IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...

IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...
Delhi-NCR weather Orange Alert: তাপমাত্রার পারদ ও রেকর্ডের হাতছানি: সোমবার দিল্লির সফদরজং আবহাওয়া কেন্দ্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৪.৮ ডিগ্রি কম। এটি ২০২২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির পর দিল্লির শীতলতম ফেব্রুয়ারি দিন। আজ রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সকালের দিকে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীতের বিদায়বেলায় নতুন করে দাপট দেখাচ্ছে আবহাওয়া। গত সোমবার গত চার বছরের মধ্যে শীতলতম ফেব্রুয়ারি দিন প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। এই পরিস্থিতির রেশ কাটতে না কাটতেই আজ, মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) রাজধানীজুড়ে ঘন কুয়াশার কারণে ‘ইয়েলো অ্যালার্ট’ জারি করেছে ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান দপ্তর (IMD)। সকাল থেকেই দিল্লির আকাশ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছিল, যার ফলে দৃশ্যমানতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বিঘ্নিত হয়েছে যান চলাচল ও বিমান পরিষেবা।