Zee News Bengali
Delhi Metro Fare Hike: আচমকাই ভাড়া বাড়ল মেট্রোর! নতুন ভাড়া কোন রুটে কত দেখে নিন...

Delhi Metro: ২ কিলোমিটার দূরত্বের জন্য নতুন ভাড়া ১১ টাকা, যা আগে ছিল ১০ টাকা।

| Aug 25, 2025, 02:09 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি মেট্রোর (Delhi Metro) ভাড়া বৃদ্ধি সোমবার থেকে কার্যকর- এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ।

দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (DMRC) সোমবার থেকে মেট্রো পরিষেবার ভাড়া বাড়িয়েছে। দূরত্বের ভিত্তিতে এই ভাড়া ১ টাকা থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনের ভাড়া বেড়েছে ১ টাকা থেকে ৫ টাকা। DMRC জানিয়েছে, দিল্লি মেট্রোতে যাত্রার ন্যূনতম ভাড়া ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১ টাকা করা হয়েছে।

একটি X পোস্টে DMRC লিখেছে, 'দিল্লি মেট্রো পরিষেবার যাত্রীবাহী ভাড়া আজ, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৫শে আগস্ট (সোমবার) থেকে কার্যকর হয়েছে। বৃদ্ধি ন্যূনতম, যা ভ্রমণের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে মাত্র ১ টাকা থেকে ৪ টাকা (এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনের জন্য সর্বোচ্চ ৫ টাকা) পর্যন্ত।'

DMRC-এর তথ্য অনুযায়ী, পরিবর্তিত নতুন ভাড়ার তালিকা দেওয়া হলো -

২-৫ কিলোমিটারের জন্য ২১ টাকা।

৫-১২ কিলোমিটারের জন্য ৩২ টাকা।

১২-২১ কিলোমিটারের জন্য ৪৩ টাকা।

২১-৩২ কিলোমিটারের জন্য ৫৪ টাকা।

৩২ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের জন্য নতুন ভাড়া ৬৪ টাকা।

জাতীয় ছুটির দিন এবং রবিবারগুলিতেও ভাড়ার পরিবর্তন আনা হয়েছে:

০-৫ কিলোমিটারের জন্য নতুন ভাড়া ১১ টাকা, যা আগে ছিল ১০ টাকা।

৫-১২ কিলোমিটারের জন্য ২১ টাকা।

১২-২১ কিলোমিটারের জন্য ৩২ টাকা।

দিল্লি মেট্রো

২১-৩২ কিলোমিটারের জন্য ৪৩ টাকা।  

দিল্লি মেট্রো

৩২ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের জন্য নতুন ভাড়া ৫৪ টাকা।

দিল্লি মেট্রো

২০১৭ সালে দিল্লি মেট্রোর ন্যূনতম ভাড়া ৮ টাকা থেকে ১০ টাকা করা হয়েছিল এবং ৩২ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ভাড়া ৫০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

দিল্লি মেট্রো

এদিকে, ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে যাত্রীরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একজন যাত্রী সোনিয়া ANI-কে বলেন, 'একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মেট্রোর ভাড়া বহন করা কঠিন। কিছু মানুষের পক্ষে সম্ভব হলেও সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মনে করি ভাড়া বাড়ানো উচিত নয়, যাতে মধ্যবিত্তরাও মেট্রো ব্যবহার করতে পারেন।'

দিল্লি মেট্রো

অন্য একজন যাত্রী আরমান বলেন, 'সরকারের পেমেন্ট পদ্ধতি আরও সুবিধাজনক করা উচিত। মেট্রো কার্ড সব জায়গায় কাজ করে না, যা একটি বড় সমস্যা। এছাড়া, ২-৪ টাকা বাড়লে সেটা কোনো সমস্যা নয়।'

