English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Delhi Blast Plot: হাতে উমর-মুজাম্মিলের গায়ে কাঁটা দেওয়া ডায়েরি, হাড়হিম কোড! ৩২ গাড়ি নিয়ে ৪ শহরে প্রাণঘাতী হামলার ছক! কলকাতাতেও?

8 Major Revelations of Delhi Red Fort Blast: দিল্লি বিস্ফোরণের ভয়ংকর সব তথ্য এবার সামনে আসছে। সন্দেহভাজনেরা নাকি ৩২টি পুরনো গাড়ি বিস্ফোরকবোঝাই করার প্ল্যান করেছিল। যা নিয়ে তারা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সন্ত্রাস চালাত। অবিশ্বাস্য আট তথ্যে ঘাম ঝরবে সকলের।

| Nov 13, 2025, 03:36 PM IST
1/8

অ্যাক্সিলারেটরে আটকে ছিল পা

দিল্লি পুলিশ নিশ্চিত করল যে, লাল কেল্লার কাছে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটানো ব্যক্তিটি ছিলেন ড. উমর উন নবী। ফরেনসিক ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তার জিন নমুনার সঙ্গে তার মায়ের নমুনার মিল পাওয়া গিয়েছে। দিল্লি পুলিসের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেছেন, বিস্ফোরণের পরে উমরের পা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল এবং অ্যাক্সিলারেটরের মধ্যে আটকে ছিল, যা থেকে বোঝা যায় যে গাড়িটি বিস্ফোরণের সময় তিনিই চালকের আসনে ছিলেন।

2/8

আরও ৩২টি পুরোনো গাড়ি

গুপ্তচর সংস্থাগুলির সূত্র জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বহু আগেই একটি আই২০ (i20) এবং একটি ইকোস্পোর্ট (EcoSport) গাড়িকে হামলায় ব্যবহারের জন্য পরিবর্তন করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জানা যায় যে, আরও ৩২টি পুরোনো গাড়িকে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যেগুলিতে বিস্ফোরক ভরা হত।

3/8

জালে লাল ফোর্ড

পুলিস জানিয়েছে, দিল্লি লাল কেল্লা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করা লাল ফোর্ড ইকোস্পোর্ট (Ford EcoSport) গাড়িটিকে ফরিদাবাদের খান্ডাওয়ালি জেলা থেকে খুঁজে বের করে সিজ করা হয়েছে।

4/8

ডায়েরি এবং সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

সবচেয়ে বড় কথা হল ডায়েরি! নিরাপত্তা সংস্থাগুলি দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ড. উমর এবং ড. মুজাম্মিলের ডায়েরি উদ্ধার করেছে। ড. উমরের ৪ নম্বর ঘর এবং মুজাম্মিলের ১৩ নম্বর ঘর থেকে এই ডায়েরিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ডায়েরিগুলিতে সাঙ্কেতিক শব্দ (কোড ওয়ার্ড) ছিল। এতে ৮ নভেম্বর থেকে ১২ তারিখের উল্লেখ ছিল-- যা ইঙ্গিত করে, এই সময়ের মধ্যে এমন একটি ঘটনার পরিকল্পনা চলছিল। ডায়েরিটিতে প্রায় ২৫ জন ব্যক্তির নাম ছিল বলে জানা গেছে, যাদের বেশিরভাগই জম্মু ও কাশ্মীর এবং ফরিদাবাদের বাসিন্দা। ডায়েরির বিষয়বস্তু থেকে মনে করা হচ্ছে, বিস্ফোরণটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ঘটানোর কথা ছিল।

5/8

আট সন্দেহভাজন চার জায়গায়

প্রাথমিক তদন্তে আরও ইঙ্গিত মিলেছে যে অভিযুক্ত গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য ছিল জোড়ায় জোড়ায় (দু'জনের দলে) ঘোরাফেরা করা, যেখানে প্রত্যেকে একাধিক ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বহন করবে এবং একই সঙ্গে হামলা চালাবে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির সূত্র জানিয়েছে, প্রায় আটজন সন্দেহভাজন চারটি জায়গায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল। তারা চারটি শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। প্রতিটি দলের সঙ্গে একাধিক আইইডি থাকার কথা ছিল।

6/8

২০ লক্ষ নগদ টাকা, সার এবং বিবাদ

সূত্র মারফত জানা গেছে যে অভিযুক্তরা যৌথভাবে প্রায় ২০ লক্ষ নগদ টাকা সংগ্রহ করেছিল, যা কাজ পরিচালনার খরচ হিসেবে উমর নবীকে দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, এই তহবিল ব্যবহার করে গুরগাঁও, নুহ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০ কুইন্টালেরও বেশি এনপিকে সার (এনপিকে সার হল নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাশিয়ামের (K) মিশ্রণ। এটি থেকে বিস্ফোরক উপাদান নিষ্কাশন করা যেতে পারে। যা আইইডি (IED) তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। তদন্তকারী সংস্থার সূত্র আরও জানিয়েছে যে উমর এবং ড. মুজাম্মিলের মধ্যে টাকার লেনদেন নিয়েও বিবাদ ছিল।

7/8

উমরের সিগন্যাল অ্যাপ

তদন্তকারীরা আরও জানতে পেরেছেন যে, উমর নিরাপদে তাদের কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য দুই থেকে চারজন সদস্যকে নিয়ে সিগন্যাল (Signal) অ্যাপে একটি গ্রুপ তৈরি করেছিল।

8/8

পুরোদস্তুর জঙ্গিদল গঠন

তদন্তকারী সংস্থাগুলির মতে, নিহত সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরে, ড. মুজাম্মিল ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে আইএসআইএস-এর (ISIS) একটি শাখাসংগঠন আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দের (Ansar Gazwat-Ul-Hind) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাকে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ইরফান, যে মৌলভি নামেও পরিচিত।

পরবর্তী
অ্যালবাম

KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ

পরবর্তী অ্যালবাম

KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ

KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ

KKR Assistant Coach For IPL 2026: সেঞ্চুরি করে IPL জিতিয়েছেন! ঝুলিতে জোড়া বিশ্বকাপ, কিংবদন্তি অলরাউন্ডার KKR-এ 7
SIR in Bengal: ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই, বাবা কিংবা দাদুর নামও গায়েব, তাহলে...?

SIR in Bengal: ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই, বাবা কিংবা দাদুর নামও গায়েব, তাহলে...?

SIR in Bengal: ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই, বাবা কিংবা দাদুর নামও গায়েব, তাহলে...? 6
Delhi Mahipalpur Blast: ফের দিল্লিতে বিস্ফোরণ! বিকট শব্দ...ছুটে গেল দমকল, তোলপাড় রাজধানী...

Delhi Mahipalpur Blast: ফের দিল্লিতে বিস্ফোরণ! বিকট শব্দ...ছুটে গেল দমকল, তোলপাড় রাজধানী...

Delhi Mahipalpur Blast: ফের দিল্লিতে বিস্ফোরণ! বিকট শব্দ...ছুটে গেল দমকল, তোলপাড় রাজধানী... 9
Horoscope Today: বিনিয়োগ-পারিবারিক সমস্যা-আইনি ঝামেলা, বিপদ এই ৪ রাশির

Horoscope Today: বিনিয়োগ-পারিবারিক সমস্যা-আইনি ঝামেলা, বিপদ এই ৪ রাশির

Horoscope Today: বিনিয়োগ-পারিবারিক সমস্যা-আইনি ঝামেলা, বিপদ এই ৪ রাশির 12