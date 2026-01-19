English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
DeSu7 Records History: ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে প্রথম! ৯ মাস আগেই শুরু দেব-শুভশ্রীর ছবির প্রিবুকিং, কয়েক মিনিটেই সোল্ড আউট টিকিট...

Dev | Subhashree Ganguly: দেব-শুভশ্রী জুটির কামব্যাক নিয়ে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল, তা যে কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার চর্চায় সীমাবদ্ধ নয়, তার প্রমাণ মিলল হাতেনাতে। মুক্তির প্রায় ৯ মাস আগেই টলিউডে তৈরি হল এক অভাবনীয় ইতিহাস।

| Jan 19, 2026, 07:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডে তৈরি হল ইতিহাস। দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়— টলিপাড়ার এই আইকনিক জুটির কামব্যাক ছবি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনা ছিল, তা বাস্তবে রূপ নিল টিকিট উইন্ডোতে। 

২০২৬-এর বড় ধামাকা হতে চলা ‘দেশু ৭’ (DeSu7)-এর ‘ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো’ টিকিট বুকিং শুরু হতেই তৈরি হল রেকর্ড। দেখা গেল, অধিকাংশ সিনেমা হলের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই!

সাধারণত কোনও বড় বাজেটের ছবি মুক্তির কয়েক সপ্তাহ আগে অগ্রিম বুকিং শুরু হয়। কিন্তু মুক্তির দীর্ঘ ৯ মাস আগে থেকে টিকিট নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি টলিউডের ইতিহাসে কার্যত নজিরবিহীন। 

গত কয়েক মাস ধরে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ছবিতে নেওয়া বা ফেডারেশনের সঙ্গে লড়াই নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, এই ‘সোল্ড আউট’ রিপোর্ট যেন তার যোগ্য জবাব দিল। দর্শকরা বুঝিয়ে দিলেন, পর্দার ‘দেশু’ জুটিকে দেখতে তাঁরা কতটা মুখিয়ে আছেন।

টুইটার এবং ফেসবুকে এই খবরের পর থেকেই ট্রেন্ড করছে ‘হিস্ট্রি ক্রিয়েটেড’। ভক্তদের দাবি, দেব-শুভশ্রী জুটি মানেই বক্স অফিসে সুনামি। 

যেভাবে ঝড়ের গতিতে টিকিট বুকিং চলছে, তাতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা— ছবিটি রিলিজের আগেই লাভের মুখ দেখে নিতে পারে। 

এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবের টিমের পক্ষ থেকেও দর্শকদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, “এই ভালোবাসা অবিশ্বাস্য, যাত্রা কেবল শুরু হলো।”

ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের খবর,এই ছবির হাত ধরেই দীর্ঘদিনের খরা কাটতে চলেছে বাংলা বক্স অফিসে। এখন দেখার, মুক্তির দিনে এই উন্মাদনা টলিউডের বাণিজ্যে কত বড় রেকর্ড গড়ে।

