/বাস ও ট্রাকের ভয়ংকর সংঘর্ষ, মুহূর্তে বিধ্বংসী আগুন! ঘুমের মধ্যেই ঝলসে তালগোল পাকিয়ে গেলেন বহু

Rajasthan road accident: দুর্ঘটনার উদ্ধারকাজ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগড়ে দেন বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, দমকল-উদ্ধারকারী দল অনেক দেরিতে এসে পৌঁছায়। তারা যদি সময়মতো আসত, তাহলে এত মৃত্যু হত না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্লিপার বাস ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঠিক তারপরই মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বাসটি। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘুমের মধ্যেই অন্তত আট জন যাত্রীর মৃত্যু হয়। মহিলা, শিশু-সহ আরও ২২ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানে দৌসা জেলার কাছে দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে।
জানা গিয়েছে, দূরপাল্লার বাসটি প্রায় ৩৭ যাত্রী নিয়ে উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ থেকে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের দিকে যাচ্ছিল। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারান অথবা তাঁর চোখে ঘুম চলে এসেছিল। এর ফলে তীব্র গতিতে থাকা বাসটি সামনে থাকা ট্রেলারটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে (বুধবার ভোর আনুমানিক আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে) এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসের অধিকাংশ যাত্রীই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। এক্সপ্রেসওয়ের ওপর তীব্র গতিতে চলা বাসটি আচমকাই সামনে থাকা ট্রেলারটিতে ধাক্কা মারে।
সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাসের ওপরের বার্থের যাত্রীরা নীচে ছিটকে পড়েন এবং মুহূর্তের মধ্যে দুটি গাড়িতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়ে পাঁচ জন এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে দুই জন প্রাণ হারান। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আটজনে দাঁড়ায়। উদ্ধারকাজের প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়টি মৃতদেহ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
দৌসার পুলিস সুপার (SP) পীযূষ দীক্ষিত নিজে উপস্থিত থেকে উদ্ধারকাজ তদারকি করেন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দ্রুত কাছের দৌসা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পুলিস ও স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।
এদিকে, উদ্ধারকাজ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দমকল ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি করেছিল। সময়মতো উদ্ধারকাজ শুরু হলে বাসে আটকে থাকা যাত্রীদের বাঁচানো যেত এবং মৃত্যুর সংখ্যা এতটা বাড়ত না।
এছাড়া, বাসের নীচের স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টে প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের কার্টন ঠাসা ছিল, যা আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে জ্বালানির মতো কাজ করেছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন এবং আহতদের পরিচয় শনাক্তকরণের কাজ চলছে।