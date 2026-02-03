English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...

IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...

Delhi-NCR weather Orange Alert: তাপমাত্রার পারদ ও রেকর্ডের হাতছানি: সোমবার দিল্লির সফদরজং আবহাওয়া কেন্দ্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৪.৮ ডিগ্রি কম। এটি ২০২২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির পর দিল্লির শীতলতম ফেব্রুয়ারি দিন। আজ রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সকালের দিকে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।  

| Feb 03, 2026, 06:49 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীতের বিদায়বেলায় নতুন করে দাপট দেখাচ্ছে আবহাওয়া। গত সোমবার গত চার বছরের মধ্যে শীতলতম ফেব্রুয়ারি দিন প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের রাজধানী দিল্লি। এই পরিস্থিতির রেশ কাটতে না কাটতেই আজ, মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) রাজধানীজুড়ে ঘন কুয়াশার কারণে ‘ইয়েলো অ্যালার্ট’ জারি করেছে ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান দপ্তর (IMD)। সকাল থেকেই দিল্লির আকাশ ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছিল, যার ফলে দৃশ্যমানতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বিঘ্নিত হয়েছে যান চলাচল ও বিমান পরিষেবা।

 

নয়ডা: সকালের দিকে কুয়াশা বা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বজায় থাকবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ও ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা।  

গুরুগ্রাম: আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকলেও তাপমাত্রা ২২ এবং ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।  

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব ও বৃষ্টির সম্ভাবনা: আবহাওয়া দপ্তরের মতে, উত্তর ভারতে বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী এক সপ্তাহ দিল্লির তাপমাত্রায় ধারাবাহিক পতন লক্ষ্য করা যাবে।   

২ ফেব্রুয়ারি থেকে একটি সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘূর্ণাবর্ত আবহাওয়ায় বড় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এর ফলে আগামী কয়েক দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে।   

বৃষ্টির বিষয়ে আইএমডি জানিয়েছে, আজ দিল্লিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, তবে আর্দ্রতা বেশি থাকায় এবং সূর্যের আলো কম পাওয়ায় হাড়কাঁপানো ঠান্ডার অনুভূতি সারা দিনই বজায় থাকবে। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ৫৫-৬০ কিলোমিটার বেগে জোরালো হাওয়া বইতে পারে, যা শীতের আমেজকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।  

অন্যান্য রাজ্যের সতর্কতা: কেবল দিল্লি নয়, সমগ্র উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারতের একাংশ কুয়াশার কবলে।  

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা: ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাঞ্জাবের বেশ কিছু জায়গায় ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।  

উত্তরপ্রদেশ: ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এবং ৩-৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব উত্তরপ্রদেশে অতি ঘন কুয়াশা থাকতে পারে।  

পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম: হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমেও আজ, ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া রাজস্থান, বিহার, ওড়িশা এবং উত্তর মধ্যপ্রদেশেও আগামী কাল পর্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বজায় থাকবে।  

ঘন কুয়াশার কারণে সড়ক ও বিমানপথে যাতায়াতের সময় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার এই ঝাপটা উত্তর ভারতের শীতকে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেও স্থায়ী করছে, যা সাধারণ জনজীবনে বড় প্রভাব ফেলছে।  

