Indian-origin heart surgeon Amal Bose jailed in UK: মহিলা সহকর্মীদের 'টাটকা মাংস' হিসেবে দেখা, অপারেশন টেবিলে নার্সের স্তন খামচে ধরা-- ব্রিটেনের 'যৌন শিকারী' বাঙালি ডা. অমল বোসের জেল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫৫ বছরের এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসককে যৌন কেলেঙ্কারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ৬ বছরের সাজা শোনাল ব্রিটেনের আদালত। ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, মহিলা সহকর্মীদের যৌন হেনস্তা করার। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বারবার জুনিয়র কর্মীদের নির্যাতন করেছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁকে সাজা শোনাল আদালত। তাঁকে বর্ণনা করল ‘সাদা পোশাকের আড়ালে থাকা এক যৌন শিকারী’ হিসেবে।
