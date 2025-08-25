Delhi Metro Fare Hike: আচমকাই ভাড়া বাড়ল মেট্রোর! নতুন ভাড়া কোন রুটে কত দেখে নিন...
Delhi Metro: ২ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য নতুন ভাড়া ১১ টাকা, যা আগে ছিল ১০ টাকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি মেট্রোর (Delhi Metro) ভাড়া বৃদ্ধি সোমবার থেকে কার্যকর- এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ।
দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (DMRC) সোমবার থেকে মেট্রো পরিষেবার ভাড়া বাড়িয়েছে। দূরত্বের ভিত্তিতে এই ভাড়া ১ টাকা থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনের ভাড়া বেড়েছে ১ টাকা থেকে ৫ টাকা। DMRC জানিয়েছে, দিল্লি মেট্রোতে যাত্রার ন্যূনতম ভাড়া ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১ টাকা করা হয়েছে।
একটি X পোস্টে DMRC লিখেছে, 'দিল্লি মেট্রো পরিষেবার যাত্রীবাহী ভাড়া আজ, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৫শে আগস্ট (সোমবার) থেকে কার্যকর হয়েছে। বৃদ্ধি ন্যূনতম, যা ভ্রমণের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে মাত্র ১ টাকা থেকে ৪ টাকা (এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনের জন্য সর্বোচ্চ ৫ টাকা) পর্যন্ত।'
DMRC-এর তথ্য অনুযায়ী, পরিবর্তিত নতুন ভাড়ার তালিকা দেওয়া হলো -