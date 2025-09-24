English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Delhi Ashram horror: হোয়াটসঅ্যাপে নোংরা মেসেজ, জোর করে যৌন সম্পর্ক! ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ' প্রধান 'বাবা'র...

Swami Chaitanyananda Sexual Harassment News: অভিযোগ, ইনস্টিটিউটের কিছু মহিলা সদস্য ও প্রশাসনিক কর্মীরাও অভিযুক্তের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেন।

| Sep 24, 2025, 12:58 PM IST
ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রীদের 'ধর্ষণ'! ছাত্রীদের সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক ইনস্টিটিউটের প্রধান 'আশ্রম বাবা'র! ভয়ংকর অভিযোগ দিল্লির শ্রী সারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে। 

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

অভিযোগ, দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে শ্রী সারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১৭ জন ছাত্রী। তাঁদের যৌন হয়রানি করা হয়েছে। ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করেছেন ইনস্টিটিউটের প্রধান স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী। যিনি পার্থ সারথি নামেও পরিচিত।

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

ইতিমধ্যেই স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী ওরফে পার্থ সারথি নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ এনেছেন ১৭ জন ছাত্রী। অভিযোগ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করেন তিনি।  

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

যেসব ছাত্রীরা EWS বৃত্তির অধীনে ওই ইনস্টিটিউটে PGDM করছিলেন, তাঁরাই ছিলেন 'আশ্রম বাবা' স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতীর 'শিকার' তথা 'সফট টার্গেট'। 

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

১৭ জন ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী তাঁদের অশ্লীল ভাষা বলেন। হোয়াটসঅ্যাপে তাঁদের অশ্লীল মেসেজ পাঠান। সেইসঙ্গে ওই ১৭ জন ছাত্রীর সঙ্গে জোর করে যৌন সম্পর্কও করেন স্বামী চৈতন্যন্দ সরস্বতী। 

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

পুলিস মোট ৩২ জন ছাত্রীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছে। অভিযোগ, ইনস্টিটিউটের কিছু মহিলা সদস্য ও প্রশাসনিক কর্মীরাও অভিযুক্তের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। 

ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের ১৭ ছাত্রীকে 'ধর্ষণ'!

তবে অভিযুক্ত পলাতক। তল্লাশি চালিয়ে ইনস্টিটিউটের বেসমেন্টে পার্ক করা একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস। যার নাম্বার প্লেটটাও আবার ভুয়ো।

