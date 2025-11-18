Delhi AQI crosses severe mark: হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক বিষ, ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ-মুখ ! দিল্লিতে জারি ইমারজেন্সি...

Delhi AQI crosses severe mark: হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক বিষ, ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ-মুখ ! দিল্লিতে জারি ইমারজেন্সি...
Delhi severe Pollution: ‘ভয়াবহ’ পর্যায়ে পৌঁছল দিল্লির বাতাসের (Delhi Air Pollution) গুণগত মান। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিবাসীর ঘুম ভাঙল ঘন কুয়াশার মধ্যে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (CPCB)-এর তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকালে রাজধানীর বাতাসের গড় গুণমান সূচক বা ‘এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স’ (AQI) ছিল ৩৫৯। তবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ছিল বাওয়ানার। সকাল ৭টা নাগাদ সেখানে একিউআই ছিল ৪২৭।
1/8
2/8
photos
TRENDING NOW
3/8
4/8
দিল্লির বাতাসে সামান্য উন্নতি
5/8
দিল্লির কিছু এলাকায় AQI 'গুরুতর' স্তরে, বওয়ানা ও জাহাঙ্গিরপুরীর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ
6/8
দূষণের মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস
7/8
তাপমাত্রা ৯°C-তে নামায় শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা
8/8
বৃষ্টিই কি দূষণ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়?
photos