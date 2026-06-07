/DU professor Debasmita Paul Death: মাথায় গভীর আঘাত, কবজির শিরা কাটা, দিল্লিতে বাঙালি অধ্যাপিকা দেবস্মিতা খুনের সুতো বর্ধমানে, গ্রেফতার দম্পতি

DU professor Debasmita Paul Death: ৩ জুন বিকেল ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ ওই দুজন ক্যাবে করে কমপ্লেক্সে আসেন। দুজনের মুখেই মুখে মাস্ক পরা ছিলেন। তাদের হাতে ব্যাগ ছিল
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পাল খুনে বড়সড় আপডেট। ওই খুনের ঘটনায় বর্ধমান থেকে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিস। ধৃতদের নাম রামপ্রসাদ দাস ও বনশ্রী দাস।-তথ্য-অরূপ লাহা
পুলিস সূত্রে খবর, সম্পত্তি বিবাদের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তে নেমে পুলিসের হাতে এসেছে একটি সিসিটিভি ফুটেজ। যেখানে মাস্ক পরা এক পুরুষ ও মহিলাকে ঘিরে সন্দেহ গাঢ় হয়। ৩ জুন বিকেল ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ ওই দুজন ক্যাবে করে কমপ্লেক্সে আসেন। দুজনের মুখেই মুখে মাস্ক পরা ছিলেন। তাদের হাতে ব্যাগ ছিল। জানা গিয়েছে, তাঁরা দেবস্মিতা পালের ফ্ল্যাটে পৌঁছানোর জন্য লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করেন। ৩০ মিনিট পর পোশাক পরিবর্তন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। আর এখানেই দানা বেঁধেছে সন্দেহ। -তথ্য-অরূপ লাহা
অভিযোগ, বর্ধমান থেকে দিল্লিতে গিয়ে অভিযুক্তরা দেবস্মিতা পালের ফ্ল্যাটে ঢুকে তাঁকে মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে। এরপর হাতের শিরা কেটে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। -তথ্য-অরূপ লাহা
ঘটনার তদন্তে নেমে দিল্লি পুলিস বিভিন্ন সূত্র ধরে বর্ধমানে পৌঁছায়। এরপর বর্ধমান শহরের বাদামতলা এলাকায় দেবস্মিতা পালের দাদুর বাড়ি থেকে রামপ্রসাদ দাস ও বনশ্রী দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, ধৃত দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে দেবস্মিতার দাদুর বাড়িতেই ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতো। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ থেকেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। -তথ্য-অরূপ লাহা
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে দিল্লি পুলিস। পাশাপাশি খুনের পেছনে অন্য কোনও কারণ বা আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। -তথ্য-অরূপ লাহা
গত ৪ বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের মামলা চলছে দেবস্মিতার। ২০২২ সালে বেঙ্গালুরু বসবাসকারী স্বামীর থেকে আলাদা হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে একাই বসবাস করছিলেন ৪২ বছর বয়সী অধ্যাপিকা দেবস্মিতা। খুনের সঙ্গে এই বিষয়টির যোগ রয়েছে কিনা,তাও খতিয়ে দেখছে।