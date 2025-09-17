English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian-origin heart surgeon Amal Bose jailed in UK: মহিলা সহকর্মীদের 'টাটকা মাংস' হিসেবে দেখা, অপারেশন টেবিলে নার্সের স্তন খামচে ধরা-- ব্রিটেনের 'যৌন শিকারী' বাঙালি ডা. অমল বোসের জেল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫৫ বছরের এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসককে যৌন কেলেঙ্কারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ৬ বছরের সাজা শোনাল ব্রিটেনের আদালত। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মহিলা সহকর্মীদের যৌন হেনস্তা করার। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বারবার জুনিয়র কর্মীদের নির্যাতন করেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁকে সাজা শোনাল আদালত। তাঁকে বর্ণনা করল ‘সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারী’ হিসেবে।

| Sep 17, 2025, 08:38 PM IST
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম অমল বোস। তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার ব্ল্যাকপুল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে হৃদরোগ চিকিৎসার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

কিন্তু ২০২৩ সালে কর্মীদের লাগাতার অভিযোগের পর তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে পাঁচজনকে যৌন হেনস্তায় দোষী সাব্য তিনি।

 অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতির সময় এক নার্সের স্তন খামচে ধরেছিলেন তিনি। আরেক মহিলার দাবি ছিল, কলম খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর পকেটে হাত দেন ও স্তন খামচে ধরে ‘তাজা মাংস’ বলে বর্ণনা করেন। এমনই নানা অভিযোগ ওঠে পাঁচ সন্তানের বাবার বিরুদ্ধে।

প্রিস্টন ক্রাউন কোর্টে বিচারক ইয়ান আনসওয়ার্থ অমলকে বলেন যে, তিনি তাঁর ‘উচ্চ অবস্থান’ ব্যবহার করে সহকর্মীদের ‘টার্গেট’ করেছেন! 

এই বিশ্বাসেই এই কাজ করেছেন যে তিনি কোনওভাবেই অভিযুক্ত হবেন না। সেই সময়ই তাঁকে ‘সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারী’ বলে বর্ণনা করে আদালত।

অভিযুক্ত চিকিৎসক একজন ‘নিবেদিতপ্রাণ, অত্যন্ত দক্ষ শল্য চিকিৎসক’ ছিলেন একথা স্বীকার করেও বিচারক জানান, এতে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব কমে না। 

সেই সঙ্গে তিনি এও বলেন যে, অমলের মধ্যে কৃতকর্মের কোনও প্রকৃত অনুশোচনা দেখা যায়নি। এরপরই আদালত তাঁকে ৬ বছরের সাজা শোনায়।

