টের পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট দিল্লির কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাট চত্বর।
প্রবাসের পুজোর আনন্দ। দিল্লি কালকাজি ডিডিএ আবাসনের পুজো এবার তৃতীয় বছরে পড়ল। থিম, ‘সহজ পাঠ’। উদ্যোক্তারা নিজেরাই তৈরি করেছেন মণ্ডপ। পুজো ক'দিন চলবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া।
দিল্লিতে আবাসনের পুজো। গত ৩ বছর ধরে দুর্গাপুজো করছেন কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। পুজোর জন্য বানিয়ে ফেলেছেন এক ট্রাস্ট্রও।
কাত্যায়নী ট্রাস্টের পুজোকে কেন্দ্র করে জমজমাট দিল্লির কালকাজি ডিডিএ ফ্ল্যাট চত্বর।
‘প্রবাসের সহজ পাঠ’। এই থিমে এবছর মণ্ডপ সাজিয়েছেন ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা।
পুজোর ক’দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন পুজো উদ্যোক্তা ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খাবার স্টলে যেন এক আনন্দমেলা।
এই পুজোর বাড়তি আকর্ষণ হস্তশিল্প ও গয়নার সম্ভারও।