Delhi Sinking: কুতুবমিনার, জামা মসজিদ...সব তলিয়ে যাচ্ছে মাটির নীচে? ভয়ংকর কাণ্ড দিল্লি জুড়ে... গোটা শহরটাই ক্রমশ ডুবছে...

Delhi Sinking: কুতুবমিনার, জামা মসজিদ...সব তলিয়ে যাচ্ছে মাটির নীচে? ভয়ংকর কাণ্ড দিল্লি জুড়ে... গোটা শহরটাই ক্রমশ ডুবছে...
Indian Megacities Sinking Fast: সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নতুন গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে! জানা গিয়েছে, ভারতের মেগাসিটিগুলি মাটির নীচে বসে যাচ্ছে। এর মধ্যে দিল্লি অন্য শহরের চেয়ে দ্রুত হারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই বিপুল পরিমাণ বিল্ডিং-সহ এই শহর এক ভয়ংকর বিপর্যয়ের মুখোমুখি।
1/7
ডুবছে মেট্রো শহর
ভূগর্ভস্থ জলের মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের' কারণে ভারতীয় মেট্রো শহরগুলি দ্রুততম হারে তলিয়ে যাচ্ছে। সামনে এসেছে চাঞ্চল্যকর এক গবেষণা। এর প্রধান কারণ হিসেবে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাপক এবং মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে পলিস্তর। এই পলিস্তরের (alluvial deposits) সংকোচনের কারণেই মাটি ক্রমশ বসে যাচ্ছে। দিল্লিতে এটাই হচ্ছে।
2/7
সর্বোচ্চ গতিতে অবনমন
photos
TRENDING NOW
3/7
মুম্বই, কলকাতা, দিল্লি
4/7
সরছে 'পায়ের তলা'র মাটি
5/7
শুধু দিল্লি কেন?
শুধু দিল্লি কেন? গোটা এনসিআরটাই বিপদের মুখোমুখি। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের (NCR) অন্যান্য অংশেও এই ভূমি অবনমন চিহ্নিত হয়েছে। যেমন, বিজওয়াসনে প্রতি বছর ২৮.৫ মিমি হারে মাটি বসছে, ফরিদাবাদে বসছে ৩৮.২ মিমি হারে, গাজিয়াবাদে ২০.৭ মিমি হারে ভূমির অবনমন ঘটছে। এর মধ্যে আশ্চর্য ঘটনাও ঘটেছে। দিল্লিতে দ্বারকার কাছাকাছি কিছু এলাকায় প্রতি বছর ১৫.১ মিমি হারে ভূমি উত্থানও লক্ষ্য করা গিয়েছে।
6/7
আগামী ৫০ বছরের মধ্যে
7/7
ভূগর্ভস্থ জল রক্ষা এবং...
photos